Food Service cai 5,1% no 3º trimestre, mas IMC registra alta de 7,6%

No terceiro trimestre de 2023 o setor de Food Service foi inserido num cenário desafiador. Segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), o setor teve retração de 5,1% na receita. Superando a instabilidade e os desafios, a International Meal Company (B3: MEAL3 – IMC), chegou ao melhor resultado no trimestre pela décima vez consecutiva, demonstrando uma trajetória que equilibra crescimento sustentável com rentabilidade e controle de gastos.

A empresa de serviços de alimentação, que opera marcas como KFC, Pizza Hut e Frango Assado, registrou receita líquida total de R$ 645,2 milhões. No Brasil, o valor chegou a R$ 364,6 milhões, com alta de 7,6% excluindo postos de combustíveis, em relação ao mesmo período de 2022.

“Apesar de um cenário macro desafiador, apresentamos mais um trimestre de resultados positivos em todas as frentes estratégicas da Companhia. Tivemos uma importante evolução dos nossos negócios no Brasil ao mesmo tempo em que reforçamos nossa estrutura de capital com o alongamento e redução do custo da dívida”, afirma Alexandre Santoro, CEO da IMC.

As vendas totais do sistema também apresentaram um crescimento sólido, atingindo R$ 876,9 milhões, um aumento de 3,7% em relação ao ano passado.

Resultados refletem ações na esfera financeira

A companhia vem progredindo de forma consistente sua posição financeira, ao mesmo tempo em que otimiza a estrutura de capital. Em outubro, a IMC concluiu a segunda e última etapa do programa de refinanciamento de debêntures, com uma nova captação de R$ 200 milhões, totalizando R$ 400 milhões ao longo do ano.

Com estas iniciativas, foi possível reduzir o custo médio da dívida em 125 bps e aumentar o prazo médio em 24 meses. Assim, a empresa encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de R$ 305,1 milhões, alcançando uma estrutura de dívida considerada confortável, junto a uma posição de liquidez adequada para viabilizar seu plano de negócios com foco em disciplina e rentabilidade.

Impulsionado pelas ações na esfera financeira, o EBITDA ajustado da IMC subiu 16,5% e fechou o trimestre em R$ 93,6 milhões com margem de 14,5%. O aumento consolidado de vendas nas mesmas lojas (SSS) foi de 2,1% no trimestre (também excluindo os postos).

Expansão sustentável e sucesso nas vendas digitais

Nos últimos 12 meses, a IMC manteve um ritmo de expansão sustentável e diretamente ligado à performance operacional e financeira da companhia, buscando identificar oportunidades de crescimento em novos mercados e regiões.

A empresa adicionou 17 unidades líquidas à sua rede, encerrando o terceiro trimestre de 2023 com 548 lojas próprias e franqueadas, localizadas no Brasil, Colômbia e Estados Unidos. Atualmente, as lojas próprias representam 55% do sistema da IMC.

A IMC também obteve sucesso em sua estratégia de vendas digitais, que representaram 40% da receita total das marcas Pizza Hut e KFC.O aplicativo proprietário da Pizza Hut atingiu mais de 72 mil downloads desde seu lançamento, em maio deste ano, e o aplicativo do Frango Assado, conhecido como Fran-Go, já conta com mais de 176 mil clientes cadastrados. No KFC, os totens de autoatendimento seguem em expansão e representam, atualmente, 36% das vendas nas lojas habilitadas.

