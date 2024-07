Bússola Cultural: oficina para crianças ensina a fazer brigadeiros de café

Brigadeiros de café

Onde? Museu do Café, na Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico, Santos.

Quando? 20 de julho, às 15h.

Nessa oficina, as crianças aprenderão uma deliciosa variação do tradicional brigadeiro com um toque de café.

A atividade incentivará o lado gastronômico dos pequenos, além de conectá-los com o grão.

Para crianças de 5 a 12 anos.

Para participar da oficina, será preciso retirar uma senha com as monitoras 30 minutos antes da ação, no Espaço Café com Leite. As vagas serão limitadas.

O ingresso do Espaço Café com Leite custa R$16 e dá direito às áreas expositivas do Museu.

As crianças até 7 anos são isentas e estudantes pagam meia-entrada.

Participantes vão aprender a extrair sons do instrumento a partir de um repertório brasileiríssimo. (Divulgação/Divulgação)

Orquestra de pandeiro

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro - Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? 20 de julho, às 11hrs.

Nesta oficina prática de ritmos, o mestre percussionista Afonsinho Menino vai ensinar, de forma simples e prática, a percussão do pandeiro, considerado uma “bateria de bolso”.

Durante o encontro, os participantes vão aprender a extrair sons do instrumento a partir de um repertório brasileiríssimo, formando uma improvisada “Orquestra de Pandeiro”. A oficina termina num divertido “pandeiraço”.

20 vagas, com inscrições no (16) 98242-0999.

Entrada no Museu: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50.

Grupo de quadrilha "Tô Ligado, Visse?" se apresenta às 16h30. (Divulgação/Divulgação)

Arraiá no Museu

Onde? Jardim do Museu da Imigração, na Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo.

Quando? 20 de julho, de 12h às 18h.

Ainda no mês das férias escolares, o Arraiá no Museu da Imigração celebra a riqueza e a diversidade da cultura nordestina, homenageando as tradições dos migrantes internos que tanto contribuíram para a formação cultural de São Paulo e do Brasil.

Será uma tarde especial com atividades culturais, apresentações musicais de forró, comidas típicas, brincadeiras para as crianças e muito mais.

Entrada gratuita.

”Um ano de quintas-feiras”, 2016, de Julia Gallo, faz parte da exposição. (Julia Thompson/Divulgação)

Nova exposição no Paço das Artes

Onde? Paço das Artes, na Rua Albuquerque Lins, 1345 - Higienópolis, São Paulo.

Quando? A partir de 18 de julho.

Continuando a celebração dos 25 anos da Temporada de Projetos a nova exposição apresenta obras de nove artistas selecionados: Amanda Mei, Ana Caroline de Lima, Bruno Faria, Fábio Menino, Fernando Soares, Gabriel Torggler, Higo Joseph, Rodrigo Linhares e Simone Moraes.

A multiplicidade da jovem produção artística contemporânea traz uma diversidade de linguagens e de técnicas nas obras, que vão de pinturas e esculturas a fotografias e videoinstalações.

Gratuito.

Essa é uma atividade leve e divertida. (Divulgação/Divulgação)

Pintura natural

Onde? Museu Casa Guilherme de Almeida, na R. Macapá, 187 - Perdizes, São Paulo.

Quando? 21 de julho, das 15h às 16h.

Essa leve oficina de pintura com tintas naturais é oferecida para crianças (acompanhadas de seus adultos responsáveis) a fim de estimular a sociabilização e de sensibilização para o espaço museológico.

Para crianças até 3 anos.

Serão disponibilizadas 10 vagas para participação. Para inscrições, clique aqui.

Gratuito.

Festival de Inverno de Campos do Jordão segue a programação da sua 54ª edição. (Osesp/Divulgação)

Festival de Inverno de Campos do Jordão

Onde? Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista; no Parque Capivari, na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 - Capivari; e na Capela São Pedro Apóstolo, localizada no Palácio Boa Vista, na Av. Adhemar Pereira de Barros, 3001 - Jardim Dirce.

Quando? Até 28 de julho.

Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão segue a programação da sua 54ª edição.

Durante todo o mês de julho, serão mais de 60 concertos e, pela primeira vez, o Festival receberá orquestras internacionais, do Chile, Colômbia e Uruguai, além de grupos de câmara da Inglaterra e da Suíça e uma variedade de conjuntos sinfônicos do estado de São Paulo.

Gratuito.

Confira detalhes da programação e tudo sobre o evento no site oficial do Festival .

A participação é totalmente gratuita e sem necessidade de inscrição. (Divulgação/Divulgação)

Boliche musical

Onde? Fábrica de Cultura Diadema, na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 - Centro, Diadema.

Quando? 24 de julho, das 14h às 16h.

Um boliche onde cada peça tem seu som formando músicas incríveis e inesperadas ao derrubar os pinos.

A partir de 8 anos.

A participação é totalmente gratuita e sem necessidade de inscrição, por ordem de chegada.

4ª edição da Feira de Troca de Livros do Museu estimula o público a trocar com o Museu até oito livros em bom estado. (Divulgação/Divulgação)

4ª Feira de Troca de Livros

Onde? Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo.

Quando? 20 de julho, das 14h às 17h.

A 4ª edição da Feira de Troca de Livros do Museu estimula o público a trocar com o Museu até oito livros em bom estado: sendo quatro livros por outros quatro livros da instituição e quatro livros por quatro ingressos (válidos até 29 de dezembro de 2024).

Caso a pessoa queira doar mais livros ao Museu, não há limite, desde que respeitadas as categorias literárias indicadas.

Quem estiver presente, também pode trocar livros entre si. A atividade ainda promove mediação de leitura e conta com um espaço infantil.

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição, basta comparecer no local no horário da atividade.

Fãs poderão presenciar um tributo aos sucessos da banda Abba. (Divulgação/Divulgação)

Tributo: Abba + Bee Gees

Onde? Teatro Estadual de Araras - Maestro Paulo Russo, na Av. Dona Renata, 4901 - Araras, São Paulo.

Quando? 19 de julho, às 20h.

Um espetáculo irretocável, que retrata o que seria presenciar ao vivo em um único espetáculo, o encontro de duas das maiores bandas disco dos anos 60,70,e 80.

Formatado em 120 minutos abba + gee gees encontro , tem a participação das bandas abba majestät e bee gees way, bandas renomadas presente no circuito de shows em todo território brasileiro, referência no seguimento tributo, onde juntos somam mais de 500 apresentações.

Inteira a R$ 120,00 e meia entrada a R$ 60,00, com ingresso solidário a R$ 80,00 (levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento), no link .

Curso oferece conhecimentos e técnicas sobre produção de histórias em quadrinhos. (Divulgação/Divulgação)

Laboratório de produção de quadrinhos

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos, na Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? Terças e quintas, de 01 de agosto a 17 de dezembro, das 14h às 17h.

O curso presencial, com sete módulos teórico-práticos, oferece conhecimentos e técnicas sobre produção de histórias em quadrinhos, visando aperfeiçoamento e inserção no mercado editorial ou como autor independente.

A atividade inclui sete encontros com Fábio Moon, curador do projeto, focados nos processos criativos dos participantes e nos temas dos módulos.

A atividade é gratuita e as inscrições estão abertas, com 25 vagas, para pessoas a partir de 15 anos.

Confira o conteúdo dos módulos, conheça os professores de cada um e se matricule no site da Biblioteca .

