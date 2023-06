Feiras de alimentação surpreendem com ações sustentáveis e experiências

Realizadas há 39 anos, a Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes se reafirmaram como o maior encontro de negócios do food service na América Latina. Foram 52.267 visitantes em quatro dias de feira no Expor Center Norte, em São Paulo, de 13 a 16 de junho, número 14% superior ao registrado na edição de 2022.

Mais de 1.800 marcas expositoras revelaram tendências e soluções em equipamentos, acessórios, utensílios, mobiliário, higiene e limpeza profissional, automação comercial, embalagens etc. “Recebemos visitantes de todo o Brasil e de diversos países que conheceram as últimas inovações para seus estabelecimentos e aproveitaram os projetos de conteúdo, consultorias e experiências”, afirma o business manager do evento, Daniel Corigliano.

Pelos corredores, profissionais de restaurantes, bares, pizzarias, padarias, sorveterias, indústrias de sorvetes e outros tipos de estabelecimentos, se encantavam com a variedade de produtos e serviços à disposição e, o melhor, com preços diferenciados.

Atenção à sustentabilidade

Outro ponto a ser destacado foi a atenção da Informa Markets, realizadora do evento, às ações de sustentabilidade. “Nos unimos a parceiros importantes para fazer a diferença na vida de milhares de famílias. Arrecadamos mais de 3 toneladas de alimentos que serão doados ao projeto Quebrada Alimentada, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade da Zona Norte de São Paulo. Foram mais de 40 iniciativas que colaboraram para o desenvolvimento sustentável do setor”, declara Corigliano.

Dono de uma padaria e de um negócio de hot dogs em Salvador, Manoel Veloso, acostumado a frequentar apenas eventos do ramo, se surpreendeu em sua primeira incursão pela Fispal Food Service e Fispal Sorvetes. "A Fispal conseguiu atender a todas as demandas que eu tinha, com variedade de fornecedores, boas oportunidades e ideias para incrementar tanto a padaria quanto o quiosque de cachorro-quente", diz.

Almir Lopes, que comanda um bar no Rio de Janeiro há sete anos, visitou o evento pela segunda vez e também se surpreendeu. “Estou achando esta edição particularmente muito boa. Além de um público que realmente entende o que está buscando, todos os principais fornecedores para o nosso ramo estão presentes. Outra coisa bacana é que tem uma grande variedade de marcas que permitem que a gente consiga comparar preços para poder escolher os itens que mais se adequam à nossa capacidade de investimento”.

Daniel Corigliano reforça que este ano foi marcado pela qualificação geral do evento. “A cobrança do ingresso fez com que pessoas realmente interessadas em melhorar seus negócios ou em iniciar seus empreendimentos fossem até o local. A percepção dos expositores foi muito mais positiva que a do ano passado, tanto no que diz respeito à qualificação quanto no tocante à geração de negócios”.

Uma das principais parceiras, a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), que marcou presença com um lounge e um estande, compartilha da opinião do business manager. Para o presidente executivo da entidade, Paulo Solmucci, a feira se consolida mais uma vez como o maior evento do setor na América Latina e, além de trazer inovações tecnológicas com foco no aumento da produtividade sustentável, também discutiu a importância de gerir o negócio com responsabilidade e foco na qualidade do serviço prestado.

Uma feira de dar água na boca

As feiras chamaram a atenção também pelas arenas de conteúdo e experiências gastronômicas. Um dos destaques foi o Point dos Chefes, comandado pela Federazione Italiana Cuochi (FIC), onde se compartilharam técnicas e receitas de dar água na boca.

O diretor de marketing da entidade, Sergio Viggiano, celebrou a parceria de sete anos: “Para nós é motivo de muito orgulho a FIC ser convidada para tomar conta do Point dos Chefes, a gente faz isso com muito prazer. Tivemos a participação de mais de 50 chefes envolvidos diretamente na concepção do evento, na programação e na execução de tudo o que a gente programou. E fomos visitados por chefes de quase todos os estandes também”, afirma.

“São colegas de trabalho que encontraram todo o apoio, a confiança e o conforto necessários para se sentirem mais ainda em casa. Com relação à organização, a feira, neste ano, melhorou muito o fluxo de pessoas. A gente viu que o público foi mais seleto e muito mais objetivo em termos de negócios. Fizemos networking, novos negócios e as apresentações que queríamos. Para 2024, só podemos esperar uma feira maravilhosa, muito movimentada, bem conduzida, e o Point dos Chefes certamente estará fantástico”, espera Sérgio, lembrando que um dos pontos altos da atração foi a Copa do Mundo de Tiramisú.

Oficina da Pizza

Uma experiência completa para o segmento de pizzarias, onde os amantes da boa pizza puderam aprender técnicas especiais de preparo, com ingredientes essenciais para alcançar o máximo sabor e qualidade. A Informa Markets levou para a Fispal uma pizzaria exclusiva em parceria com o CTP (Centro Tecnológico de Desenvolvimento de Pizzas e Massas).

No espaço, chefes pizzaiolos fizeram apresentações, mostrando suas técnicas para a produção de diversos estilos de pizza. A curadoria ficou a cargo de Ronaldo Ayres, o Senhor Pizza.

Soluções hightech

Foram quatro dias de muita tecnologia. As soluções apresentadas na feira para incrementar o food service não deixaram nada a desejar comparativamente aos grandes eventos internacionais do setor. No espaço “Conexões Foodtech”, pensado para promover o desenvolvimento das foodtechs, essas tendências puderam ser vistas por milhares de empreendedores.

O lounge comandado pela Associação Nacional de Restaurantes levou novidades do mercado de tecnologia aplicadas à produção, distribuição e consumo de alimentos, e mostrou como elas podem impactar positivamente os negócios dos visitantes.

Para Fernando Blower, diretor executivo da ANR, “a atração possibilitou plantar o embrião de uma jornada que pode ser muito profícua, muito rica, de trazer para o Brasil e para o mercado de bar, restaurantes, lanchonetes, e alimentação fala do lar, o que tem de mais contemporâneo e interessante em termos de inovação, de tecnologia, de softwares, de soluções para a transformação digital”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Faturando R$ 6 mi, empresário lança primeiro metaverso de educação no país

Curso Liderança Transformadora disponibiliza bolsas para empreendedores

Guilherme Nigri: O fim da era dos serviços de valor adicionado