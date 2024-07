3,5 mil quartos e R$ 100 milhões em reformas: os planos da Meliá para o Brasil

São mais de 3.500 quartos de hotéis da rede Meliá no Brasil. Ainda que a rede espanhola possua nove marcas no portfólio, incluindo uma marca assinada com o tenista Rafael Nadal, no Brasil, a rede opera três marcas: Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá e Affiliated by Meliá. Mas, os planos são de expansão com novas bandeiras como Gran Meliá e ME by Meliá em destinos urbanos e de praia, por exemplo.

Desde 2020, a empresa aportou mais de 100 milhões de reais na atualização dos seus empreendimentos através de reformas nas áreas comuns, apartamentos e equipamentos.

Este montante foi destinado para os 12 hotéis da Meliá no Brasil, sendo 8 em São Paulo, 1 em Campinas e 3 em Brasília, onde em cada um deles foram e estão sendo feitas intervenções conforme a necessidade, desde a compra de maquinário até reformas mais estruturais.

O Meliá Jardim Europa, INNSiDE by Meliá São Paulo Iguatemi e INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim, por exemplo, renovaram todo o lobby, a recepção, restaurante, bar, salas de eventos, cobertura e apartamentos; o Meliá Paulista investiu em um novo Welness Center, gastronomia e agora está renovando todos os apartamentos.

Em conversa com Casual EXAME, Victor Donmez, diretor da Meliá Hotels International para a América Latina, detalha os planos da Meliá no país.

A Meliá está há mais de 30 anos no Brasil. Nos últimos quatro anos o grupo investiu 100 milhões de reais em reformas dos hotéis. Qual foi a prioridade nas melhorias?

Nossa prioridade foi atualizar os hotéis que estamos operando há 25 anos. Muitos foram construídos com a marca Meliá e, como empresa, achamos que era o momento de fazer algumas reformas necessárias. Durante a pandemia, fizemos a primeira reforma no INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim, que antes era a marca Tryp. Além disso, reformamos o Meliá Paulista, incluindo um novo Wellness Center. Em São Paulo, temos 8 hotéis, dos quais 7 estão sendo reformados e 1 já foi concluído.

Como foi a decisão de investir durante a pandemia?

Decidimos aproveitar a pandemia, quando a ocupação estava baixa, para iniciar algumas reformas. Usamos fundos próprios da Meliá Hotels International para começar as obras e modernizar nossos hotéis. No início, utilizamos fundos próprios porque não sabíamos como a pandemia iria se desenrolar. Após a pandemia, conversamos com os proprietários para explicar a visão das reformas, e eles aceitaram a ideia, entendendo que Meliá é um parceiro confiável e rentável. Todos os 12 hotéis da Meliá no Brasil serão reformados. O investimento total será de cerca de 150 milhões de reais.

Meliá Jardim Europa -The Level Grand Premium. (Divulgação/Divulgação)

Como a Meliá busca se estabelecer no mercado de luxo em São Paulo e no Brasil?

São Paulo tem um mercado de luxo forte, e estamos elevando o nível dos nossos hotéis para atender à demanda internacional. O Brasil tem um público importante de luxo, e estamos ajustando nossos serviços para esse nicho.

O grupo tem planos de expandir para outras cidades além de São Paulo?

Sim, estamos considerando cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e outras. Queremos crescer em destinos que tenham potencial para nossos hotéis de luxo. Estamos otimistas com o futuro e focados em continuar crescendo. Queremos proporcionar serviços de alta qualidade e estar presentes em mais cidades, sempre atendendo às expectativas dos nossos hóspedes e proprietários.