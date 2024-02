Quais foram as 10 séries mais vistas de 2023?

Todo mundo já se viu na seguinte situação: depois de um dia cansativo no trabalho, você quer assistir algo que com certeza vai te agradar. Que, sem dúvida, vai gostar. A saída? Rever mais uma vez a série que você já assistiu. Aí a satisfação está garantida. E, olha, tem muita gente fazendo isso.

2023 foi definitivamente marcado pelas maratonas de séries no catálogo das plataformas de streaming .

É o que aponta o mais recente relatório da Nielsen. A empresa de dados norte-americana monitora o comportamento do público estadunidense e oferece insights para a indústria desde 2020.

De acordo com o levantamento, os americanos passaram muito tempo maratonando séries e filmes: assistiram o equivalente a mais de 21 milhões de anos em streaming.

Top 10 séries mais ‘streamadas’ de 2023

1º lugar - "Suits"

Com 141 episódios e reproduzida por 57,7 bilhões de minutos, a série que acompanha intrigas no sistema judiciário americano foi a mais vista. "Suits" ficou 12 semanas no topo das séries mais reproduzidas segundo a Nielsen.

2º lugar - "Bluey"

Em segundo lugar, a animação infantil "Bluey" teve um total de 43,9 bilhões de minutos reproduzidos.

O desenho acompanha uma família de cãezinhos e seu principal apelo está no conteúdo educativo para crianças, que também atrai adultos que são pais ou desejam ter tido uma família como a do protagonista.

3º lugar - "NCIS - Investigação Naval"

Este é um prato cheio para quem gosta de suspense. "NCIS" acompanha uma equipe de investigadores especializada em ocorrências dentro da marinha e dos Fuzileiros navais.

4º lugar - "Grey's Anatomy"

Intrigas, romance, altos e baixos na carreira… "Grey’s" tem de tudo e é diversão garantida. A série acompanha a jornada de Meredith Grey e os médicos do Seattle Grace Hospital.

5º lugar - "Cocomelon"

Uma animação infantil voltada para o aprendizado. A presença de "Cocomelon" (junto de "Bluey") no top 10 mostra como as crianças estão passando tempo assistindo conteúdo nas plataformas de streaming.

6º lugar - "The Big Bang Theory"

Um dos sitcoms mais queridos da TV, a série é uma sátira divertida ao estereótipo do nerd socialmente inapto. O público acompanha o dia a dia dos protagonistas, os físicos e nerdíssimos Leonard e Sheldon.

7º lugar - "Gilmore Girls"

Um drama, uma comédia, uma experiência. A série acompanha uma narrativa multigeracional centrada na relação das protagonistas Lorelai Gilmore e Rory, sua filha.

8º lugar - "Friends"

“I’ll be there for yoooou”... quem não reconhece a icônica canção de abertura? "Friends", para quem ainda não conhece, é um dos sitcoms mais famosos da história. A série retrata o dia a dia de seis jovens adultos novaiorquinos.

9º lugar - "Heartland"

Mais um drama familiar muito apreciado. A série canadense foca na relação da família Hearland e na tarefa de administrar a sua fazenda.

10º lugar - "Supernatural"

Dois irmãos, um Impala 67 e uma rotina de caça a demônios, fábulas e outras criaturas sobrenaturais. Precisa de mais?

E os originais das plataformas de streaming?

Todas as séries que figuram na lista foram exibidas originalmente na TV e fazem parte do catálogo dos serviços de streaming.

Segundo a Nielsen, a greve dos atores e roteiristas, que ocorreu entre março e setembro de 2023, foi o principal motivo que explica a ausência de conteúdo original de plataformas de streaming no top 10.

A justificativa faz sentido – mas, se observarmos o top 10 do ano retrasado, pouca coisa mudou. Olha só:

Top 10 de 2022

1º lugar - "Stranger Things"

2º lugar - "NCIS"

3º lugar - "Cocomelon"

4º lugar - "Ozark"

5º lugar - "Encanto"

6º lugar - "Grey's Anatomy"

7º lugar - "Criminal Minds"

8º lugar - "Bluey"

9º lugar - "Gilmore Girls"

10º lugar - "Seinfield"

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube



Veja também

A importância do TikTok e outras redes no mundo dos negócios

Ele quer imprimir o primeiro coração humano artificial em 10 anos

Segurança cibernética: biometria evitou prejuízo de quase R$ 29 bi, segundo Serasa