Bússola & Cia: Nextron aposta no sol do Centro-Oeste

Depois de captar mais de R$ 40 milhões, a Nextron fechou um investimento de 700 milhões em energia solar na região Centro-Oeste, levando energia renovável para Mato Grosso do Sul e Goiás.

A escolha da região considerou as altas tarifas diante das mudanças climáticas, além da ampla disponibilidade de terras rurais para a construção de fazendas solares.

A empresa beneficiará mais de 70 mil famílias: a solução é oferecida em parceria com usinas solares da região e independe de instalação ou investimento inicial dos consumidores, que poderão ter até 20% de desconto sobre o consumo de energia.

Ao todo, são 50 megawatts previstos de geração por 50 usinas solares instaladas na área de concessão da Energisa, em Mato Grosso do Sul.

Em Goiás, são 80 usinas distribuídas, totalizando 80 megawatts em território de concessão da Equatorial.

Cibersegurança

A companhia de cibersegurança Asper alcançou destaque internacional pela qualidade de seu Centro de Operações de Segurança, que utiliza ferramentas e metodologias inovadoras.

A empresa também se destaca por sua atuação na jornada de transformação, auxiliando companhias a aumentar a maturidade em segurança cibernética.

Com a classificação "Rising Star" no quadrante Cybersecurity – Solutions and Services Managed Security Services - SOC (Large Accounts) da Information Services Group, a empresa quer concorrer com os líderes do mercado global.

Após faturar R$ 300 milhões no Brasil, a Asper investiu US$ 3 milhões para a abertura da sede em Nova York, inaugurando sua operação nos Estados Unidos.

Lançamentos

A Construir Loteamentos anuncia expansão nos lançamentos previstos para 2024, que somam mais de R$ 650 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas).

Serão três empreendimentos: um condomínio de luxo em Maraú (BA), um condomínio fechado em Porto Feliz (SP) e um bairro planejado em Pouso Alegre (MG).

Híbrido

O Grupo Viamar inaugura a Casa Viamar BYD, em Campos do Jordão, no Campos do Jordão Convention Center.

O investimento de R$ 300 mil tem o objetivo de aproximar o público dos carros híbridos plug-in.

Para isso, o espaço conta com diferentes modelos em exibição e para test-drive. O espaço é temporário e pode ser visitado até o dia 28 de julho.

O grupo possui 20 concessionárias no estado de São Paulo.

Nova unidade

A rede de pós-graduação em odontologia IOA investe R$ 6 milhões em nova unidade em Goiás, 8º estado com maior número de cirurgiões-dentistas no país.

O empreendimento terá como sócio o Dr. Rildo Lasmar.

Multi

O Acesso Multi da Multiplan acaba de ultrapassar o marco de 800 mil usuários cadastrados.

No app, clientes pagam o estacionamento de forma automática, por meio da leitura das placas dos veículos.

Mais de 44% das transações de estacionamento da empresa já são realizadas de forma digital.

O aplicativo Multi é a ferramenta que viabiliza o cadastro ao Acesso Multi. Em franca evolução, o app apresentou 84% de crescimento no volume de downloads no 1º trimestre de 2024, se comparado ao mesmo período do ano anterior, e já ultrapassa os 6 milhões de downloads acumulados.

Reconhecimento

A Oi divulgou o Relatório de Sustentabilidade referente a 2023 com avanços em seu programa de conformidade, o que gerou o reconhecimento de Empresa Pró-Ética, concedido pela Controladoria Geral da União (CGU) em parceria com o Instituto Ethos e reconhecido internacionalmente pela OEA, OCDE, UNODC e SCCE. A Oi é a única empresa em recuperação judicial a receber o reconhecimento em 2023.

A companhia reduziu 82% de suas emissões diretas relativas às atividades sob seu controle (escopo 1) e 77% de suas emissões indiretas.

Gamificado

A AMBIPAR lançou seu novo aplicativo com dinâmicas de gamificação para impulsionar os hábitos de reciclagem. O objetivo é estimular as pessoas a destinarem corretamente seus resíduos nos pontos de coleta, em 74 cidades brasileiras, distribuídas por 18 estados, oferecendo, em troca, vantagens para esses usuários.

A pontuação pode ser trocada por cashback em contas de luz, crédito para celular pré-pago, crédito para transporte público e, até mesmo, cashback em bancos digitais cadastrados.

Jornada

A Endeavor anuncia a implementação da nova trilha de desenvolvimento em Inteligência Artificial, AI Track, planejada para capacitação de executivos de grandes empresas.

A AI Track será composta por duas jornadas: a primeira de encontros presenciais em grupo, com speakers convidados das principais referências do Brasil e do mundo, como a NVIDIA, Microsoft, AWS, Ecossistema Alura, McKinsey & Company e Google Cloud. E uma jornada individual, focada na aplicabilidade da tecnologia em desafios e oportunidades dentro da organização.

Seguro

A seguradora Pier alcançou a marca de mais de R$ 130 milhões em receita e realizou mais de R$ 200 milhões em reembolso.

A companhia usa Inteligência Artificial para analisar a documentação e realizar reembolsos em cerca de um segundo em aproximadamente 30% dos sinistros abertos. A seguradora acompanha o ritmo do mercado e tem como meta para este ano lançar duas novas modalidades de seguros.

Aniversário

A Auddas celebra uma década oferecendo oportunidade gratuita para conhecer de perto seus serviços, que vão desde planejamento estratégico, valuation, governança, franquias, funding até M&A.

O Test Drive gratuito será agendado via Zoom com um dos sócios da Auddas, de diferentes áreas, para discutir necessidades específicas e receber sugestões de estratégias personalizadas.

A promoção estará disponível até o dia 31 de julho.

Clube

A Mega Artesanal 2024 acontecerá de 27 a 31 de julho em São Paulo e será palco do lançamento oficial do Clube Mais Criativo, ecossistema digital colaborativo para o setor têxtil brasileiro.

Fundado por Kadu Pires e Luiz Fernandes, o Clube une lojistas, consumidores e a indústria em uma única plataforma, possibilitando a compra de artigos têxteis em grande quantidade, além do repasse para pequenos negócios sem o lucro da distribuidora, reduzindo os custos das operações.

A plataforma prevê um faturamento superior a R$ 10 milhões até o final de 2024.

Reciclando

O 'Recicla Solar', projeto de reciclagem de PET da Solar Coca-Cola, atingiu um marco significativo no Ceará e na Bahia em 2023.

A coleta de resíduos PET nestes estados superou a quantidade utilizada na produção pela empresa.

Na Bahia, foram recolhidas 4.609 toneladas do material, enquanto a produção utilizou 4.428 toneladas.

No Ceará, a companhia coletou 6.545 toneladas, ultrapassando as 6.435 toneladas consumidas na fabricação de seus produtos.

Podcast automático

Após recente aporte de R$ 12 milhões, a Inner AI lançou uma solução inovadora para a produção de podcasts utilizando inteligência artificial.

A plataforma transforma textos em áudio de alta qualidade, com narração natural.

A tecnologia, acessível através da plataforma da Inner AI, permite a criação rápida e fácil de conteúdos profissionais, sem a necessidade de investimentos em equipamentos, estúdios ou apresentadores.

Foco

A fintech da Open Co, Geru, reformulou sua marca para avançar no mercado Buy Now Pay Later, sigla em inglês para "Compre agora, pague depois". A empresa quer tornar o negócio cada vez mais B2B2C.

Prêmio

Fabiana Schaeffer, CEO da Netza Martech Agency, foi eleita SDG Pioneer 2024 pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil na categoria Pequenas e Médias Empresas.

O programa SDG Pioneers reconhece líderes empresariais que realizam um trabalho de referência na promoção dos ODS.

