Oi coloca sua conexão à prova e estreia como marca parceira do Big Brother Brasil 2024

Podendo ser vista por cerca de 35 milhões de espectadores, qualquer ação presente no Big Brother Brasil tem potencial para criar reconhecimento de marca e notoriedade. Apostando na parceria com o reality, a Oi planeja dar mais um passo na sua estratégia de visibilidade.

Durante o programa, que estreou na última segunda-feira, 8 de janeiro, a operadora realizará ativações de marca, buscando reforçar a qualidade do Oi Fibra, internet de fibra óptica e principal foco comercial da empresa.

Entre as ações, que serão feitas tanto para os ‘brothers’ quanto para o público, [/grifar] o destaque será a presença na sessão de cinema semanal do BBB 24[/grifar].

Mas e se a internet cair?

Em 2022, a banda larga fixa passou de 6.88 para 7,07 na nota do Índice de Satisfação Geral da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Ainda assim, o serviço segue como o menos bem avaliado pelo brasileiro na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida.

Neste cenário, tem vantagem competitiva a operadora que melhor garantir a estabilidade da sua conexão. Para a Oi, este ponto é crucial e o investimento no preparo das equipes é a chave para manter a performance durante as ações.

“A estrutura que montamos para projetos como o BBB é feita no nosso Centro de Experiência do Cliente, uma sala que conta com especialistas dedicados full time à monitoria dos indicadores de performance da rede e atuação proativa, de modo a garantir a qualidade e estabilidade dos clientes Oi Fibra, utilizando toda a informação que a Oi tem para cuidar do cliente em cada detalhe da sua jornada de uso”, afirma Livia Marquez, diretora de Comunicação e Mídia da Oi.

E por que investir em visibilidade?

Desenvolvida em 2023, a estratégia da operadora tem o objetivo de colocar à prova, de forma prática, a qualidade dos serviços, gerando reconhecimento e reputação.

Até o momento, a empresa realizou ações de conteúdo na novela Elas por Elas, trabalhou em uma edição do Altas Horas e teve uma longa parceria com o É De Casa, programa semanal da Globo.

“A ideia dessas ações é mostrar que a Oi Fibra tem solução para qualquer necessidade de internet e com a integração na programação isso fica fluido, próximo e natural, além de dar muita visibilidade para diferentes públicos”, Livia reforça.

Em novembro de 2023, segundo dados da operadora, a Oi Fibra registrou liderança de market share nas 296 cidades brasileiras onde está presente.

E para 2024, como fica a estratégia da Oi?

‘Não se mexe em time que está ganhando’, diz o ditado. Para este ano a empresa pretende dar continuidade à sua estratégia de visibilidade, utilizando ações como a do BBB 24 para garantir engajamento e exposição de maneira leve e natural.

“Nosso foco principal em 2024 é aumentar nossa visibilidade e consideração de marca. O patrocínio do Cine BBB e a parceria com o programa de maior audiência da TV aberta vai ser uma grande oportunidade de a gente falar e apresentar a todos os públicos do Brasil que assistem ao BBB os atributos do nosso principal produto, a Oi Fibra, que oferece uma experiência diferenciada na internet”, conclui Livia.

