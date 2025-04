Bússola & Cia: porta aberta para o crescimento na Pormade

A fabricante de portas Pormade faturou R$ 460 milhões no ano passado e mira os R$ 500 milhões em 2025, com foco em uma jornada completa de atendimento, da medição à instalação. Esse modelo de venda consultiva tem impulsionado ainda mais os resultados: os showrooms físicos da companhia crescem mais de 30% ao ano. A estratégia se apoia ainda em programas de relacionamento com arquitetos e um clube de pontos para instaladores.

Aplicativo

A OceanPact lançou o SeaSpot, aplicativo gratuito que reúne dados sobre as condições do mar e do tempo no litoral entre Santa Catarina e Espírito Santo. Desenvolvido pela OceanPact com tecnologia da AtmosMarine, o app fornece previsões de vento (velocidade e direção), altura, direção e período das ondas, temperatura da água, além de tempo e índice de radiação UV. O SeaSpot será lançado oficialmente durante a Búzios Sailing Week 2025, que acontece de 17 a 20 de abril. O aplicativo já está disponível para download em dispositivos Android e iOS.

Acelerando

A Syonet faturou R$ 60 milhões em 2024, crescendo 30%, e planeja acelerar o ritmo investindo em produtos e novidades tecnológicas, especialmente na integração de sua ferramenta de inteligência artificial em cada vez mais módulos e funções do sistema. O plano da empresa é investir R$ 18 milhões em tecnologia – ou 20% da receita líquida – e alcançar faturamento de R$ 78 milhões no ano.

Obras

A OEC foi um dos destaques da 6ª edição do Inovainfra 2025, prêmio da revista O Empreiteiro que reconhece soluções inovadoras na engenharia. A empresa venceu na categoria Segurança do Trabalho com a Suíte OEC de Sustentabilidade, plataforma digital que modernizou a gestão nos canteiros de obras. A ferramenta substituiu os antigos processos manuais e passou a registrar treinamentos, desvios de segurança, controle de equipamentos e capacitações via aplicativo. Em operação em todos os contratos da companhia, o sistema já contabiliza mais de 980 mil trabalhadores treinados com registro eletrônico, 3.500 situações de risco reportadas e acompanhadas via sistema, e cerca de 26 mil capacitações de funcionários cadastradas na plataforma.

Movimento

A plataforma Digital Manager Guru atingiu a marca de R$ 881 milhões movimentados durante o primeiro trimestre de 2025, crescimento de 25,68% de volume transacionado apenas no Brasil. Os números representam o melhor desempenho da história da companhia.

Startando

O CESAR e o FCJ Group firmaram parceria para desenvolver startups no Brasil, com meta de impactar mais de 800 negócios até 2026. O FCJ Group, com 330 startups em sua carteira e 50 Corporate Venture Builders, projeta aumento de R$ 60 milhões em seu valuation, passando de R$ 300 milhões para R$ 360 milhões. No CESAR, as ações de impulsionamento alcançaram mais de 1.200 negócios e 50 startups aceleradas: a Tallos, adquirida pela TOTVS, gerou um múltiplo de capital investido de 93 vezes.

Fusão

A Framework Digital adquiriu a consultoria Rethink. Com a fusão, a empresa passa a contar com cerca de 700 colaboradores e prevê faturamento de R$ 200 milhões em 2025 e R$ 250 milhões em 2026. A nova “Rethink by Framework” surgiu em 2017 e teve um histórico sólido de crescimento: aumentou seu faturamento anual de R$ 2,7 milhões para R$ 41,4 milhões em apenas seis anos. Entre os clientes do grupo estão Santander, GOL, Unimed-BH e Comgás. A Framework planeja novas aquisições e expansão internacional até 2026.

Verde

A agroindústria Verdureira planeja expandir seu mercado de atuação neste ano, quando comemora 30 anos de história. Atualmente, são atendidos mais de 400 estabelecimentos das cidades e regiões metropolitanas de São Paulo e Sorocaba, além de Campinas. Em breve, o Vale do Paraíba e o Litoral Sul paulista farão parte da rota, com alimentos entregues em até 24 horas após a colheita. E projeta alcançar R$ 24 milhões de faturamento em 2025. No último ano, o valor foi de R$ 16 milhões, crescimento de 56% em relação ao ano anterior.

Startup

A Leggal projeta alcançar ainda este ano mais de 100 mil usuários, gerando um faturamento de R$ 5 milhões até o final de 2025. A startup, que já tem 26 mil usuários, cresceu 142% no último ano.

Prêmio

Aniversário

Com recém-completados 35 anos de atuação, a MXM Sistemas conta hoje com mais de 300 colaboradores e cerca de 10 mil clientes na carteira. A empresa aposta, para este ano, em planos de crescimento na casa de 12% em relação a 2024, o que significa um faturamento de R$ 113 milhões.

Prata

A Oz Câmbio celebra 25 anos de mercado com um marco de R$ 100 bilhões transacionados e mais de 1 milhão de operações realizadas. Em 2024, a empresa alcançou a 8ª posição no ranking do Banco Central e registrou um crescimento de 50% no faturamento em relação a 2023. E lançou a plataforma PartnerHub, que centraliza processos cambiais e oferece mais autonomia e eficiência a correspondentes e agentes autônomos, com foco em tecnologia e sem atuar com criptoativos ou casas de apostas.

Cresce

A Cogra alcançou crescimento de 20% no primeiro trimestre de 2025 e superou a marca de 30.000 equipamentos comercializados por meio de suas mais de 10.000 revendas/canais no país. Segundo Heverton B. Cruz, CEO da Cogra, esse crescimento constante superou o mesmo período do ano passado e posiciona a empresa como a única distribuidora de outsourcing de impressão do Brasil que não compete com suas revendas.

CEO

A Metricaz anunciou Marcos Cabrera como CEO. Cabrera acumula passagens por empresas como Ogilvy e Globo, além de experiência como empreendedor de uma agência própria.

Chega

A Uliving registra a chegada de Patrícia Fonseca como a nova Diretora de Marketing e Vendas. A executiva traz consigo uma bagagem de mais de 20 anos de experiência no campo do marketing e branding, tendo atuado em empresas como Loft, Coca-Cola e Souza Cruz.

Executivos

A Escola DNC tem dois novos executivos: João Pedro Freire passa a comandar a área Comercial como CSO e Daniele Almeida lidera a área de People. As movimentações fazem parte da estratégia de crescimento da empresa, com o objetivo de fortalecer áreas-chave e acelerar resultados.

Promoção

Promovida a sócia do Kasznar Leonardos em 2025, Raquel Barros, especialista em Brand Protection e Antipirataria, passa a liderar o combate ao mercado ilegal com expertise em Propriedade Intelectual.

