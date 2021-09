Onda fitness: startup que digitaliza academias, Tecnofit capta R$ 13 mi

Com o fechamento dos espaços de treinamento, muitas academias foram forçadas a migrar para o ambiente digital e, por consequência, inovar no contato com os alunos. É nesse cenário que a Tecnofit, startup de gestão para academias e studios, aproveita o momento digital do mercado fitness no país. A empresa acaba de receber um aporte de 13 milhões de reais em uma rodada seed liderada pelo venture capital Honey Island Capital, criado pelos fundadores do unicórnio EBANX.

O investimento também teve participação da Quartz, fundo que já investiu em startups como Conta Simples, Zee.Dog, Spin Pay, Warren e Shopper.

Fundada em 2016 em Curitiba por Antonio Maganhotte Junior e Anderson Cichon, a Tecnofit surgiu para ajudar empresas do segmento fitness, como academias, studios e centros de crossfit, por exemplo, na gestão dos negócios em uma plataforma totalmente online.

Os produtos vão de um controle de treinos e check-in nos locais de treinamento para alunos a uma gestão de treinos para profissionais de educação física. No total, a startup atende mais de 4.000 clientes, e cresce cerca de 3 vezes ao ano, segundo Junior, CEO da startup.

O aporte milionário é o terceiro recebido pela Tecnofit desde a sua fundação. O novo capital vem para a criação de novos produtos e para a expansão internacional da empresa para outros países da América Latina.

Para isso, a Tecnofit vai criar projetos de inovação e tecnologia, até 2023, para diferentes perfis de clientes, de academias a escolas e personal trainers. “O setor de bem-estar e fitness, neste momento, está em retomada de crescimento, com potencial de melhora progressiva. Temos muitas frentes para expandir e podemos adiantar que os novos produtos e lançamentos serão direcionados ao apoio à tomada de decisão de todo o mercado fitness”, diz.

O grande objetivo é quadruplicar a empresa nos próximos dois anos. Apesar de ambiciosa, a meta deve ser cumprida, segundo o CEO, com a ajuda do desenvolvimento de um braço financeiro para empresas do setor que permitirá pagamentos, recebimentos e gestão financeira de academias.

“Estamos preparados para trazer novas soluções ao mercado com foco em inovação e entrega de tecnologia de ponta para um mercado até então pouco inovador. Além disso, iremos fortalecer a questão de pagamento, possibilitada pela entrada no novo grupo com grande know-how financeiro, envolvendo formas de pagamentos e cobrança”, diz Anderson Cichon, cofundador da Tecnofit.

