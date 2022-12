Seguros Unimed lança aplicativo para incentivar a atenção primária à saúde

Por Bússola

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, lança o Cuidar Mais, um produto com base nos pilares da Atenção Primária à Saúde (APS), com a finalidade de promover o cuidado integral, preventivo e acessível. Desse modo, o beneficiário é acompanhado por equipes multidisciplinares, compostas por médico de família, enfermeiro e outros profissionais de saúde que atuam na coordenação do cuidado. O contato com essa rede é feito por uma plataforma digital, que viabiliza o acesso às redes de clínicas de especialidades e prontos-socorros de referência.

Desenvolvido com o propósito de entregar um serviço mais assertivo em relação ao diagnóstico, o beneficiário do Cuidar Mais inicia o primeiro atendimento geral de forma online. Caso necessário, ele será encaminhado a uma especialidade indicada pelo próprio médico de família, que coordena toda sua jornada no âmbito da rede prestadora.

É pelo Super App, aplicativo da Seguros Unimed, que o beneficiário acessa todos os recursos do novo produto. Lá estão disponibilizadas opções para contato com a central de atendimento, consultas médicas com redes parceiras, opções para pronto-atendimento e agendamento de exames, além de todo seu histórico de saúde.

“O médico também tem acesso às informações do quadro do paciente. Assim, ele consegue fazer um ‘filtro’ e saber a melhor indicação para o beneficiário naquele momento. Se for o caso, direciona para um especialista ou consegue medicá-lo com base nas informações obtidas na consulta e no histórico de atendimentos”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial de Saúde e Odontologia da Seguros Unimed.

Voltado para a contratação por clientes empresariais, o produto é isento de coparticipação quando a entrada do atendimento acontece via APS, a fim de incentivar o acesso através da porta de entrada qualificada, propiciando o cuidado integral à saúde.

O Cuidar Mais, com seus pilares e conceitos, já está integralmente implementado em São Paulo, embora tenha abrangência nacional, inclusive para atendimentos de urgência e emergência.

“Temos a intenção de nos tornar uma empresa referência em oferecer soluções em saúde cada vez mais personalizadas e adequadas para cada cliente. Por isso, estamos voltando parte dos nossos esforços para tornar a APS uma prática mais acessível e assertiva de atendimento, que promove o vínculo entre médico e paciente”, diz Gustavo Gusso, superintendente de Atenção à Saúde e Rede Ambulatorial da Seguros Unimed.

Disponível desde de setembro, a companhia já oferece o produto para novos interessados e na renovação do contrato com atuais parceiros. Sua proposta de priorizar o atendimento da medicina primária tem atraído o interesse e vem sendo implementado aos poucos nos atuais contratos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

É jovem e quer aprender programação em Harvard de graça? Entra aqui

Fundação Estudar lança masterclass sobre estratégia digital

Bússola & Cia: gás natural pode garantir independência energética do Brasil