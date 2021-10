Ranking aponta melhores escritórios de advocacia e advogados do Brasil

A Chambers and Partners, organização de pesquisa independente que cobre 200 países no mundo inteiro e produz rankings detalhados e análises para o mercado jurídico internacional, lança nesta quinta-feira, 28, o ranking dos melhores escritórios de advocacia e advogados no relatório Brasil Transactional.

O relatório destaca 182 equipes de 83 escritórios de advocacia, além de 351 advogados. As áreas analisadas nesta que é a última de três etapas de avaliação realizadas pela Chambers em 2021, são: M&A, Banking & Finance (direito bancário), Real Estate (imobiliário), Investment Funds (fundos de investimento), Capital Markets (mercado de capitais), Projects (projetos), Tax: Non-contentious (tributário não contencioso) e Venture Capital.

Este é o último de uma série de três relatórios lançados ao longo de 2021. Ao todo, foram analisados, entre setembro de 2020 e agosto de 2021, 1.386 equipes, das quais 681 foram ranqueadas pelo diretório. Dentro dessas equipes, o ranking destaca a atuação de 1.386 advogados em 51 áreas de especialização.

Conheça os escritórios que lideram o ranking

A Chambers conduz a pesquisa anualmente de forma independente. A equipe de pesquisadores baseada no Reino Unido analisa informações dos escritórios, incluindo os principais casos e transações em que estiveram envolvidos. A organização também entra em contato de forma direta com os clientes das bancas e representantes das principais empresas com negócios no Brasil para coletar suas impressões sobre os serviços prestados. As entrevistas são feitas por telefone e por meio de questionários.

Cada ranking reúne as principais equipes (departamentos) que merecem destaque em suas áreas. Eles são divididos entre bandas, sendo a Banda Um a mais importante. Os advogados também recebem rankings individuais.

Na lista, apenas seis escritórios têm mais do que 20 áreas reconhecidas. Mattos Filho tem o maior número de áreas reconhecidas, seguido do Pinheiro Neto. Além disso, nove escritórios têm mais de 30 advogados ranqueados, o que inverte o primeiro cenário. Neste caso, Pinheiro Neto lidera e Mattos Filho vem logo a seguir.

Banking & Finance

Nessa área, o escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice aparece na Banda Um, junto com Pinheiro Neto. O advogado Bruno Balduccini, do Pinheiro Neto, se destaca no ranking com a posição de Star Individual.

Capital Markets

Os escritórios Lefosse Advogados, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga, e Pinheiro Neto Advogados aparecem como destaque da Banda Um de Capital Markets. Os advogados Jean Marcel Arakawa, do Mattos Filho, e José Francisco Pinheiro Guimarães, do Pinheiro Guimarães, aparecem no ranking como melhores advogados.

Corporate M&A

Em M&A, os principais classificados são BMA – Barbosa, Mussnich, Aragão; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga; e Pinheiro Neto Advogados, com destaque para o advogado Paulo Cezar Aragão, do BMA, que aparece como Star Individual.

Investment Funds

Já na área analisada de Investment Funds, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga lidera e a sua advogada, Marina Procknor, também aparece em destaque.

Projects

Machado, Meyer, Sendacz e Opice e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga são os principais destaques dessa área. Como melhores advogados estão José Virgílio Lopes Enei e José Ribeiro do Prado Júnior, ambos do Machado, Meyer, Sendacz e Opice e Pablo Sorj, do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga.

Real Estate

Nesse setor, lideram, na Banda Um, os escritórios Duarte Garcia, Serra Netto e Terra Advogados e Pinheiro Neto Advogados. Marcelo Terra, do Duarte Garcia, Serra Netto e Terra Advogados aparece como Star Individual.

Tax Non-contentious

Na banda um, aparecem em destaque os escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice, Mariz De Oliveira e Siqueira Campos Advogados, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga e Pinheiro Neto Advogados. Como Star Individual, aparece o advogado Ricardo Oliveira, do Mariz De Oliveira e Siqueira.

Venture Capital

Quando o assunto é venture capital, os escritórios na banda Um são Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados, FM/Derraik e Pinheiro Neto Advogados. Sergio Bronstein e Guilherme Potenza, do Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza, e Rodrigo Menezes, do FM/Derraik lideram o ranking.

Diversidade

O levantamento também mostra que as advogadas mulheres estão cada vez mais relevantes. De um total de 1.384 advogados ranqueados nas diferentes etapas de Chambers Brazil, 310 são mulheres (22%), 1.074 (78%) são homens. A porcentagem costumava ser 19% mulheres para 81% homens. Na base da pirâmide, associados e sócios juniores, são 68 mulheres (40%) para 104 homens (60%). Costumava ser 28% e 72% em 2020. Já no topo da pirâmide o mercado ainda é mais desequilibrado. Na banda um, a relação é de 78 mulheres (19%) para 334 homens (81%). Ainda assim, apresenta melhora. A relação costumava ser de 16% para 84%.

“Avaliamos todos esses setores, focando em complexidade e sofisticação dos serviços prestados e na avaliação feita por representantes das grandes empresas que utilizam esses escritórios e advogados para suas transações mais importantes. O desenvolvimento do mercado jurídico brasileiro é contínuo e certamente teve continuidade mesmo diante da pandemia”, afirma Luís Bulcão.

