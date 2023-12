Bússola & Cia: modelo atual para resíduos sólidos prejudica eficiência

Tema em debate na COP 28, a gestão e tratamento de resíduos sólidos tem modelo pouco eficiente, atrasando a universalização do serviço e gerando perdas ao meio ambiente e à saúde da população. O governo federal recomenda, no Programa de Parcerias de Incentivo, a adoção do critério comercial na escolha das propostas de concessões e parcerias público-privadas de infraestrutura. Desde 2017, o parâmetro do menor preço serviu em 76,11% dos casos de seleção das empresas gestoras de rodovias, aeroportos, ferrovias, portos, água e esgoto e iluminação pública. Foi assim em 325 das 427 concessões e PPPs abertas no período. Já para os contratos de coleta e tratamento de lixo, das 12 concorrências abertas, somente duas optaram pelo critério de menor preço, que é mais atrativo para grandes players com capacidade de investimento.

Pelo menor preço

O presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura (IBEJI), Augusto Dal Pozzo, critica o uso de critérios subjetivos nas decisões dos municípios para definir os prestadores dos serviços. Segundo ele, o modelo preferido nos casos de resíduos sólidos viola princípios de isonomia, objetividade e razoabilidade dos processos licitatórios. “O critério do menor preço garante uma licitação mais competitiva e transparente. Essa é a ideia que deve prevalecer, principalmente no setor do saneamento básico. É por meio desse precioso instrumento que as administrações municipais cumprirão o texto constitucional no que concerne à celebração de parcerias com investidores que ofereçam um serviço adequado aos cidadãos”, defende.

Parceria ambiental

TotalEnergies e Petrobras aderiram ao OGMP 2.0, iniciativa coordenada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), criada em 2020 para orientar os relatórios referentes às emissões de metano no setor de petróleo e gás. A iniciativa traduz a busca por uma melhoria contínua no fornecimento de dados de emissões, além de prever a realização de medições in-loco para verificar se os relatórios são exaustivos e precisos. Com esta campanha de medição com drones, TotalEnergies e Petrobras estão realizando medidas concretas para implementar as melhores práticas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, especialmente metano e visando a emissão zero de metano até 2030.

Fora de casa

A perda de ritmo do foodservice no Brasil ficou mais expressiva no terceiro trimestre de 2023. Pesquisa CREST (realizado pela Mosaiclab) apontou que, no terceiro trimestre de 2023, houve queda de 5,3% no tráfego em relação ao mesmo período de 2022, registrando 3,1 bilhões de visitas e gasto de R$ 54,3 bilhões, redução de 2,5% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. O estudo abrange 6 mil consumidores entrevistados por mês. Ainda assim, o tráfego sustenta um dos seus maiores níveis nos últimos três anos. O gasto, apesar da queda no período, permanece em patamares históricos elevados. O ticket médio registrou o menor aumento desde o segundo trimestre de 2021, 3%.

Demanda alta

O Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo) registrou crescimento recorde em seus canais digitais durante a Black Friday: mais de 30% em comparação com 2022. Foram mais de 100 mil pedidos na data de vendas. As categorias que mais cresceram neste ano foram Beleza, o dobro do ano passado, Medicamentos Genéricos e Dermocosméticos, que cresceram mais de 60%.

Oriente

A Guide Investimentos completou 10 anos em 2023, oferecendo análises do mercado asiático para investidores institucionais que têm interesse em aplicar na região. A Hani, casa de research da Fosun, grupo chinês do qual a Guide faz parte, é parceira estratégica. A parceria com a Hani fortalece a corretora, num segmento que se internacionaliza, sendo que o objetivo da área é chegar a 50% da receita em dólar até 2025.

Ativos

O Ailos atingiu a marca de R$ 20 bilhões em ativos, marcando um aumento de 17% de dezembro de 2022 até outubro de 2023. E chegou também a 1,5 milhão de cooperados em 2023, reforçando a presença no mercado. Constituído em 2002, o Ailos conta com 13 cooperativas singulares de crédito, uma central e uma corretora de seguros. São mais de 300 postos de atendimento em Santa Catarina, no Paraná e Rio Grande do Sul, contribuindo e promovendo o crescimento sustentável e desenvolvimento social das comunidades por meio de suas filiadas: Acentra, Acredicoop, Civia, Credcrea, Credelesc, Credicomin, Credifoz, Crevisc, Evolua, Transpocred, Únilos, Viacredi e Viacredi Alto Vale.

Barba, cabelo e…

A Black Friday de 2023 foi motivo para comemoração no Grupo Carrefour Brasil. Dono de bandeiras como Carrefour, Atacadão e Sam's Club, o grupo superou as vendas do ano passado em todas as suas unidades de negócios, tanto no e-commerce quanto em compras presenciais. O aumento de faturamento ficou na casa dos dois dígitos, na comparação com a Black Friday de 2022. Em junho, o Grupo Carrefour anunciou a conclusão do processo de conversão de bandeiras das lojas do Grupo BIG, adquirido um ano antes. A incorporação foi finalizada seis meses antes da data prevista originalmente.

Aporte

O Zubale recebeu US$ 25 milhões, investimento liderado pela QED Investors, acompanhada pela NFX, Kevin Efrusy e outros investidores. Segundo Sebastián Monroy, cofundador e CEO da empresa, esse capital será direcionado para estratégias que visam consolidar a presença no Brasil e no México, assim como fortalecer seu portfólio de software. A empresa iniciou suas operações no México em 2019 e cresceu até estar presente em 6 países da América Latina, onde atende mais de 115 clientes e conta com mais de 100 mil freelancers trabalhando em sua plataforma, que já acumula 30 milhões de tarefas concluídas. Nos últimos dois anos, triplicou o lucro líquido anualmente, após levantar uma série A de US$ 40 milhões em 2021.

Maioridade

A LOARA Crédito busca de profissionais acima de 50 anos para compor seu quadro de colaboradores, na função de Especialista em Crédito Empresarial, em que os profissionais são remunerados com comissões que podem chegar até 30% dos contratos. O objetivo da empresa é chegar aos 3 mil profissionais com o perfil da “Geração Prateada”, até 2027, em 150 Regionais espalhadas pelo Brasil. Ao longo de sua atuação, a LOARA já atendeu mais de 700 empresas e nos últimos dois anos intermediou mais de 500 operações de crédito. Hoje, tem uma carteira de aproximadamente 300 clientes ativos que buscam em média R$ 1,2 milhão por operação de crédito e prevê 60% de crescimento ainda neste ano.

Speaking

A BeConfident, plataforma de ensino de inglês pelo WhatsApp, faturou em apenas sete meses R$ 1 milhão, crescimento de 828% em receita. A plataforma conta com mais de 5,4 mil usuários, de 26 países, que aprendem inglês em vários modos de aula com a IA, conhecida como o amigo gringo do WhatsApp.

Educação Inteligente

Novembro foi o melhor período do ano para a Galena, startup de desenvolvimento de carreiras com base em inteligência artificial. A quantidade de matrículas em novembro deste ano quase dobrou, em comparação com ano anterior, crescimento robusto dos programas educacionais que aderiram à promoção. O faturamento de novembro superou significativamente as expectativas: mais que o dobro de outubro. Os cinco dias de maior destaque foram a sexta-feira da Best Friday (24), quinta-feira (23), os dias de recebimento do décimo terceiro (29 e 30) e o dia do anúncio da campanha no Edupass, 7 de novembro. Essas datas representaram 51% do faturamento total do mês. Os cursos de Idiomas e Graduação lideram em número de matrículas.

Podcast Legal

A Harvard Law School Association do Brasil (HLSA) lançou o primeiro podcast da instituição. O Friday Talks receberá personalidades de diferentes mercados para conversas provocativas sobre os temas que mais importam, no Brasil e no mundo. Comandado por Chico Müssnich (sócio-fundador do BMA Advogados) e Ana Paula Martinez (sócia do Levy & Salomão Advogados), o primeiro episódio recebeu o empresário Jorge Paulo Lemann. O trio falou sobre negócios, educação e filantropia. O Friday Talks vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, e está disponível no Spotify, no YouTube e no Instagram.

Capacitação

O Instituto Coca-Cola anuncia o Coletivo Online, capacitação digital e gratuita para jovens totalmente via WhatsApp. A formação é voltada para pessoas a partir de 16 anos que desejam fortalecer suas habilidades profissionais e conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Além disso, também faz uma ligação desses jovens com empresas parceiras do Instituto para chances de trabalho. Informações no link.

Voz

O Banco Bmg aderiu à biometria de voz na jornada do cliente via WhatsApp. Com a ajuda da solução da Minds Digital, Voice IDTech pioneira em biometria de voz no Brasil, a instituição passa a oferecer ainda mais praticidade e segurança aos usuários em todos os canais. “Os clientes do Banco Bmg agora podem desfrutar de uma autenticação biométrica fluida e segura ao usar o popular aplicativo de mensagens para consultar saldos, com atendimento automatizado fornecido pela Blip, plataforma de conversas inteligentes”, explica Vinícius Ferrari. Coordenador de Experiência do Cliente do Bmg.

BNDES Garagem

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou as startups vencedoras do BNDES Garagem, Negócios de Impacto, programa de aceleração realizado em parceria com o Consórcio AWL (Artemísia, Wayra e Liga Ventures). As startups campeãs foram a NaPorta e a Amitis, recebendo cada uma R$ 30 mil e R$ 20 mil, nos estágios de Tração e Criação. A premiação aconteceu durante o Impact Day, evento que reuniu as 12 startups finalistas deste ciclo, no Rio de Janeiro. Neste ano, o programa contou com participação de 45 startups e buscou estimular a equidade de gênero, atribuindo pontuação extra a negócios liderados por mulheres ou com soluções voltadas ao público feminino.

Afro

O Instituto Assaí lançou o programa Afronegócio. A iniciativa faz parte do programa de empreendedorismo Academia Assaí e conta com a participação da PretaHub, um espaço para impulsionar o afroempreendedorismo no país, com uma diversidade de conteúdos focados nos desafios de pessoas negras e pardas em sua jornada para alavancar o próprio negócio no setor de alimentação. Todo o conteúdo pode ser acessado no endereço.

Parceria sustentável

Autopass, Sthorm e CONAFER participam juntas da COP28, em Dubai, e anunciam detalhes da parceria inédita por meio da qual uma parcela do valor da bilhetagem eletrônica emitida pela Autopass será transformada em ativos financeiros emitidos pela PlanetaryX, plataforma de tecnologia climática desenvolvida pela Sthorm, para remunerar diretamente pequenos produtores rurais e comunidades indígenas associadas ao CONAFER e garantir recursos para que esses grupos mantenham os biomas intactos e invistam no desenvolvimento sustentável de suas comunidades. A iniciativa tem potencial de impactar cerca de 8 milhões de pessoas e promover a preservação do bioma em pequenas propriedades e comunidades que, somadas, correspondem a aproximadamente 20% do território brasileiro.

Natal

A LARAMARA, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, que já beneficiou mais de 12 mil pessoas com seu trabalho, deu início as arrecadações da campanha “Anjo Noel”, que tem como objetivo proporcionar para crianças com deficiência visual a oportunidade de perceberem e sentirem a alegria do Natal por meio do toque. Em 2023, a expectativa é presentear 180 crianças com o kit de Natal, composto por um brinquedo inclusivo, roupas, itens de higiene, bombons e panetone. Os interessados em participar, tem até o dia 20 de dezembro para contribuir através do link.

Prêmio Jatobá

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, é a empresa do ano no Prêmio Jatobá 2023. A premiação é uma das mais cobiçadas do setor de comunicação corporativa do País e além de conquistar o principal prêmio da noite pelo segundo ano consecutivo, a companhia conquistou troféus em outras três categorias: causa e propósito, com o case do “aço reciclável Gerdau que moldou o Rock in Rio”; e em mídia editorial própria e em case do ano com o projeto “o aço que molda o The Town”. “Ficamos muito orgulhosos em receber esse reconhecimento, que reflete a nossa jornada de evolução da marca Gerdau, cada vez mais conectada com a sociedade”, afirma Pedro Torres, diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau.

