Bússola & Cia: Movimento em estacionamento de shoppings sobe 41%

Velho normal

Outubro registrou aumento de 15% na passagem de veículos em pedágios e de 41% em estacionamento de shoppings, comparado a setembro. É mais um indicador da retomada gradual das atividades econômicas por todo o país. O levantamento foi realizado pela Veloe (Alelo), cujos serviços de pagamento automático para pedágios e estacionamentos conveniados somam mais de 360 em todo país.

No gás

O consumo de gás natural da indústria no Sudeste cresceu 3,5% no mês de agosto em relação a julho, saindo de 16,76 milhões de metros cúbicos/dia para 17,34 milhões de metros cúbicos/dia. A região conta com exatas 2.078 indústrias ligadas na rede de gás natural. Na área comercial, que reúne mais de 35 mil estabelecimentos, entre bares, restaurantes e shoppings, a alta de demanda foi de 23%. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegas).

Luxo em alta

Outro item com demanda em alta são as vendas de lojas de produtos de luxo localizadas no Brasil, notadamente joias. Com a restrição de viagens, consumidores de maior poder aquisitivo têm gastado mais no próprio país. Shoppings da rede Iguatemi já perceberam a movimentação acima de outros anos.

Mais que positivo

Em apenas em dois dias, a Positivo Tecnologia vendeu 46 mil lâmpadas inteligentes durante o Prime Day da Amazon. Indicador de como o consumidor está investindo em melhorar sua residência. O aumento em vendas de computador foi de 22%, 332% a mais em tablets e 271% a mais em produtos de Casa Inteligente neste ano de quarentena obrigatória, aumentando o lucro da empresa em 2020 em R$ 50 milhões.

Inteligência Artificial

O uso de Inteligência Artificial se tornou prioridade nas organizações pós-pandemia. Em dezembro de 2019, 49% das empresas pretendiam implantar tecnologias como analytics, inteligência artificial/machine learning. O número saltou para 59% com o isolamento, segundo estudo inédito da consultoria IDC. “O grande desafio das empresas é traduzir dados em informação para beneficiar seus negócios. E isso se faz com analytics e com o uso de inteligência artificial. Com dados traduzidos de forma estruturada é possível obter insights relevantes para o negócio”, afirma a head da Oi Soluções, Adriana Viali.

Mais saúde

O confinamento durante a pandemia obrigou o brasileiro a se cuidar melhor. Pesquisa nacional com 600 pessoas da Sinta-se Molico descobriu que 74% dos entrevistados começaram ou aumentaram os cuidados com a alimentação, 64% pretendem manter os novos hábitos saudáveis e 35% dizem que estão consumindo maior quantidade de suplementos e alimentos fortificados com vitaminas e minerais. E cozinhar junto ofereceu momentos únicos e divertidos em família para 55%.

Ambiente inteiro

Setores diplomáticos brasileiros estão preocupados com o provável alinhamento dos Estados Unidos, sob a direção de Joe Biden, pressionar o mercado internacional a fazer restrições ao agronegócio brasileiro. Embaixador experiente lembra que Brasil e os norte-americanos competem nos segmentos de exportação de soja e de proteína animal. Enquanto fala para os militantes da causa verde, Biden ganhará o público interno ao defender a preservação da Amazônia. Seria um casamento perfeito de interesse e propósito.

Clima bom

Apesar crise econômica provocada pelo coronavírus, o Brasil continua no radar de investidores internacionais. Pesquisa do Business Climate Survey Brazil 2020 com 53 companhias suecas constatou que nenhuma delas tem planos de deixar o país neste momento ou nos próximos anos. E isso porque, em 2019, apenas 25% das empresas apresentaram queda nos lucros nas operações brasileiras.

Viking tropical

Brasil e Suécia completam 200 anos de relações comerciais em 2026. Esse é um dos temas da Semana de Inovação Suécia-Brasil 2020, evento que reúne especialistas de ambos os países para discutir ideias e soluções inovadoras em áreas como sociedade, tecnologia e meio ambiente. Este ano, a programação será on-line e gratuita para evitar risco de contaminação.

Santa Rede

A Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC) acaba de completar 120 anos e está revitalizando a marca Rede Santa Catarina, que conta mais de 10,5 mil colaboradores em 19 hospitais e escolas pelo país. Por ano, realiza quase 5 milhões de atendimentos médicos, sendo 72% dos serviços destinados ao SUS, e os colégios acolhem cerca de 5 mil alunos, sendo 949 com bolsas integrais.

Caixa Digital

O banco digital da Caixa Econômica Federal deverá ter entre 300 e 500 funcionários. Impulsionado pelo cadastro do Caixa Tem, usado para pagar o auxílio emergencial, o modelo está sendo concluído e, em 2021, o capital será aberto ao mercado.

Há vagas

Maior distribuidora de gás natural encanado do país, a Comgás está com 10 vagas abertas para o programa de Trainee Upper 2021. O processo seletivo será totalmente on-line e os candidatos devem ter no mínimo dois anos de experiência. As inscrições são até dia 04/12 pelo site: traineeuppercomgas.com.br.

