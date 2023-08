O preço do seguro dos 10 carros mais vendidos no Brasil

Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ R$ 2.441,81, valor médio do seguro do Novo Polo Confortiline, em Florianópolis e podem chegar a R$ R$ 8.848,81, valor médio do seguro do Jeep Compass, no Rio de Janeiro.

As informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Vitória e Salvador). As seguradoras avaliadas no estudo foram a Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e a Zurich. O levantamento analisa dados de homens casados e com média de idade de 35 anos.

O levantamento apontou que no mês de maio preço médio do seguro no país é de R$ 4.671,49 (+1,8%) para o perfil masculino, e R$ 2.771,28 (-5,5%) para o perfil feminino. De acordo com Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, as cotações confirmam uma tendência de queda no valor das apólices. “Assim como vimos no mês passado, o valor das apólices apresentaram queda em diversas localidades. Essa tendência também era esperada na análise de julho já que muitos carros populares contaram com desconto no seu valor, o que refletiu diretamente no preço do seguro”, destaca.

10 carros mais vendidos

1º- NOVO POLO COMFORTLINE TSI 1.0 FLEX AUT. 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.605,32 Rio de Janeiro R$ 5.415,90 Florianópolis R$ 2.441,81 Porto Alegre R$ 4.175,12 Curitiba R$ 3.520,02 Recife R$ 4.186,79 Belo Horizonte R$ 4.643,06 Goiânia R$ 5.162,07 Palmas R$ 4.801,95 Brasília R$ 3.168,37 Salvador R$ 4.821,70

2º- NOVO HB20 SENSE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.402,57 Rio de Janeiro R$ 4.195,15 Florianópolis R$ 2.445,47 Porto Alegre R$ 4.134,11 Curitiba R$ 3.379,13 Recife R$ 4.341,2 Belo Horizonte R$ 4.534,63 Goiânia R$ 4.453,73 Palmas R$ 3.343,68 Brasília R$ 3.042,67 Salvador R$ 3.625,52

3º- NOVO ONIX HATCH 1.0 12V FLEX MANUAL 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.862,09 Rio de Janeiro R$ 5.221,04 Florianópolis R$ 3.015,92 Porto Alegre R$ 4.738,02 Curitiba R$ 3.415,36 Recife R$ 4.116,12 Belo Horizonte R$ 4.671,36 Goiânia R$ 4.234,58 Palmas R$ 3.882,4 Brasília R$ 3.527,58 Salvador R$ 5.221,04

4º- MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.790,42 Rio de Janeiro R$ 7.270,3 Florianópolis R$ 2.925,95 Porto Alegre R$ 4.617,63 Curitiba R$ 3.839,26 Recife R$ 5.138,79 Belo Horizonte R$ 3.912,16 Goiânia R$ 5.394,13 Palmas R$ 4.911,94 Brasília R$ 3.018,46 Salvador R$ 5.642,48

5º- T-CROSS 1.0 12V TSI FLEX AUT. 4P

Cidades Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.012,09 Rio de Janeiro R$ 6.414,95 Florianópolis R$ 3.557,33 Porto Alegre R$ 4.896,74 Curitiba R$ 5.242,21 Recife R$ 4.667,71 Belo Horizonte R$ 5.919,68 Goiânia R$ 4.889,38 Palmas R$ 5.393,05 Brasília R$ 3.364,68 Salvador R$ 6.414,95

6º- ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.746,18 Rio de Janeiro R$ 5.853,38 Florianópolis R$ 2.460,74 Porto Alegre R$ 3.875,61 Curitiba R$ 3.569,88 Recife R$ 5.249,61 Belo Horizonte R$ 4.894,44 Goiânia R$ 5.278,36 Palmas R$ 4.543,08 Brasília R$ 3.491,58 Salvador R$ 4.581,85

7º- KWID INTENSE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 3.753,47 Rio de Janeiro R$ 4.954,66 Florianópolis R$ 3.481,04 Porto Alegre R$ 4.809,2 Curitiba R$ 4.416,24 Recife R$ 4.954,66 Belo Horizonte R$ 4.643,83 Goiânia R$ 4.574,95 Palmas R$ 4.954,66 Brasília R$ 3.600,09 Salvador R$ 4.954,66

8º-NIVUS COMFORTL.200 TSI 1.0 FLEX AUT. 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.081,46 Rio de Janeiro R$ 7.028,72 Florianópolis R$ 2.969,16 Porto Alegre R$ 5.434,43 Curitiba R$ 5.969,35 Recife R$ 5.235,88 Belo Horizonte R$ 4.918,11 Goiânia R$ 5.147,26 Palmas R$ 5.282,26 Brasília R$ 3.582,22 Salvador R$ 6.518,63

9º- NOVO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX MANUAL 4P

Cidade Preço médio do seguro São Paulo R$ 4.081,46 Rio de Janeiro R$ 5.622,92 Florianópolis R$ 2.834,62 Porto Alegre R$ 4.994,44 Curitiba R$ 4.246,87 Recife R$ 4.742,75 Belo Horizonte R$ 5.365,05 Goiânia R$ 4.028,94 Palmas R$ 4.536,02 Brasília R$ 3.573,32 Salvador R$ 4.901,85

10º -RENEGADE LONGIT.1.3 T270 4X2 FLEX AUT 4P