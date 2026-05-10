23 franquias baratas a partir de R$ 4.500 para mães que querem empreender

Neste domingo de Dia das Mães, muitas mulheres vão celebrar uma jornada que, além da maternidade, também inclui o desafio de equilibrar carreira, renda e flexibilidade. E, para parte delas, empreender deixou de ser apenas um plano distante para virar uma alternativa concreta de reorganizar a vida profissional.

Nesse movimento, as microfranquias ganham espaço por exigirem investimento mais baixo, operação simplificada e, em muitos casos, possibilidade de trabalho em modelo home office.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento segue em expansão impulsionado justamente pela busca por negócios mais enxutos e adaptáveis à rotina de quem precisa conciliar múltiplas funções no dia a dia.

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Para mães que querem empreender, o formato pode oferecer vantagens importantes: marca já estruturada, treinamento, suporte operacional e menor risco em comparação a um negócio criado do zero. Além disso, muitas redes permitem horários mais flexíveis e operação sem ponto comercial, reduzindo custos fixos.

Mas o investimento em uma microfranquia exige cautela. Antes de entrar no setor, especialistas recomendam analisar a reputação da marca, conversar com franqueados da rede, entender as taxas cobradas e avaliar se o modelo realmente combina com a rotina e o perfil do empreendedor.

Com aportes iniciais mais acessíveis e operação simplificada, as microfranquias se consolidaram como uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo no Brasil.

A seguir, confira opções para quem quer começar um negócio com investimento reduzido, inclusive sem sair de casa.

1. Legalcredi

A Legalcredi é uma rede de franquias de serviços financeiros que atua com soluções como crédito consignado, seguros e consórcios em um modelo enxuto e com possibilidade de operação home office. A marca aposta em suporte próximo ao franqueado, seleção criteriosa de parceiros e crescimento sustentável para expandir sua presença nacional. Com origem no mercado financeiro, a rede se posiciona como alternativa para empreendedores que buscam atuar em um segmento de demanda recorrente e potencial de escala.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.500

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

2. Fino Nordeste

Fundada em Pernambuco pelo chef Mauro de Castro e sua esposa, Irsley Rodrigues, a Fino Nordeste transformou o tradicional bolo de rolo em um modelo de negócio escalável no franchising. A marca opera com produção verticalizada e fábrica própria em Camaragibe (PE), o que garante padronização e suporte às unidades. Com presença em shoppings e aeroportos, a rede aposta no forte apelo cultural da culinária nordestina para crescer em novas praças.

Investimento inicial: R$ 69.990

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 24 meses

3. Phone Store

Especializada em smartphones e eletrônicos, a Phone Store direciona sua expansão para cidades de médio porte, priorizando mercados com demanda crescente por tecnologia e menor saturação competitiva. A franqueadora oferece suporte de implantação e operação, além de análise estratégica das regiões escolhidas, considerando consumo, fluxo comercial e concorrência.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil (quiosque) e R$ 150 mil (loja)

Faturamento médio mensal: de R$ 12,5 mil até R$ 33 mil

Prazo de retorno: de 8 a 24 meses

4. Five Cleaning

A Five Cleaning é uma rede de microfranquias especializada em limpeza e impermeabilização de estofados, colchões, tapetes e superfícies. Fundada por Yago Hernandes, a marca aposta em operação enxuta, baixa necessidade de estrutura física e demanda recorrente no setor de serviços. A rede oferece suporte ao franqueado, padronização de atendimento e produto próprio para impermeabilização.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

5. AirLocker

A AirLocker atua no mercado de smart lockers e soluções inteligentes para recebimento e retirada de encomendas, com forte presença no setor condominial. A operação se beneficia do avanço do e-commerce e da busca por mais segurança e conveniência nas entregas. A rede aposta em franqueados locais para ampliar a proximidade com clientes e agilizar o suporte operacional.

Investimento inicial: R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 14 a 18 meses

6. Mini Pet Store

A Mini Pet Store opera minimercados autônomos para pets instalados em condomínios residenciais. Com funcionamento 24 horas e proposta voltada à conveniência, a rede combina a força do mercado pet ao avanço do autosserviço. O modelo foi estruturado para oferecer operação simplificada, baixo custo estrutural e potencial de expansão em um segmento de consumo recorrente.

Investimento inicial: R$ 47 mil

Faturamento médio mensal: R$ 9 mil

Prazo de retorno: 14 a 18 meses

7. Bora Pro Jogo

Marca de franquias da EhGol Sports, a Bora Pro Jogo atua na produção e distribuição de uniformes personalizados para clubes, escolas, projetos esportivos e campeonatos. O modelo foi desenhado para ser enxuto: o franqueado atua no relacionamento comercial local, enquanto a retaguarda operacional e produtiva fica centralizada na franqueadora.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 26,5 mil

Prazo de retorno: 18 meses

8. 4Charge

A 4Charge trabalha com totens de carregamento de smartphones instalados em academias, bares e restaurantes. Além de oferecerem um serviço útil ao consumidor, os equipamentos exibem propagandas digitais, criando uma operação baseada em conveniência e mídia. Com mais de 450 totens espalhados pelo Brasil, a rede aposta em um modelo home based e de operação simplificada.

Investimento inicial: R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.500

Prazo de retorno: 5 meses

9. Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede especializada em alfabetização infantil com metodologia própria baseada no uso de cores e aprendizagem lúdica. A marca atua com crianças que apresentam dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. O franqueado pode atuar diretamente nos atendimentos e na prospecção de novos alunos.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 12 mil

Prazo de retorno: 6 meses

10. Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de minimercados autônomos gourmet que aposta em conveniência, tecnologia e experiência de consumo para crescer no varejo brasileiro. As unidades operam em locais de circulação recorrente e contam com mix variado de produtos, além de áreas equipadas com internet, micro-ondas e forno elétrico. O modelo foi estruturado para oferecer uma gestão simplificada ao franqueado e acompanhar o avanço do varejo autônomo no país.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: até 24 meses

11. Sua Coxinha

Fundada em Jundiaí (SP), a Sua Coxinha se consolidou no franchising de alimentação com foco em operação simplificada e produção padronizada. A rede produz mais de 2 milhões de coxinhas por mês e trabalha com logística própria, permitindo que parte dos produtos chegue pronta às unidades, exigindo apenas aquecimento e finalização. O modelo reduz custos operacionais e necessidade de equipe.

Investimento inicial: R$ 185 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

12. BM Vagas

Especializada em recrutamento e seleção, a BM Vagas combina marketing, comunicação e tecnologia para otimizar processos de RH de empresas em todo o Brasil. A rede conta com mais de 110 unidades e acaba de lançar uma assistente de inteligência artificial para apoiar os franqueados na operação diária. O modelo pode ser operado em home office ou em unidades físicas.

Investimento inicial: a partir de R$ 16.970

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

13. Vision AI

Criada por Diego Castro e Douglas Ferro, a Vision AI se apresenta como a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. A tecnologia automatiza atendimentos, vendas e agendamentos em canais como WhatsApp, web e CRM. No modelo de operação, o franqueado atua principalmente na prospecção de clientes, enquanto a franqueadora centraliza a parte técnica.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 4 meses

14. Acolher e Cuidar

Especializada em assistência domiciliar no modelo Hospital at Home, a Acolher e Cuidar leva estrutura hospitalar e equipes multidisciplinares para dentro da casa dos pacientes. A rede atua em mais de oito estados e aposta em um modelo de franquia voltado ao setor de saúde, unindo suporte operacional, impacto social e potencial de escala.

Investimento inicial: R$ 59 mil

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 90 mil

Prazo de retorno: 12 a 16 meses

15. Prime2B

Com atuação em marketing digital há mais de uma década, a Prime2B apoia pequenas e médias empresas em processos de digitalização, fortalecimento de marca e geração de vendas. A rede soma unidades no Brasil e presença internacional, operando com tecnologia própria integrada ao WhatsApp e inteligência artificial. O modelo combina vendas locais com suporte centralizado.

Investimento inicial: R$ 15 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 4 meses

16. Açaí Fruit Show

A Açaí Fruit Show aposta em cadeia de suprimentos integrada e produção própria para crescer no franchising de alimentação. A marca fornece grande parte dos insumos utilizados pelas lojas, incluindo açaí, cremes, caldas e embalagens, o que ajuda a manter o padrão de qualidade e reduz a dependência de fornecedores externos.

Investimento inicial: R$ 270 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: 12 meses

17. Líder Aluguel de Motos

Criada em 2019, a Líder Aluguel de Motos atua no aluguel de motocicletas para entregadores e empresas de delivery. A rede opera um modelo incubadora, no qual a franqueadora centraliza áreas como contabilidade, marketing e suporte operacional. O negócio acompanha o crescimento da economia de entregas e a demanda por mobilidade urbana.

Investimento inicial: a partir de R$ 91 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 6,5 mil, podendo superar R$ 100 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

18. Damaface

Especializada em estética facial, a Damaface atua com procedimentos não cirúrgicos voltados para rejuvenescimento e harmonização facial. A rede oferece tratamentos como toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores de colágeno em modelos considerados mais enxutos dentro do segmento de estética.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

19. Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business opera máquinas de café em modelo self service instaladas em locais de grande circulação, como hospitais, estações e centros corporativos. A operação não exige equipe fixa e pode ser administrada com poucas horas semanais de dedicação. A rede também oferece plataforma de monitoramento em tempo real para controle de consumo e reposição.

Investimento inicial: R$ 75 mil

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

20. Wotë

A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal no Brasil. A operação atua na intermediação e comercialização de produtos regulamentados à base de cannabis, além da formação de relacionamento com profissionais de saúde, prescritores e instituições do setor. O modelo aposta no crescimento do segmento medicinal no país.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 15 meses

21. Prospecta Obras

Com modelo home based, a Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência artificial e análise de dados. A franqueadora centraliza o mapeamento das obras e entrega informações qualificadas ao cliente, enquanto o franqueado atua no relacionamento comercial com empresas do setor.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 28 mil

Prazo de retorno: 6 meses

22. Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo conecta anunciantes locais a consumidores e aposta em baixo investimento inicial e suporte intensivo nos primeiros meses de operação para acelerar os resultados dos novos franqueados.

Investimento inicial: R$ 9.990

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 6 meses

23. Publicarga

A Publicarga trabalha com totens de carregamento de celulares que também funcionam como mídia publicitária. A operação pode ser feita de casa e o franqueado atua principalmente na comercialização dos espaços publicitários exibidos nos equipamentos. A rede oferece treinamento, suporte e estrutura operacional simplificada.