Como escola de negócios virou exemplo da aplicação do "S" da sigla "ESG" 

Dayane de Jesus Santos Pêgo, de 32 anos, começou a empreender assim que deu à luz. É que, para cuidar da filha, ela precisava de mais tempo e de uma renda maior.

A solução veio com o artesanato. Hoje ela é dona de um negócio focado na produção e venda de adereços, acessórios e itens de papelaria infantil personalizados.

Ela garante que o sucesso profissional só foi possível graças à capacitação oferecida pela Fundação Dom Cabral (FDC).

“Aprendi muito na parte de organização e gestão; aprendi a prever o que ia fazer, vender, por quanto, em quanto tempo. Acima de toda a teoria que me foi passada, o mais importante foi aprender a levar minha empresa à sério”, ela diz.

Dayane foi uma das 22.524 pessoas impactadas pela área de Educação Social da escola de negócios em 2023.

Histórias como a dela refletem a visão da FDC, que acredita no potencial da educação como ferramenta de transformação social, e mostram a real aplicação do "S" da sigla ESG.

Projeto feito para fazer a diferença

A área de Educação Social da Fundação Dom Cabral foi estruturada em 2020 para dar corpo e escala a ações que já existiam na escola, como a oferta de bolsas.

Os programas atuam em quatro frentes:

Empreendedores populares;

Jovens;

Organizações da sociedade civil;

Bolsas de estudo.

“Esse [Educação Social] é um território em que podemos e devemos contribuir gerando autonomia, inclusão e sustentabilidade para vencer a indiferença e barreiras históricas que muitas vezes, atrasam o nosso desenvolvimento”, explica a vice-presidente de Educação Social da FDC, Ana Carolina de Almeida.

De 2022 a 2023, com o arrefecimento da pandemia, os educadores capacitaram seis vezes mais jovens, três vezes mais empreendedores. Além disso, houve um crescimento de 80% no número de organizações da sociedade civil atendidas e de 12% nas bolsas concedidas.

Empreendedores populares

Em 2023, mais de 21 mil pessoas foram impactadas com ações do Movimento Pra>Frente, a plataforma de streaming Pra>Frente Play, a parceria com a Escola de Negócios da Favela e a inauguração de hubs presenciais do Espaço Empreendedor em todo o território nacional.

Dayane participou de um treinamento de três meses no Espaço Empreendedor em Barreiro (BH) com a metodologia Pra>Frente, no segundo semestre de 2023.

A previsão é de que doze hubs presenciais de empreendedorismo popular sejam lançados até 2026 por todo o país.

Próximos eventos da Fundação Dom Cabral

A FDC participa na próxima terça, 20, de um encontro online com a ZIBS, escola de negócios da China. O evento, aberto ao público, vai abordar as dinâmicas emergentes no cenário global, com foco na relação entre China e Brasil.

Rodrigo Zeidan, professor da FDC, e Patricio Giusto, representante da ZIBS, debaterão as complexidades da liderança em meio aos desafios e oportunidades únicas que surgem do relacionamento entre os dois países, além de abordar as relações internacionais em um mundo cada vez mais interconectado.

O encontro será em inglês e os interessados podem fazer a inscrição pelo link.

