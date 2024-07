Vinicius Hilkner: a IA Generativa é o integrante essencial que faltava no seu time? 

Por Vinicius Hilkner, fundador e CEO da Salesrun.io*

Você já considerou que seu time pode estar defasado sem um componente essencial para potencializar suas capacidades? A IA Generativa, aliada ao talento humano, eleva as empresas a níveis inéditos de produtividade, agilidade e assertividade nas decisões.

Um estudo da Harvard, em parceria com uma consultoria de mercado, revelou que consultores que utilizaram IA aumentaram sua produtividade em 25% e melhoraram a qualidade das entregas em 40%.

Exploração da IA Generativa como integrante do time

Ao conversar com empresas e especialistas, costumo apresentar a IA Generativa como um novo "integrante" das equipes, com potencial para se tornar um dos membros mais importantes, se bem implementado e utilizado.

No evento Google Cloud Next'24 em Las Vegas, onde apresentamos a solução de IA Generativa da Salesrun.io para gestão de estoques, percebi que todas as empresas de IA enfrentam um desafio comum: ajudar seus clientes a implementar IA de forma eficaz.

Porta de entrada para empresas tradicionais

As novas aplicações de IA frequentemente servem como porta de entrada para empresas tradicionais adotarem essa tecnologia. Assim, é nossa responsabilidade orientar essas empresas sobre como organizar suas estruturas para integrar essa inovação. Refiro-me a empresas como a Salesrun.io, que desenvolvem produtos com códigos próprios, utilizando a infraestrutura de IA de grandes corporações, como Google (Vertex AI / Gemini) ou Open AI.

Estruturação da entrada da IA na empresa

A IA tem um grande potencial para melhorar processos operacionais e gerenciais, mas sua introdução na empresa deve ser estruturada.

Em eventos e feiras, frequentemente perguntamos a indústrias, distribuidores e varejistas: vocês estão preparados internamente para este novo integrante? A preparação envolve três pilares principais: segurança dos dados, processos internos, pessoas e times.

Antes de detalhar esses pontos, é crucial que a empresa designe um responsável pela adoção da tecnologia, assegurando que esses pilares estejam de acordo com as exigências da organização.

Governança dos dados

É essencial estabelecer uma política clara de coleta, armazenamento e uso de dados, definindo quais informações podem ser coletadas, como serão armazenadas e quem terá acesso a elas, conforme os pilares da LGPD no Brasil.

Além disso, é necessário implementar mecanismos de controle de acesso, utilizando métodos de autenticação para garantir que apenas usuários autorizados acessem dados gerados pela IA.

Segurança dos modelos de IA

Assegure-se de que a aplicação contratada adote técnicas de defesa contra possíveis ataques e possua mecanismos de monitoramento e auditoria para controlar o uso dos modelos de IA.

Definição de processos internos

Defina objetivos claros para a adoção da aplicação, especificando o que deseja alcançar e quais problemas pretende resolver. Identifique os processos que a IA impactará e compreenda quais tarefas serão automatizadas. Certifique-se de que esses novos processos estejam claros para as equipes afetadas.

Preparação de pessoas e times

Seja transparente com sua equipe. Explique quais processos serão impactados e como as tarefas de quem lidera esses processos serão alteradas. Comunique os benefícios da IA, destacando que essa nova aplicação visa aumentar a

produtividade e a qualidade das entregas. Fomente uma cultura de inovação e experimentação, incentivando a troca de experiências entre colaboradores sobre como a nova tecnologia os está ajudando. Monitore o impacto da IA na empresa, avaliando a produtividade das equipes e a qualidade das entregas.

Início da jornada de implementação da IA

Introduzir uma tecnologia como a IA, capaz de lidar com mais de 1 trilhão de parâmetros e armazenar 10 trilhões de palavras (dados da Universidade de Edimburgo sobre o GPT-4 da Open AI), é extremamente interessante, mas por onde começar essa jornada?

Soluções prontas no mercado

Para empresas cujo principal negócio não é a tecnologia, recomendo identificar a principal dor ou necessidade e procurar uma aplicação pronta no mercado que atenda a esse problema específico. Existem tecnologias, como as da Salesrun.io, focadas em melhorar a eficiência operacional em áreas comerciais (redução de rupturas de estoque), logística (predição de vendas com alta precisão - S&OP) e insights relacionados a dados de sell-in, sell-out e preço.

Exemplos de implementação da IA

Utilizamos IA e Machine Learning para prever vendas com alta precisão, melhorando a gestão de estoque, previsão de vendas e produção, além de reduzir rupturas de estoque e perdas de vendas. Isso nos permite reduzir drasticamente etapas do processo comercial.

Por exemplo, um pedido de vendas ou compra por item, que poderia demorar quase uma semana sem a IA, é concluído em 5 segundos, permitindo decisões rápidas, precisas e estratégicas.

IA no varejo

No setor de varejo, a IA Generativa está transformando a personalização do atendimento ao cliente. Pesquisas do McKinsey Global Institute indicam que empresas que utilizam IA para personalização podem aumentar suas vendas em até 15%. A IA é capaz de identificar padrões nos hábitos de compra dos clientes e relacioná-los com produtos ou lançamentos futuros, personalizando a oferta para cada cliente.

IA na logística

Empresas de logística estão utilizando IA Generativa para aprimorar a cadeia de suprimentos, desde a previsão de demanda até a otimização de rotas de entrega. Estudos da Universidade de Stanford indicam que a IA pode melhorar a eficiência logística em até 30%, reduzindo custos e aumentando a satisfação do cliente.

A capacidade da IA de considerar uma vasta quantidade de variáveis e parâmetros para traçar rotas de entrega aumenta significativamente a eficiência das operações.

A Era Tecnológica da IA

Estamos entrando em uma era tecnológica que promete transformar radicalmente a produtividade humana. As empresas que conseguirem integrar de forma eficaz a colaboração entre humanos e IA, planejando cuidadosamente a introdução da IA como parte integrante de suas equipes e adaptando suas estruturas a essa nova realidade, colherão benefícios exponenciais no curto e no longo prazo.

*Vinicius Hilkner é fundador e CEO da Salesrun.io, startup que combate a ineficiência operacional e elimina rupturas nas vendas utilizando uma solução própria de IA generativa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube