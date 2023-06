Showkase entra para a seleção de empresas aceleradas pelo Grupo Boticário

A Showkase, plataforma inovadora de Social Commerce que está presente em grandes, médios e pequenos varejistas, anuncia mais um momento importante em sua trajetória: a startup foi selecionada na 3ª edição do programa de aceleração do Grupo Boticário, o GB Ventures. Com duração de cinco meses e o objetivo de conectar startups de todo o território nacional, o programa tem como missão fortalecer a conexão com o ecossistema de inovação e mapear as principais soluções tecnológicas disponíveis no mercado para atender as necessidades do grupo.

A partir da aceleração, as expectativas vão além de simplesmente operar a plataforma nas lojas do grupo, como também utilizar o know how de décadas de experiência de uma empresa que faturou R$ 23,6 bi em 2022 e registrou crescimento de 31% nas vendas, a exemplo do Boticário.

Trajetória

De acordo com o CEO, Jefferson Araújo, a Showkase cresceu nos últimos anos como uma plataforma completa de e-commerce para pequenos negócios do varejo, porém, ao longo de 2022, passou a diversificar sua operação e, sobretudo, se posicionar como uma plataforma de social commerce, consolidando assim toda a jornada de compra do cliente por meio das redes sociais. Não à toa, a marca dispõe, atualmente, de uma suíte de soluções que engloba vendas digitais, comportamento do consumidor, marketing digital, venda multicanal e CRM, tudo em um único lugar.

Selecionada para o novo batch, que contou com mais de 200 empresas inscritas e selecionou apenas oito beauty techs, retail techs e DNVBS que oferecem soluções de base tecnológica voltadas aos mercados de beleza e varejo, a Showkase promete aumentar o faturamento digital das lojas em 30% já nos primeiros 60 dias de operação e, principalmente, gerar uma experiência de compra personalizada.

“Após o nosso mais recente lançamento, um canal de multiatendimento conversacional com foco em vendas via WhatsApp, Instagram e Facebook, entregamos ainda mais resultado na jornada de compra dentro e fora da loja. Além disso, por meio da mala virtual, um catálogo interativo com Inteligência Artificial (IA) e nosso atual carro chefe, entregaremos ainda mais performance, a partir da implantação de algoritmos de recomendação que utilizam a IA para auxiliar o vendedor na oferta de produtos personalizados. Inclusive, atualmente, a mala virtual já representa um aumento de 20% do faturamento das lojas e a expectativa é que esse número aumente”, destaca Jackson Araújo, COO da Showkase.

Cerca de 5 mil PMEs compõem a carteira de clientes da Showkase, além de grandes marcas do varejo, como Malwee, Malwee Kids, Enfim, Carinhoso, Ice Laser, entre outras. Visando explorar diferentes oportunidades no mercado de beleza junto à expertise do Grupo Boticário, que detém mais de 4 mil lojas e é a segunda maior franqueadora do Brasil, a empresa entregará cada vez mais soluções que possam ajudar as lojas a venderem mais e terem uma melhor relação com seus clientes, independente de qual canal ele esteja.

“Só de pensar que quando crianças, nossa mãe batia de porta em porta revendendo os produtos do Grupo Boticário e que, hoje, chegamos onde estamos, além de ser a realização de um sonho, demonstra que seguimos no caminho certo. Ao longo dos próximos meses, acompanharemos inúmeras evoluções que agregarão diretamente para a jornada de compra do consumidor”, conclui Jefferson.

