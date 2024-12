Bússola & Cia: Infracommerce cresce com vendas da Black Friday

A alta no consumo eletrônico do país está impulsionando a logística nacional. Exemplo disso é a Infracommerce, que fechou novembro de 2024 com resultados expressivos, superando sua meta de desempenho em 102% e movimentando 8 milhões de itens. Na Black Friday (29/11), operou em ritmo acelerado, faturando mil itens por hora e expedindo 859 itens/hora - 14 itens/minuto. De acordo com Luiz Pavão, CEO Brasil, destacam-se no ranking B2C marcas como Samsung, DUX, Seb e Estée Lauder.

Na onda

Surfando na mesma onda, a Eu Entrego projeta 25% de crescimento no volume de entregas de Natal, impulsionada por tecnologia de IA e roteirização em tempo real.

Infantil

A Drogaleste lançou em setembro a linha infantil Le Care, aproveitando o crescimento desse mercado estimado em R$ 5,2 bilhões para 2024. Em dois meses, a marca dobrou o faturamento: as fraldas cresceram 164,9% entre outubro e novembro, enquanto os lenços (140 unidades) cresceram 76,5%. As promoções da Black Friday impulsionaram as vendas líquidas de novembro para R$ 45,6 milhões, 6,68% acima do mês anterior.

Consórcio

A fintech de consórcio Mycon obteve crescimento recorde de 41% em novembro em comparação ao mesmo mês de 2023, com o melhor resultado da sua história. A categoria de imóveis representou 67% do faturamento. Em 2023, o crescimento em novembro havia sido de 86% sobre 2022.

Integrada

A Loja Integrada movimentou R$ 6,5 milhões na Black Friday (28 a 30/11). Com automações de carrinho abandonado, recuperou R$ 666 mil em vendas para seus clientes e registrou 7,3% de aumento no ticket médio.

Pagamentos

A Poli Digital transacionou R$ 6 milhões via Poli Play, que conclui pagamentos diretamente em chats no WhatsApp, Instagram ou Facebook. Segundo Alberto Filho, CEO, 46% dos pedidos são pagos pela plataforma, o dobro dos métodos tradicionais.

Seguro

A Azos aumentou o faturamento em 2,4 vezes, ultrapassando R$ 50 bilhões em capital segurado. Com iniciativas pioneiras em IA, como o Contador Inteligente e PergunteAI, a insurtech obteve 76% de aprovação dos corretores em comparação com outras empresas.

Público

O SVO Secreto, vencedor do Prêmio ABRASCE 2024, encerrou a temporada com recorde de público: mais de 4.000 pessoas, dobrando a média de espectadores por show. O evento contou com artistas como OutroEu, Mariana Nolasco e Far From Alaska.

Pesquisa

A pesquisa da Forma Turismo apurou que Banco do Brasil (14,5%), Banco Inter (14,4%), Itaú (13,9%) e Nubank (13,1%) lideram a preferência da Geração Z. Este público valoriza propósito social, sustentabilidade e personalização, representando 30 milhões de pessoas no Brasil e 49% do poder de compra até 2030.

Plataforma

Felippe Pires, ex-sócio da XP Investimentos, lança a Louro Tech, plataforma especializada em sistemas de gestão online para o mercado financeiro. A Louro Tech chega ao mercado com mais de dez clientes e acumula R$ 20 bilhões em ativos sob gestão comercial.

Rebranding

A Umma Seguros (ex-Anhumas) visa dobrar seus negócios em cinco anos, chegando a R$ 300 milhões em prêmios emitidos. A mudança ocorre sob o comando do novo CEO Nicholas Weiser, com a chegada de executivos como Cleiton Soares (Benefícios) e Thiago Fagundes (Risk Solutions).

Aporte

A Adeste participou de uma rodada de US$ 10 milhões na biotech Nintx, focada em medicamentos desenvolvidos a partir da biodiversidade nacional. Segundo Marcus Kienast, CEO, o investimento fortalece a inovação em saúde.

Mirando

A Mirante Tecnologia cresceu 35% em 2024, alcançando R$ 130 milhões em faturamento. Premiada como um dos Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar, projeta R$ 180 milhões em 2025, com R$ 5 milhões destinados ao braço de inovação.

Parceria

A Orbital firmou parceria com a Nekta, ampliando a presença de empresas brasileiras no Oriente Médio e conectando negócios com mercados asiáticos.

Crescendo

A L’Oréal, em parceria com a ENEXT, registrou aumento de 86% no tráfego orgânico e 37% na intenção de compra online por meio de IA e estratégias de SEO.

Cria

O Atomic Group, criado por Filipe Bento, conecta startups e soluções educacionais. Com sete empresas, mira faturar R$ 35 milhões até 2025, com foco no modelo “canal for equity”.

Mulheres

A Audaces, em parceria com a Casa ViX, capacitou mulheres no mercado de moda com modelagem digital, reduzindo desperdícios e aprimorando precisão.

Broto

O Broto, plataforma do Banco do Brasil, contratou a Macfor como nova agência de social media, reforçando a presença digital no agronegócio.

Frota

A TruckPag, em parceria com a Carraro Seguros, lançou o TruckPag Seguros, oferecendo seguros empresariais para carga, frota e outros segmentos.

Geração

A TV Globo, junto à Trope, alinhou sua comunicação à Geração Z durante a CCXP, alcançando 10 milhões de impactos orgânicos com 381 conteúdos cocriados.

Satisfação

A Funcional Health Tech, certificada pelo GPTW, manteve 84% de satisfação dos colaboradores, reforçando seu compromisso com um ambiente positivo.

Mental

A Vittude, em pesquisa com a Opinion Box, apontou -19 no NPS sobre saúde mental, com 46% de colaboradores insatisfeitos com as ações de suas empresas.

Prêmio

A BRZ Empreendimentos venceu o prêmio Reclame Aqui 2024 e entregou sua centésima obra em Hortolândia (SP), beneficiando 30 mil famílias.

Certidão

A Emergent Cold LatAm recebeu a certificação EDGE Advanced na nova unidade de Guarulhos, destacando práticas sustentáveis na cadeia de frio.

Compacto

A Next Realty, atuando em estúdios compactos, entregará em 2025 seu primeiro projeto para locação de longa temporada e um prédio com 45 unidades para curta temporada.

Índice

A Fundação Dom Cabral lançou um índice inédito que mede a capacidade institucional de municípios brasileiros em sustentabilidade, destacando regiões Sul e Sudeste.

Pesquisa

A ExxonMobil Brasil anunciou aporte de R$ 15 milhões no IEAPM para pesquisas de prevenção e monitoramento de bioincrustação e bioinvasão costeira.

