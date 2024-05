ALERTA: Governador do RS informa que quatro rios poderão ter novas cheias neste domingo

O governador Eduardo Leite gravou um alerta importante sobre nova elevação do nível dos rios Jacuí, Taquari, Caí e Sinos nesta madrugada, de sábado para domingo.

“Devemos ter uma elevação de rios nesta noite, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Por favor, se coloquem em segurança porque ainda estamos vivendo uma emergência no Rio Grande do Sul”, afirma o governador.

Atenção especial para os municípios de:

Eldorado do Sul

Estrela

Lajado

Montenegro

Porto Alegre

São Sebastião do Caí

Taquari

Segundo a Metsul Meteorologia, a trégua durou pouco e os rios voltam a subir com o retorno da chuva desde sexta-feira, 10. A chuva supera 100 mm em municípios dos vales e da Serra, com chuva volumosa ainda no Centro do estado, Grande Porto Alegre e o Litoral Norte, o que já causa repique de cheias e levará a um novo agravamento da situação no Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com a Metsul, todos estes rios desembocam no Guaíba, que por ora ainda baixa em Porto Alegre, mas deverá voltar a subir nos próximos dias com vento Sul e a chegada de vazão maior dos vários rios com repiques de cheias. Isso prolongará a enchente em Porto Alegre com alto risco de nova piora. E, mais tarde, alongará a crise das enchentes na Lagoa dos Patos, no Sul gaúcho.

“Não é momento para voltar para essas localidades em risco. Não é seguro. Evitem regiões com encostas de morro, ainda há riscos de deslizamentos por conta do solo enxarcado. Por favor, se coloquem em segurança”, afirma o governador.

