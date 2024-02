Bússola & Cia: negócio fitness cresce 24% em 2023

Levantamento exclusivo realizado pela Tecnofit aponta crescimento de 24,49% no número de alunos matriculados em negócios fitness entre 2022 e 2023.

Os dados também mostram aumento de 30,43% nas entradas dos alunos nos estabelecimentos fitness durante o período analisado.

227 alunos passaram pelas catracas desses negócios por minuto.

Segundo Antonio Maganhotte Junior, CEO da empresa, o setor está em crescimento constante.

O executivo destaca a relevância de aproveitar este momento otimista e compartilha orientações práticas para os administradores, recomendando a implementação de estratégias de controle de fluxo dos alunos.

Peça rápida

Com mais de 700 mil peças disponíveis em sua plataforma própria, a Mecanizou se prepara para expandir na Zona Metropolitana de São Paulo.

Em 2023, recebeu investimentos no valor de R$ 76 milhões, liderado pela Monashees, com isso concentrou-se em aprimorar ainda mais as operações na Zona Norte.

Em três anos de atuação, a empresa conta com 300 fornecedores cadastrados e mais de 1.200 oficinas em sua base de clientes.

A partir de informações básicas, como placa e modelo do veículo, eles conseguem obter a peça correta para o automóvel, comparação de preços, diferentes formas de pagamento e o tempo de entrega em menos de uma hora.

Valorização

A FHE Ventures, empresa que desenvolve startups nas áreas da saúde e educação, anuncia resultados expressivos do período entre 2021 e 2023:

Foram 1.223 companhias inovadoras mapeadas ;

31 aprovadas no Investor Day e 20 investidas.

Em termos de valuation , o portfólio chegou aos R$ 68 milhões.

O número de investidores saltou de 34 para 72.

Em 2024, projeta totalizar 30 startups e aumentar em 50% o valor do portfólio.

Sem fraude

A Seguros Unimed projeta economia de R$ 5 milhões/ano, a partir de 2024, com o combate a diversos tipos de fraudes contra operadoras de saúde do país.

A empresa contratou uma plataforma antifraude desenvolvida pela Neurotech , especialista na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial e Big Data.

Seguro

A Ciclic lançou, em parceria com a Pague Menos, o programa “Sempre Bem Ouro+”, que oferece teleconsultas, serviços farmacêuticos gratuitos, descontos especiais e entregas gratuitas de compras para 20 milhões de clientes ativos da rede de farmácias.

Menos metano

O Grupo Orizon está na “Climate and Clean Air Conference 2024”, em Nairóbi no Quênia, até o dia 23 de fevereiro.

Junto com a International Solid Waste Association - (ISWA) e o Global Methane Hub, o grupo apoia o estudo inédito Triplo M - novo atributo ambiental associado ao Mecanismo de Mitigação de Metano.

O propósito é incentivar o melhor aproveitamento de resíduos orgânicos e aprimorar sua gestão por meio da comercialização de créditos que permitirão a aquisição e operação de novas plantas de triagem, compostagem e biodigestão na América Latina.

Inclusão

A Multiplan está expandindo o Programa de Escolarização, que qualifica trabalhadores e promove a inclusão por meio do acesso à educação.

A expectativa é que, até o final de 2024, todos os 20 shoppings do grupo participem do programa, impactando cerca de mil pessoas, a cada ciclo de aulas, nos sete estados em que a companhia atua.

Nova marca

Marcando o início das comemorações de 50 anos de história da marca, o Assaí Atacadista apresenta seu novo logotipo: “Para todos, de Sol a Sol” é identidade visual que revitaliza e reforça a simbologia da empresa, incorporando um design e tipografia modernos.

O novo logo destaca um sol nascendo no horizonte para iluminar os dias com brilho intenso, enquanto também faz uma homenagem à origem do atacadista: o nome Assaí tem origem na palavra japonesa "asahi", que significa "sol da manhã".

Evolução da marca Assaí

Imóvel Digital

A Federação Nacional das Associações Atléticas do Banco do Brasil (FENABB) e a Resale se uniram para lançar uma loja online de venda de imóveis em todo o Brasil.

A parceria começa com a oferta de 32 imóveis, com áreas entre 5.160 m² e 226.200 m² e valores entre R$ 359 mil a R$ 19.470 milhões, que podem ser adquiridos de forma 100% digital por meio da modalidade de leilão.

Jogo

O Cine BBB, que ganhou este ano o patrocínio da Oi Fibra e uma nova versão, deu prêmios muito além dos brothers confinados.

Quem, em casa, contratou o produto através do QR Code ou que fiz a compra pelo site oifibra.com.br, durante a exibição do programa, teve oferta de gratuidade na mensalidade.

Durante a transmissão, a Oi registrou 90% de aumento nas vendas do site em relação às terças anteriores.

G20

Começará nesta sexta-feir, dia 23, em Macapá, o primeiro encontro no Brasil do Startup20, grupo que reúne representantes de startups dos 19 países do G20, da União Africana e da União Europeia.

O objetivo é atuar como um fórum de diálogo global com partes interessadas no ecossistema de startups e tecnologia.

A expectativa é que mais de 400 pessoas participem do evento ao longo dos três dias.

Proteção de tela

Pesquisa da Pitzi revela que televisores e telas envolvem 16% dos planos de garantia estendida na sua base de dados.

Entre os top 5, acessórios de áudio portátil (fones) ocupam a segunda posição, com 12% de procura.

Em terceiro lugar, empatados, aparecem ventiladores e circuladores de ar, panelas e fritadeiras elétricas, que abrangem 10% da contratação de garantia estendida cada;

Já na quarta posição estão os computadores portáteis (9%);

O quinto lugar da lista se volta às impressoras e aos periféricos, que alcançam 6% dos contratos.

Assinatura verde

A ZapSign já poupou o equivalente a mais de 300 milhões de folhas de papel, ou o correspondente ainda a 30 mil árvores, com a assinatura eletrônica de mais de 30 milhões de documentos.

As informações são do banco de dados da empresa de tecnologia e que apontam o impacto ambiental originado pelo trabalho da startup, que tem mais de um milhão de usuários ativos.

Global

A Fundação Dom Cabral (FDC), 7ª melhor escola de negócios do mundo, esteve este mês no line-up de speakers globais em evento realizado pela EFMD, em Amsterdã.

A Conferência, organizada pela Fundação Europeia de Educação em Gestão, reuniu presidentes e diretores das principais escolas de negócios do mundo.

Com a participação do presidente executivo, Antonio Batista, a Fundação Dom Cabral apresentou casos de inovação implementados na escola para acompanhar as aceleradas transformações do mundo e aumentar o impacto da educação na sociedade.

Nomes

A Dattos anunciou as contratações de Nano Henderson, executivo uruguaio-brasileiro que assume a diretoria comercial; Carlos Casciano chega para a diretoria de Operações e, na gerência de CS, a nova responsável é Geisa Mello.

E-commerce day

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) quer instituir em 12 de março o Dia do Comércio Eletrônico.

A World Wide Web, interface da rede, foi criada por Tim Berners-Lee em 12 de março de 1993.

O projeto foi apresentado na Câmara pelo deputado federal Maurício Neves(PP-SP).

