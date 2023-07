Bússola & Cia: FiSA reunirá a nata da indústria de alimentos no Brasil

Por Márcio de Freitas

O setor de ingredientes e aditivos para alimentos movimenta mais de R$ 12 bilhões ao ano no Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos (Abiam). O Brasil é o décimo no ranking global de exportação desses produtos e investe 2% do faturamento anual em P&D. A Food Ingredients South America (FiSA) acontece de 8 a 10 de agosto no São Paulo Expo, para reunir mais de 10 mil profissionais das áreas de Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento e Regulatório de indústrias de alimentos e bebidas. E terá mais de 100 expositores de 700 marcas nacionais e internacionais. “A feira tem papel fundamental na decisão das tendências a serem seguidas na região, na elaboração e no lançamento de novos produtos no mercado. É o local onde as indústrias conhecem as novidades do setor e tendências do comportamento do consumidor”, afirma Diane Coelho, gerente do evento.

Frete Rápido

A Frete Rápido fecha o primeiro semestre do ano com mais de 300 clientes e espera crescer 40% ainda em 2023. A startup fornece inteligência logística para empresas que buscam omnicanalidade e reduz o GAP entre as duas pontas da cadeia (embarcadores e transportadores), levando automação, redução de custos e escalabilidade, com tecnologias para pré-venda, pós-venda, gestão e tracking. Na contramão das demissões, a startup fechou o primeiro semestre de 2023 com um time de mais de 70 colaboradores e possui mais de 50 vagas abertas. A empresa é integrada ao ecossistema de soluções logísticas da nstech.

Gin e tônica

A The Gin Flavors, maior hub de gins do Brasil com plataforma que inclui loja online, clube de assinaturas, blog, eventos e kit festa com barman em casa, oferece descontos de até 50% durante todo o mês de julho, para aproveitar as férias e preparar diversos drinques com os amigos. Entre os rótulos contemplados podemos encontrar desconto de até 50% em destilados como Bombay, Bobby’s e Fever Tree Indian, além de até 40% de desconto em todos os rótulos botânicos, até 30% em todas as tônicas e até 20% em gins nacionais. Para garantir os valores promocionais acesse o site.

Nova marca

A nova marca de eletrônicos Letron (Grupo Leonora) apresentará seus lançamentos na Eletrolar Show 2023, a maior feira de negócios para indústria e varejo eletrônico da América Latina. O evento acontece de 10 a 13 de julho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Serão 50 lançamentos, como caixa de som e fones de ouvido bluetooth produzidos com resíduos reciclados coletados no fundo do mar, aderente ao conceito de sustentabilidade, além de fones de ouvido bluetooth, mouse pads e mouses de personagens queridinhos como Harry Potter, Hello Kitty e Looney Tunes. Atualmente mais de 300 produtos compõem o portfólio da marca, distribuídos em mais de 2 mil pontos de venda em todo o Brasil.

Cooperação

O Programa Mãos Pro Futuro, criado e coordenado pela Abihpec e realizado em parceria com as entidades Abipla e Abimapi, contabilizou 100 caminhões doados para diversas organizações de catadores brasileiras. O trabalho desenvolvido é dedicado a fortalecer e estruturar essas cooperativas, com o objetivo de impulsionar sua produção e desempenho da coleta seletiva, assim como gerar emprego e renda para os mais de 6 mil catadores de material reciclável apoiados pelo programa

Ativação

No próximo fim de semana, durante a quinta etapa da Stock Car no Autódromo de Interlagos (SP), a Ipiranga realiza, em parceria com a BAW Clothing, ativação para marcar o lançamento da collab entre as duas marcas. A parceria traz a oportunidade do consumidor adquirir peças inspiradas na equipe Ipiranga Racing, equipe de automobilismo da Ipiranga que compete na Stock Car. A ação começa neste dia 5, com objetivo da marca de reforçar a proximidade com o público mais jovem, surpreendendo os consumidores com novidades, diversos territórios ⏤ como moda ⏤ e parcerias inéditas.

Pacto

A Iteris acaba de se tornar signatária do Pacto Global da ONU, iniciativa das Nações Unidas para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção de dez princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção em suas práticas de negócios.

Projeção

A BRK Tecnologia (antiga Brasil Risk) registrou crescimento de 35% de seu negócio no último ano. Agora, a empresa de tecnologia de gerenciamento de risco, gestão logística e prevenção de acidentes no Brasil, tem como objetivo aumentar 27,5% de seu faturamento. Para atingir essa meta, a companhia aplica 15% de seus recursos em inovação e tecnologia com o propósito de aumentar a eficiência do gerenciamento de risco e logística.

Sustentável

A Casa de Saúde São José divulgou resultados das iniciativas de sustentabilidade adotadas em 2022. Foram mais de 53 mil quilos de material reciclado. Mais de 600 ecobags produzidas de mantas SMS, material médico utilizado nos processos de esterilização. A Casa de Saúde São José impediu também que 500 quilos de frascos, refis e embalagens plásticas de álcool em gel e sabonete líquido fossem descartados.

Megafone

Mariano Gomide de Faria, fundador e co-CEO da VTEX, é o primeiro convidado da segunda temporada internacional do PowerCast, maior podcast sobre empreendedorismo do Brasil, comandado por mulheres. Em conversa com Scheila Santos e Bebel Rendeiro, o executivo explicou que empreender no Brasil não é fácil, mas que o processo melhorou muito nos últimos 20 anos. Entre os segredos do sucesso, o CEO destacou a paixão pela jornada, não temer o fracasso e o crescimento consciente. Mariano também destacou o desenvolvimento da VTEX, que hoje tem capital aberto na bolsa de Nova York e conta com 19 escritórios, em 38 países, e 1,3 mil colaboradores. O episódio do PowerCast estará disponível em todas as principais plataformas de streaming, a partir do dia 11 de julho.

Robô

A ABB lançou duas novas versões de seu robô colaborativo GoFa TM, com novas possibilidades para automação por meio de robôs colaborativos mais eficientes. Manipulando cargas úteis de até 10 e 12 kg, os cobots prometem lidar com uma ampla gama de tarefas em estreita colaboração com os trabalhadores, abordando a escassez de habilidades e mão de obra e melhorando a segurança e a produtividade.

Crescendo

A DreamOne conseguiu aumentar em 20% o seu MRR (Receita Recorrente Mensal) neste primeiro semestre de 2023. Esse cenário positivo se justifica pela chegada de novos clientes e projetos mais complexos, que exigem uma variedade maior de serviços prestados e canais a serem atendidos.

Flores

Comemorado no dia 26 de julho, o Dia dos Avós é aposta da Giuliana Flores, empresa pioneira de comércio online de flores e presentes no Brasil, para um crescimento de 10% na data deste ano. Em 2022, a marca atingiu o número de 6 mil pedidos durante as comemorações.

Doação

Funcionários da ExxonMobil visitaram a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo (Apae-SP) para conhecer o projeto que tem como objetivo fortalecer a educação e garantir os direitos das pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo associado à deficiência intelectual no município de Cotia (SP). A multinacional apoiou com R$ 145 mil, por meio da lei de incentivo do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), possibilitando o atendimento educacional para atender às necessidades de 35 crianças e adolescentes por meio de um ambiente adaptado com jogos pedagógicos, computadores e videogames.

