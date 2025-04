Bússola & Cia: nstech registra queda de sinistros em 32% após investimento em IA

A nstech conseguiu reduzir sinistros, acidentes e roubos de carga em 32% com investimento de R$ 100 milhões na unificação da solução de cadastro e verificação de motoristas. A solução aplica inteligência artificial e machine learning para análise de motoristas e veículos, utilizando os dados dos três maiores players do gerenciamento de risco do mercado. Transportadoras, embarcadores e seguradoras conseguiram mitigar riscos sem comprometer a fluidez das operações.

Aquisição

A Prime Control anuncia a aquisição da Infinit.fy, empresa localizada em Lins (SP) especializada em SAP Business Technology Platform (BTP) e parceira SAP. Com previsão de aumento de 20% na receita projetada, a Prime Control tem meta orgânica de faturar R$ 60 milhões neste ano e aposta na combinação de crescimento orgânico e aquisições para impulsionar resultados e atingir R$ 75 milhões ainda em 2025.

Aniversário

A MXM Sistemas completa 35 com previsão de crescimento de 12% em 2025 superando R$ 110 milhões de faturamento. A empresa foca no setor de óleo & gás, mercado que deve receber cerca de R$ 140 bilhões em investimentos neste ano. A MXM é especializada em sistemas integrados de gestão empresarial (ERP) e conta hoje com mais de 300 colaboradores e cerca de 10 mil clientes na carteira.

Projetos

A GoCoffee abriu nova loja na Vila Carrão, Zona Leste da capital. A unidade foi viabilizada com o suporte da Zinz, startup de gestão de obras que cuidou do cronograma, da contratação e do orçamento. A Zinz projeta dobrar de tamanho em 2025, chegando a R$10 milhões em volume de obras.

Aporte

Nuvia anuncia a captação de R$ 10 milhões, aporte liderado pelo fundo latino-americano NXTP e pelo fundo americano Gilgamesh Ventures, com participação dos fundos 1616 Ventures, LASP Capital e do a16z Scout Fund. Segundo John Paz, CEO da empresa, esse capital será direcionado para acelerar tecnologia, atrair talentos e consolidar presença no Brasil.

M&A

Estudo conduzido por Ronaldo Rodrigues, da Zaxo, mostra que, apesar de a incerteza reduzir o valuation médio em até 6,7% ao ano, empresas com alto potencial de crescimento podem receber prêmios de até 19% em processos de aquisição. Em 2024, o número de transações no setor cresceu 400%, segundo a KPMG.

50+

O varejista Grupo Pereira realiza a Semana da Contratação 50+, com foco na inclusão de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho. A ação acontece de 28 de abril a 3 de maio em todas as unidades das redes Fort Atacadista e Supermercados Comper, nos estados de SC, MT, MS, GO, SP, RS e no DF. Há mais de 2 mil vagas disponíveis para diferentes perfis e idades, inclusive 50+.

Docas

O TECADI inaugura nova unidade em Fazenda Rio Grande (PR). O empreendimento recebeu investimento de R$ 10 milhões na primeira fase de 10 mil m² de área de armazenagem, projetado para atender exclusivamente a Sumitomo Rubber do Brasil. Para o primeiro trimestre de 2026 está projetada uma segunda planta, com ela o complexo deve chegar em 28 mil posições porta pallets.

Além mar

A CNP People Solutions projeta crescimento de 194% até 2025. Liderada por Marcela Zaidem, a empresa busca implantar estratégia mais alinhada com a realidade das corporações. Com presença em nove estados brasileiros, além de Portugal e Estados Unidos, a consultoria já conta com mais de 50 projetos ativos.

Spin

A Envoy, spin-off da Eu Entrego, lançou a Sofia, uma Inteligência Artificial (IA) desenvolvida para aprimorar todo o ecossistema de entregas, beneficiando entregadores, consumidores e empresas.

Assistente

A Mia, assistente virtual desenvolvida pela Morada.ai, impacta o setor sendo utilizada por incorporadoras responsáveis por R$ 48,3 bilhões em Valor Geral de Lançamentos (VGL) — o equivalente a 21,6% do total registrado no país em 2024, que somou R$ 223 bilhões, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O sucesso da solução rendeu à Morada.ai um aporte de R$ 6 milhões em 2024.

Aposta

A HiPartners anuncia o investimento de R$ 6 milhões na Fintalk, a primeira IA conversacional brasileira. Esse é o 7º investimento do fundo focado exclusivamente em retail techs, cuja base de relacionamento é formada pelos maiores varejistas do Brasil. Atualmente são mais de 80 investidores, dentre eles empresários como Sergio Zimerman, fundador da Petz; Eugênio De Zagottis, board member da RD Saúde, Gabriela Baumgart, sócia do Grupo Baumgart, entre outros.

Brilho

Usinas solares do parque de Milagres da Lightsource bp foram reconhecidas como projetos de energia renovável de alto desempenho, ocupando posição de destaque entre os 20 principais desenvolvedores de energia solar, segundo o ePowerBay, no relatório "Ranking Operacional de Eólicas e Solares", produzido com base nos dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

Face

A Bepass será a responsável pela implantação de sistema de reconhecimento facial na Neo Química Arena. O contrato será de 5 anos e a implantação será feita de maneira gradual, porém, estará 100% pronta até junho de 2025, cumprindo o prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte, que exige a adoção da biometria facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas.

Gestão

A Unimed Axis nasce para atender a demanda por gestão das cooperativas Unimed, que contam com 166 hospitais e outros serviços próprios, sendo a maior parte deles gerida pelas próprias cooperativas. A Axjs terá equipe técnica altamente qualificada, com a expertise de parceiros estratégicos e homologados. A expectativa é que, ao final do primeiro ano de operação, em conjunto com a Unimed Axis, esses hospitais tenham um ganho de eficiência operacional e financeira de 15% a 20%.

Variações

O preço médio do seguro dos 10 carros mais vendidos no Brasil caiu 5,4% entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, segundo a Agger, plataforma de gestão e cotações para corretores. O Renault Kwid puxou a queda, com redução de 12,5%, enquanto o Toyota Corolla Cross teve leve alta de 0,57%.

Medalha

A marca de suplementos Vhita acumulou crescimento de mais de 700% em 2022. A meta para 2025 é atingir a marca de R$50 milhões em faturamento anual. Para reforçar a trajetória, a Vhita anunciou a chegada do ex-nadador olímpico e empreendedor Gustavo Borges como sócio.

50 anos

A Belgo Arames completa 50 anos de atividades neste mês de abril. Criada em 1975, a empresa é uma das maiores produtoras de aço do mundo, e a Bekaert, maior fabricante mundial de arames. Com sede em Contagem (MG), a produtora de arames possui oito plantas industriais nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

