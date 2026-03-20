Preço do diesel dispara no Brasil e já custa R$ 7,22, mostra levantamento

Um levantamento da TruckPag, empresa especializada em gestão de frotas, aponta que o preço médio do diesel aumentou 26% no Brasil e atingiu R$ 7,22 nesta quarta-feira, 19. No fim de fevereiro, no início da guerra no Oriente Médio, o valor era de R$ 5,74.

As informações têm como base mais de 143 mil transações de compra de diesel realizadas em 4.664 postos de combustíveis.

Desse total, cerca de 94% estão localizados em rodovias, refletindo o impacto direto sobre o transporte de cargas.

No transporte rodoviário, o diesel pode representar entre 35% e 45% do custo total das operações. O cenário pressiona renegociações de frete e eleva o custo logístico para a indústria, com efeitos diretos na cadeia produtiva.

Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já havia registrado aumento de 11% no preço do combustível em relação à semana anterior, reforçando a tendência de alta.

Segundo a empresa, nos últimos 15 dias, a maior parte das transações de abastecimento foi realizada por veículos pesados, com destaque para caminhões.

Ao todo, 81,63% das operações foram feitas por frota pesada, somando 61.321 transações, enquanto a frota leve, composta por automóveis de pequeno porte, respondeu por 18,37%, com 13.803 registros.

O diesel é um insumo essencial para a logística da economia brasileira. Quando há aumento no preço, os impactos se espalham por diversos setores. O encarecimento do combustível atinge desde caminhoneiros até o preço final de alimentos, produtos industriais e serviços.

Os estados com o diesel mais caro

Entre 28 de fevereiro e 19 de março, o preço do diesel S10 registrou alta em diversos estados brasileiros, com aumentos expressivos tanto em valor absoluto quanto em termos percentuais, segundo dados da TruckPag.

O Tocantins liderou o ranking, com alta de 37,14%, seguido por Santa Catarina (29,97%), Goiás (29,24%), Mato Grosso do Sul (28,26%) e Piauí (28,06%). Na sequência aparecem Paraná (27,97%), São Paulo (27,48%), Minas Gerais (26,46%), Bahia (26,40%) e Maranhão (25,94%).

Outros estados também registraram aumentos relevantes, como Pará (25,23%), Rio Grande do Sul (23,23%), Pernambuco (22,77%), Mato Grosso (22,14%) e Ceará (21,03%). Sergipe teve alta de 19,21%, enquanto Rio de Janeiro (18,77%), Espírito Santo (18,04%), Rondônia (18,04%) e Distrito Federal (17,95%) aparecem na parte intermediária da lista.

Entre os menores aumentos percentuais estão Alagoas (17,92%), Rio Grande do Norte (17,18%) e Paraíba (14,62%).

Em termos absolutos, os maiores aumentos no preço por litro foram registrados no Tocantins (+R$ 2,16), Goiás (+R$ 1,71), Piauí (+R$ 1,67), Mato Grosso do Sul (+R$ 1,66) e Santa Catarina (+R$ 1,66), evidenciando uma alta disseminada no custo do combustível em todo o país.