Empresa de ex-Harvard aporta conhecimento para melhorar gestão de negócios no Brasil

Octavio Milliet já tinha uma bagagem de 20 anos de experiência no mercado financeiro quando teve a ideia de criar a xTree. Ao visitar os principais polos de inovação do mundo, como China, Israel e Vale do Silício, passar pelas principais escolas de negócios – incluindo o programa OPM em Harvard e Stanford – e analisar cerca de 400 empresas no Brasil, o executivo entendeu que havia uma demanda crescente nas grandes e médias empresas por ferramentas que as ajudassem a melhorar seus modelos de gestão.

Apesar de consultorias e centros de educação executiva se mostrarem uma alternativa, Milliet percebeu que faltava um componente que adicionasse conhecimento relevante para cada desafio existente e que fosse aplicável ao contexto de cada organização – além de sanar a defasagem e ineficácia notadas em treinamentos que costumavam ser contratados.

A metodologia própria da xTree

Foi então que decidiu investir na criação de uma metodologia capaz de aportar conhecimento ao negócio de forma bastante prática. Funciona da seguinte maneira: inicialmente, é realizado um diagnóstico sobre os desafios e oportunidade de melhoria de gestão da empresa, em parceria com uma grande estrela de Harvard. Em seguida, o time da xTree customiza uma experiência de aprendizado para as lideranças seniores da empresa, de ponta a ponta, com o intuito de ajudar na resolução dos desafios então mapeados e colocar o aprendizado em prática.

Resultados sólidos

Com o propósito de evoluir o modelo das principais escolas de negócios do mundo, em menos de cinco anos de atuação, a xTree já impactou mais de 200 empresas que, juntas, representam mais de R$ 130 bilhões em faturamento, como XP, Elo Cartões, Gafisa, Grupo Trigo, SAP, Ambev, Stone e uma série de outras marcas. Cada uma com uma necessidade diferente, todas contaram com o suporte do próprio Octavio e sua equipe para resolver seus problemas.

“Boris Groysberg, referência em liderança da Harvard Business School e um dos conselheiros da xTree, afirma que nosso conhecimento deprecia 20% a cada ano. Ou seja, o que se aprende sobre gestão acaba ficando obsoleto em cinco anos”, explica Octavio Milliet, CEO da empresa. “Um estudo da The Founder’s Mentality mostrou que nove em cada dez organizações não conseguem manter um crescimento sustentável ao longo de 10 anos, e o principal fator é a gestão interna (ou a falta dela). Foi com base nesse cenário que a xTree foi concebida”, complementa o fundador.

Impacto financeiro em empresa de shopping centers

O Grupo Saphyr, que reúne shopping centers de diferentes estados do Brasil, foi uma das organizações a procurar a xTree, com o objetivo de identificar desafios e oportunidades de inovação e excelência operacional. Por meio do diagnóstico e da solução construída com base em aprendizado estratégico para a necessidade em questão, a Saphyr passou a registrar uma economia de R$ 7 milhões por ano e adotou de vez o novo modelo de gestão em sua operação.

