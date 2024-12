Novos negócios e viagens: os gastos de quem ganha mais de US$ 100 mil por ano

Abid Salahi ganha cerca de US$ 140.000 por ano com seu trabalho de engenharia de software. O jovem de 26 anos, que mora em Vancouver, disse que sua maior compra no ano passado foi um carro novo que custou US$ 37.000. Além disso, Salahi disse que modernizou seu escritório em casa.

Apesar de seus ganhos, uma coisa está fora de seu alcance: ter uma casa. As casas na região que atende aos seus requisitos custam mais de US$ 500.000. Para pagar uma entrada, Salahi disse que está economizando e sendo mais criterioso sobre quanto gasta jantando fora e no supermercado.

O salário médio anual para trabalhadores em tempo integral nos EUA era de US$ 82.000 em novembro, de acordo com uma pesquisa do Fed de Nova York.

Como se nota, atingir um salário de seis dígitos pode ser um desafio para alguns funcionários. Alguns trabalhadores que ganham mais de seis dígitos usaram essa oportunidade para se preparar para um potencial sucesso futuro.

Equilíbrio financeiro

Em uma pesquisa, o site Business Insider perguntou a algumas pessoas que ganharam mais de US$ 100.000 anualmente em que gastaram seu dinheiro nos últimos anos.

Corritta Lewis ganhou cerca de US$ 280.000 com seu trabalho de consultoria e um blog de viagens que ela administra como um trabalho paralelo. A mulher de 35 anos, que mora em Orlando, disse que ela e sua esposa gastam a maior parte de sua renda disponível em viagens, mas claro que também equilibra seus gastos pensando no futuro.

"Somos nômades digitais há quatro anos, então a maior parte do nosso dinheiro foi usada para viajar pelo mundo e ter experiências incríveis", disse ela no levantamento.

Apesar de suas despesas de viagem, Lewis disse que não vive um estilo de vida luxuoso e está focada em economizar a longo prazo. Ela pretende trabalhar meio período até seu aniversário de 40 anos.

Já Christopher Stroup colocou seus ganhos em um tipo diferente de investimento: um novo negócio.

Stroup ganhou cerca de US$ 130.000 no ano passado trabalhando como consultor financeiro. A mulher de 33 anos, que mora na Califórnia, disse que sua renda o ajudou a melhorar seus relacionamentos com amigos e familiares, dando-lhe o orçamento para sair para comer e em viagens. Ele disse que sua meta é viajar para a Europa pelo menos uma vez por ano.

No ano passado, Stroup disse que a maior coisa em que gastou seu dinheiro foi o negócio de planejamento financeiro que ele lançou em setembro. Ele disse que seus custos iniciais incluíram despesas de marketing e contratação de uma equipe. No entanto, ele espera que o investimento em seu negócio o coloque em uma posição financeira ainda melhor.