Bússola & Cia: setor de restaurantes registra alta rotatividade de trabalhador

O setor de restaurantes no Brasil registrou uma taxa de rotatividade de 74,3% no primeiro semestre de 2024, de acordo com dados do CAGED e da RAIS.

Embora ainda alta, houve uma leve queda em relação a 2023, quando a taxa foi de 77,6%.

Esse número é mais que o dobro da média do setor de serviços (35%) e está relacionado à baixa qualificação e produtividade da mão de obra, afetando especialmente os jovens.

A queda do desemprego de 7,4% para 6,9% no período também impactou a rotatividade, com mais oportunidades de emprego e consequente escassez de profissionais qualificados.

Rumo

A Rumo, maior operadora de logística ferroviária do Brasil, e a cooperativa CHS inauguraram o primeiro terminal rodoferroviário após a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, em Alvorada (TO).

Com capacidade para 1,5 milhão de toneladas anuais, o terminal facilita o escoamento de grãos pelo Porto de Santos. O empreendimento coloca o Tocantins na rota de exportação do país.

Assistente

A Plaza, startup do setor imobiliário, captou R$ 5,5 milhões em rodada pré-seed liderada pela Magma Partners, com participação de investidores como Latitud e Urca Angels.

O investimento será utilizado no desenvolvimento de um assistente virtual de IA para agilizar processos de locação.

Movimento

A fintech Transfeera movimentou R$ 18 bilhões no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 58% em relação ao ano anterior.

A empresa também lançou um novo produto de link de pagamentos, que deve representar 30% de sua receita futura.

Popular

A Pier Seguradora, em parceria com a Ituran Brasil, lançou um seguro automotivo até 15% mais barato, voltado para os públicos C e D.

E-commerce

A Fujitsu General do Brasil lançou seu primeiro e-commerce, oferecendo acesso direto a seus produtos de alta qualidade com suporte técnico especializado.

Prêmio

A corretora Galcorr registrou crescimento expressivo nos prêmios de seguro no primeiro semestre de 2024, com destaque para o segmento de Property & Casualty, que cresceu 18% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Shopping

As vendas nos shoppings do Grupo Sá Cavalcante aumentaram mais de 16% no primeiro semestre de 2024, superando as previsões para o setor.

A expectativa é de que os empreendimentos do grupo recebam 46 milhões de visitantes em 2024.

Conecta

A Zuk, especializada em leilões imobiliários, estará presente no Conecta Imobi 2024, com participação de seu CEO, Henri Zylberstajn, em um painel sobre o mercado de leilões.

Crédito

Levantamento da fintech Geru indicou que 30,67% das pessoas buscaram crédito no primeiro semestre de 2024 para pagar contas, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. As melhorias na casa (15,44%) e despesas com pequenos negócios (15,01%) foram os principais motivos pelos quais pessoas físicas recorreram ao crédito no primeiro semestre de 2024.

Varejo

O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo projeta aumento de 7% nas vendas no segundo semestre de 2024.

No entanto, o crescimento também traz aumento nas fraudes, especialmente via Engenharia Social, como revelam dados da Quod.

Procura

A Talento Incluir registrou um crescimento de 150% na demanda por acessibilidade em eventos corporativos nos últimos dois anos, reforçando o compromisso das empresas com a inclusão.

Gelada

A Nubimetrics prevê que as cervejas serão os produtos mais procurados no Dia do Cliente 2024, utilizando IA para ajudar os lojistas a preparar estoques e aumentar a lucratividade.

Elétricos

A Agger informou que a procura por seguros de carros elétricos aumentou 539% no último ano, com destaque para modelos como Dolphin Mini e BYD Seal.

Entregas

A Eu Entrego, plataforma de logística, realizou 12 milhões de entregas no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. A empresa expandiu o modelo Ship From Store para o Nordeste e implementou hubs urbanos para otimizar rotas.

Veloz

A Veloe, em parceria com o Banco Banestes, lançou a Tag Banestes para pagamentos automáticos em pedágios e estacionamentos.

Rápido

A Uber Conta lançou o Crédito Rápido, operada pelo banco Digio. Ela permite que motoristas parceiros solicitem empréstimos de até R$ 300 sem juros, diretamente no aplicativo.

Vagas para deficientes

A startup Egalite realizará a 5ª Edição da feira de empregabilidade Inclui PcD, com 5 mil vagas voltadas a pessoas com deficiência, em parceria com grandes empresas.

Chef

A Mercado Diferente, foodtech de alimentos saudáveis, anunciou Luiza Zaidan como Head of Chef. Luiza irá aprimorar receitas personalizadas oferecidas pela inteligência artificial PitaIA e reduzir o desperdício de alimentos.

Sócio

A Nelson Wilians Advogados anunciou Leandro Mirra como novo sócio, especializado em Agronegócio e Imobiliário.

Parceria

A Minds Digital e a Solve4ME firmaram parceria para reduzir custos com autenticações de usuários, projetando mais de 1 milhão de transações em 12 meses.

Expansão

A AutoBanking, plataforma de crédito focada em concessionárias, levantou R$ 2 milhões para expandir suas operações, com expectativa de operar em 40 lojas até o fim de 2024.

Digital

A GOAT Digital lançou a Rookie, uma empresa voltada para marketing digital de micro e pequenas empresas, prevendo faturar R$ 6 milhões no primeiro ano.

