Bússola & Cia: após crescer 42%, logtech ‘Eu Entrego' faz rebranding

A Eu Entrego iniciou seu rebranding, depois de alcançar 42% de crescimento na receita de 2023.

Em 2024, a empresa projeta crescimento de 50% e alcançar 600 municípios de diferentes perfis.

No ano passado, a Eu Entrego atingiu a marca de um milhão de entregadores parceiros e 20 milhões de entregas realizadas.

Com o slogan “Segura, rápida e inteligente”, a nova identidade visual está no DNA da marca, baseado em modernidade, tecnologia e inovação.

A missão é tornar a empresa referência em conteúdo para motoristas e o mercado de varejo, com respostas reais aos desafios do segmento.

Wine

Sócio-fundador do Grupo Wine, Rogério Salume vendeu 100% da sua participação societária na companhia, criada por ele há 16 anos.

Salume percebeu o potencial brasileiro no consumo de vinhos e decidiu empreender, fundando uma startup que viria a se tornar o maior grupo de vinhos no Brasil e o maior clube de vinhos do mundo.

A aquisição da participação de Salume foi liderada por Fernando Cinelli por meio de um fundo vinculado à Apex Partners, localizada em Vitória (ES), mesma cidade em que a Wine foi fundada e tem sua sede.

Startups

A Darwin Startups abriu inscrições para sua 15ª turma de aceleração para impulsionar startups early-stage com potencial de se tornarem grandes negócios.

As inscrições acontecem entre os dias 26 de fevereiro e 11 de março de 2024.

As selecionadas terão a possibilidade de obter capital para o negócio. A 15ª turma de aceleração da Darwin terá como foco startups dos segmentos de Autotech, Indústria 4.0, Deeptech, Insurtech, Logtech, TI & Telecom, Fintechs, Big Data e Analytics.

Desde 2015, a Darwin já investiu mais de R$ 27 milhões em startups, além de mais de R$ 6,2 milhões em novas rodadas do seu portfólio. Inscrições neste link.

RH

A Tachyonix, startup investida da Wayra Brasil, CVC (Corporate Venture Capital) da Vivo/Telefônica, otimizou a área de Recursos Humanos da Vivo, a partir do desenvolvimento de aplicativos voltados para uso na rotina de trabalho dos colaboradores, entre eles o de registro de ponto e a possibilidade de programação de férias de forma 100% digital.

Com a criação de mais de 70 aplicativos, 27 deles na primeira onda (MVP1), a companhia teve uma economia de até 75% no tempo e custo para desenvolvimento das novas ferramentas.

Movimento

O Brasil deve ser um dos países emergentes preferidos na retomada das fusões e aquisições. Um dos sinais é a entrada de capital externo, que acelerou no segundo semestre de 2023 e contabiliza saldo de R$ 41,4 bilhões neste ano. Segundo a Audas, 2024 deve destravar IPOs. Na na B3, existem mais de um dezena de candidatos se preparando.

IA

A multinacional brasileira FCamara criou Núcleo de Inteligência Artificial, com previsão de investimento de R$ 4 milhões.

A iniciativa busca o desenvolvimento de novas soluções com uso de IA que visam eficiência operacional, aceleração das estratégias de negócios, desenvolvimento e expansão de novas fontes de receitas.

B2B

A Thermomatic do Brasil, fabricante de desumidificadores, cresceu 21% em 2023 em relação ao ano anterior.

Esse resultado se deve a estratégia B2B da companhia, que apresentou evolução de 52% nas vendas de equipamentos para indústrias e comércios.

Nos últimos três anos, a receita da companhia expandiu em mais de 70%.

Armazém

A Emergent Cold Latin America amplia sua operação em São Paulo com dois novos armazéns de 51.000 m2, em Guarulhos.

“A capacidade dos dois armazéns representa um dos maiores espaços para armazenamento em temperatura controlada na Grande São Paulo, aumentando em cerca de 20% a capacidade de operação da empresa”, explica Evandro Calanca, diretor geral da Emergent Cold LatAm para a região Cone Sul.

Pesquisa

AEVO realizou um estudo com 90 grandes empresas para entender o cenário de empreendedorismo de colaboradores dentro da própria empresa, o intraempreendedorismo.

69% das empresas possuem programa de ideias contínuo, enquanto 24% registram programa que é disponibilizado sazonalmente aos funcionários.

89% das empresas estão inseridas em ambiente favorável à inovação e as lideranças estimulam suas equipes a apresentarem novas ideias.

28% das empresas possuem forte cultura de inovação e estão dispostas a assumir grandes riscos para investir em novas ideias dadas pelos colaboradores .

Viagem

Aos 40 anos, com mais de 520 associados de 32 setores da economia, o São Paulo Convention & Visitors Bureau fechou 2023 com um total de 484,9 mil km rodados por seus diretores em viagens no Brasil e no exterior, o que representa doze voltas ao mundo, todas com neutralização de carbono.

Head

O Festival Cidade do Futuro anunciou a chegada de Lilian Natal como Head de Marketing.

Educação solar

O Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI-SP) investiu R$ 4 milhões na instalação de energia solar fotovoltaica no campus II, a fim de gerar 100% de energia limpa e renovável para consumo próprio.

A iniciativa torna a instituição referência nacional entre as IMES (Instituições Municipais de Ensino Superior) em autossuficiência energética.

Liderado pela Ourolux Solar , o projeto economiza R$ 1 milhão ao ano, e reduz a emissão de 443 toneladas de gás carbônico (CO2).

