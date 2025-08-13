Bússola & Cia: restaurantes geraram 4,5 mil vagas de emprego em junho

O setor de restaurantes abriu 4.545 vagas formais de emprego em junho de 2025, segundo levantamento da Associação Nacional dos Restaurantes (ANR) em parceria com a Future Tank. No entanto, ainda está abaixo do desempenho observado no mesmo mês de 2024, quando foram criadas 5.044 vagas. No acumulado do primeiro semestre de 2025, os restaurantes geraram 12.038 empregos formais.

Mudanças estratégicas na Jotacom para crescimento exponencial

A Jotacom, agência full service da FSB Holding, o maior ecossistema de reputação e comunicação corporativa do país, anuncia mudanças estratégicas em sua liderança para acelerar a fase de crescimento exponencial. Márcio Oliveira, nome respeitado da publicidade brasileira, assume como Co-CEO, ao lado de Jaderson de Alencar, profissional com 13 anos de história dentro do grupo FSB. A movimentação reforça a nova estrutura de gestão, que coincide com a aquisição de 100% do controle acionário da agência pela FSB Holding. Fundador da Jotacom e até então no cargo de Co-CEO, Jurgis Figueiredo parte para um novo desafio, integrando o recém-criado conselho de publicidade da holding.

Nos últimos quatro anos, a agência saltou de 20 para 200 clientes, triplicando sua receita. De lá para cá, o time Jotacom passou a desenvolver campanhas pontuais e contínuas, bem como outros serviços de publicidade para clientes da FSB Holding. Como reflexo do atendimento diferenciado e, em especial, da capacidade de mexer com os ponteiros do negócio, a Jotacom foi eleita, em 2025, pela quarta vez, a Melhor Agência Digital no Agency Scope 2024/2025, além de Melhor Agência do Brasil, conforme avaliações dos próprios clientes.

“O mercado sabe que a Jotacom cresceu, mas ainda não dimensionou sua real envergadura. Conteúdo, criação, dados, mídia, performance – a Jota faz tudo isso com consistência, escala e relevância”, afirma Alexandre Loures, sócio-controlador responsável pela área privada da FSB Holding.

Atvos conquista pódios inéditos e reforça seu compromisso com sustentabilidade

A Atvos, com sua equipe Atvos Bioracing, fez história no Rally dos Sertões 2025 ao conquistar pódios inéditos com carros 100% a etanol, reforçando o biocombustível como solução limpa, sustentável e de alta performance. Foram quase 10 mil litros fornecidos, garantindo feitos como o tetracampeonato de Cristiano Rocha e Anderson Geraldi na Ultimate PRO. A Atvos também demonstrou seu compromisso com a diversidade ao apoiar o time feminino FIA Girls On Track Brasil, que conquistou o 2º lugar na categoria SSV CBA.

Parceria da Universidade Brasil fortalece a saúde regional

A Universidade Brasil (UB) firmou parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento na Policlínica do campus de Fernandópolis, interior de São Paulo, pelo programa “Agora tem Especialistas”, do Ministério da Saúde. Com capacidade para até 40 mil consultas anuais em especialidades como cardiologia, oftalmologia e ortopedia, a iniciativa reduz filas e integra ensino, pesquisa e assistência. O investimento é de R$ 21 milhões e deve dobrar o corpo clínico da UB, fortalecendo a saúde regional e oferecendo vivência prática a alunos sob supervisão especializada.

Sustentabilidade e responsabilidade social no relatório da Danone Brasil

O Relatório de Sustentabilidade 2024 da Danone Brasil destaca a recertificação B Corp, com nota superior à avaliação anterior (realizada em 2021), e avanços no programa de agricultura regenerativa Jornada Flora, como a redução das emissões de CO₂ em 47% e de metano em 42% na cadeia do leite fresco desde 2020. Além disso, 51,5% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres com equilíbrio salarial entre os gêneros; 83% das embalagens do portfólio são recicláveis e 82 toneladas de poliestireno (PS) foram recicladas por meio de parcerias.

Energisa se destaca com uso do Pix em pagamentos

O Pix já é a forma de pagamento mais usada pelos clientes da Energisa: 50,6% das contas foram pagas pelo sistema instantâneo em julho. “Ainda há espaço para crescer principalmente entre os clientes com mais de 50 anos. É um meio seguro e conveniente”, afirma Cristiana Rios, gerente de Recursos Financeiros do grupo. Para isso, a Energisa lançou a campanha Show de Prêmios. Até 30 de abril, quem pagar a fatura com Pix e se cadastrar em pix.energisa.com.br gira uma roleta da sorte digital, concorrendo a 675 prêmios, como desconto de R$ 150 na conta de luz, além de participar de cinco sorteios de três anos de conta grátis e de um vale-compras de R$ 30 mil.

Solfácil amplia atuação no mercado de energia solar

A Solfácil recebeu autorização do Banco Central para atuar como Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI). Com isso, poderá emitir CDBs Verdes, LFs e outros títulos, reduzindo custos e ampliando sua atuação no financiamento de energia solar no Brasil. A medida fortalece sua atuação na expansão da energia limpa no país.

Usiminas e Mineração Usiminas se destacam com selo de sustentabilidade

A Usiminas e a Mineração Usiminas receberam o Selo Ouro no ciclo 2025 do Programa Brasileiro GHG Protocol. Coordenada pela FGV, a iniciativa premia empresas que publicam inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) com o mais alto nível de detalhamento e transparência. Diego Rangel, da Usiminas, ressalta que o reconhecimento é resultado do compromisso com a transparência e a sustentabilidade, e que a elaboração periódica dos inventários é crucial para a melhoria contínua das emissões. André Nillo, da Mineração Usiminas, destaca que a certificação reforça a gestão transparente e a busca por inovação e eficiência, contribuindo para uma mineração mais responsável.

Instituto Ampara Animal transforma a vida de milhões de animais

Fundado por 4 mulheres com visão inovadora para o terceiro setor, o Instituto Ampara Animal é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que se tornou uma das maiores referências no Brasil em proteção animal e conservação da biodiversidade. Reconhecido nacionalmente como pioneiro no manejo ético de cães e gatos, bem como pela atuação na preservação de espécies silvestres ameaçadas através de ações diretas e de educação, o Instituto, que completa 15 anos em 2025, já transforma a vida de mais de 1 milhão de animais por ano em todo o país. Desde a sua criação, mais de 24 mil animais domésticos foram encaminhados para adoção, 557 mil receberam tratamento médico e 262 mil foram vacinados. Na área da fauna silvestre, mais de 700 animais já foram impactados.

Novo estudo sobre gestão e desafios para líderes emergentes

O estudo global “Management Barometer 2025”, do Cegos Group, com 4.271 novos gestores e 441 profissionais de RH em 10 países, incluindo o Brasil, revela que os primeiros líderes enfrentam alta pressão, falta de preparo emocional e conflitos internos, mas seguem engajados. No Brasil, promovido pela Crescimentum, o levantamento aponta que 69% assumiram a liderança por vontade própria, 67% relatam aumento de carga de trabalho e 77% recomendariam o cargo. A pesquisa reforça a importância de capacitação técnica e emocional para essa nova geração de líderes.

Consultoria aponta tendências no cargo de CEO

Pesquisa da BOLD HRO com escritórios médios e grandes mostra que apenas 25% adotam formalmente o cargo de CEO. A maioria mantém sócios acumulando funções técnicas e administrativas, sem divisão clara de responsabilidades. O estudo aponta falta de padrão na função, variação na remuneração e ausência de planos estruturados de sucessão. “Há um movimento de modernização, mas ainda embrionário”, diz Maria Eduarda Silveira, headhunter e fundadora da consultoria. A tendência é que o cargo se espalhe, pois oferece gestão mais eficiente e foco estratégico, liberando sócios para atuação jurídica e expansão dos negócios.

Dome Summit promoverá debates sobre inovação no setor público

O Dome Summit, evento da Dome Ventures com a bn3, acontece em 3 de setembro, em Florianópolis. Reunirá lideranças públicas, GovTechs, investidores e especialistas para debater a inovação no setor público. Com programação das 9h às 18h, terá palestras, painéis e apresentação de cases. O objetivo é fortalecer conexões e parcerias que impulsionem a transformação digital.

Feiras de negócios da RX Brasil atraem mais de 200 mil profissionais

Em 2025, as feiras organizadas pela RX Brasil reuniram mais de 200 mil profissionais. O número foi alcançado em apenas dois eventos e ressalta a busca constante de especialistas de diversos mercados por novos negócios, networking, tendências e inovações. Segundo a organizadora, a expectativa é que esse público pelo menos quadruplique durante as feiras programadas para o segundo semestre, entre elas: Equipotel, que agrega soluções para o segmento de hospitalidade e hotelaria, e in-cosmetics Latin America, voltada ao setor de matérias-primas da indústria de cosméticos.

