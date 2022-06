BÚSSOLA & CIA: Perdas climáticas aumentam em 27% prejuízo neste século

As perdas econômicas globais devido a desastres naturais já estão 27% acima da média do século 21, segundo a Aon, uma das principais empresas de consultoria em gestão de riscos e seguros do mundo. Os dados são referentes a 2021 e constam no Weather, Climate and Catastrophe Insight, relatório global elaborado anualmente pela companhia. No Brasil, o pior desastre natural no período foi a seca extrema na bacia do rio da Prata, que gerou prejuízos de US$ 4,3 bilhões para o país. Considerando as perdas enfrentadas também pelos vizinhos Argentina e Paraguai, os valores ultrapassam US$ 4,7 bilhões, sendo que apenas US$ 100 milhões correspondem a perdas seguráveis.

Seguros

De acordo com o levantamento feito pela MAG Seguros, entre 2020 e 2021 houve um crescimento na contratação de seguro de vida entre pessoas com idade inferior a 25 anos. Isto é, teve um aumento de 26% em novos clientes individuais. Este resultado reflete uma maior conscientização e entendimento da população mais jovem em torno da importância do planejamento financeiro e do seguro de vida.

Contando e crescendo

A Contabilizei ultrapassou a marca de 1.000 colaboradores, espalhados por 22 estados brasileiros. A startup foi fundada por três funcionários em 2013. Desde então, tornou-se o maior escritório de contabilidade do Brasil, com mais de 30 mil clientes. A Contabilizei cresceu 115% em relação a 2020.

Porco plant

A N.OVO participa da feira Naturaltech 2022 com a linha de produtos plant based e uma novidade: o croquete de porco 100% vegetal. A foodtech estará no evento que acontece de 8 a 11 de junho, das 10 às 20 horas, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. O lançamento é um mix de proteínas de trigo e ervilha, que contém fibras de trigo.

Subindo

A Even3, startup que oferece plataforma intuitiva para organização de eventos online ou híbridos, teve sua demanda triplicada com crescimento de aproximadamente 1.800%, projetando ainda crescimento de até 200% no quadro de colaboradores em 2022. Tornando-se uma das principais plataformas do segmento no país. Com esse resultado a startup avançou no Even3 Rockets, programa que oferece a oportunidade de colaboradores se tornarem sócios da empresa.

Doação

Em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, a Comgás doará à ONG Cidades Sem Fome cada vez que um consumidor aderir à fatura digital e ao débito automático. A Organização produz alimentos orgânicos dentro das cidades através de hortas urbanas, gerando emprego e capacitação para a população carente, promovendo a nutrição infantil com as hortas escolares, incentivando a agricultura sustentável e acessível.

Cereal cidadão

O OXXO comercializará as barrinhas de cereais e frutas da Nestlé criadas em parceria com a ONG Gerando Falcões. As vendas têm início nesta semana em todas as unidades do OXXO, e 100% do lucro das vendas será revertido para o projeto “Favela 3D - Digna, Digital e Desenvolvida”. Aliás, a FESA Group convidou Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, para falar sobre como a organização atua para ajudar na preparação de jovens no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A conversa acontecerá no dia 27 de junho (segunda-feira) e é aberta. A inscrição é gratuita e poderá ser feita neste link.

Tecnologia segura

A Gocil participará da Exposec, maior feira de segurança da América Latina, a ser realizada em São Paulo entre os dias 7 e 9 de junho. A companhia divulgará as suas principais iniciativas de inovação e soluções tecnológicas do setor, como drones de múltiplas funcionalidades, veículos elétricos para a realização de rondas e equipamentos para monitoramento com vídeo analítico inteligente.

Crédito

A Alelo oferece até R$ 160 milhões em crédito, por meio de parceria com o Banco do Brasil e a fintech Captalys. O Alelo Desenvolve é uma parceria para crédito pré-aprovado, estando sujeito à análise destes parceiros, exclusivo para os estabelecimentos credenciados.

Sabin

Destaque em medicina diagnóstica do mercado, o Grupo Sabin anuncia expansão no interior de São Paulo, Bauru. O movimento faz parte do projeto de expansão orgânica da regional de Ribeirão Preto, onde o Sabin já possui sete unidades.

Talentos

A sexta edição do Desafio Safra Top Gestor para atrair jovens talentos universitários do Banco Safra já está recebendo inscrições, que podem ser realizadas até o dia 30 de junho. O programa simula a rotina de operações de uma gestora de recursos ou de uma tesouraria de banco e serve como peneira para estágios e carreiras iniciais no grupo.

Lançamento

Localização privilegiada, perto de eixos de mobilidade urbana foram a escolha da You,Inc para seus dois lançamentos: o Art Vila Mariana, localizado na Rua Humberto Primo, no coração do bairro da Vila Mariana e o Moema Signature na esquina mais desejada da região, na Rua Gaivota com a Rua Sabiá.

Empreendedora

A MagicSience, empresa da cientista e empresária brasileira Jackeline Alecrim, teve presença confirmada no Boston Beauty and Business Conference, da Harvard Medical School, em setembro. Esse feito de Jackeline representa um marco na história do empreendedorismo feminino brasileiro. A cientista é pioneira no mundo ao desenvolver um estudo que originou uma patente do uso de fitoativos provenientes de um extrato biotecnológico de Fitoativos, contra alopecias e queda capilar.

Great Place

A fintech Hash foi destaque em pesquisa recente do Instituto Ethos, sobre Diversidade & Inclusão, que avalia as melhores práticas adotadas por empresas no Brasil. A startup conquistou pela segunda vez consecutiva a certificação Great Place to Work, com aprovação de 89%.

