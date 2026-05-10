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23 franquias baratas a partir de R$ 4.500 para mães que querem empreender

No Dia das Mães, conheça modelos enxutos, home office e de baixo investimento para atrair mulheres que buscam empreender com mais flexibilidade

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 10 de maio de 2026 às 12h12.

Neste domingo de Dia das Mães, muitas mulheres vão celebrar uma jornada que, além da maternidade, também inclui o desafio de equilibrar carreira, renda e flexibilidade. E, para parte delas, empreender deixou de ser apenas um plano distante para virar uma alternativa concreta de reorganizar a vida profissional.

Nesse movimento, as microfranquias ganham espaço por exigirem investimento mais baixo, operação simplificada e, em muitos casos, possibilidade de trabalho em modelo home office.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento segue em expansão impulsionado justamente pela busca por negócios mais enxutos e adaptáveis à rotina de quem precisa conciliar múltiplas funções no dia a dia.

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Para mães que querem empreender, o formato pode oferecer vantagens importantes: marca já estruturada, treinamento, suporte operacional e menor risco em comparação a um negócio criado do zero. Além disso, muitas redes permitem horários mais flexíveis e operação sem ponto comercial, reduzindo custos fixos.

Mas o investimento em uma microfranquia exige cautela. Antes de entrar no setor, especialistas recomendam analisar a reputação da marca, conversar com franqueados da rede, entender as taxas cobradas e avaliar se o modelo realmente combina com a rotina e o perfil do empreendedor. 

Com aportes iniciais mais acessíveis e operação simplificada, as microfranquias se consolidaram como uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo no Brasil.

A seguir, confira opções para quem quer começar um negócio com investimento reduzido, inclusive sem sair de casa.

1. Legalcredi

A Legalcredi é uma rede de franquias de serviços financeiros que atua com soluções como crédito consignado, seguros e consórcios em um modelo enxuto e com possibilidade de operação home office. A marca aposta em suporte próximo ao franqueado, seleção criteriosa de parceiros e crescimento sustentável para expandir sua presença nacional. Com origem no mercado financeiro, a rede se posiciona como alternativa para empreendedores que buscam atuar em um segmento de demanda recorrente e potencial de escala.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 4.500
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 3 meses

2. Fino Nordeste

Fundada em Pernambuco pelo chef Mauro de Castro e sua esposa, Irsley Rodrigues, a Fino Nordeste transformou o tradicional bolo de rolo em um modelo de negócio escalável no franchising. A marca opera com produção verticalizada e fábrica própria em Camaragibe (PE), o que garante padronização e suporte às unidades. Com presença em shoppings e aeroportos, a rede aposta no forte apelo cultural da culinária nordestina para crescer em novas praças.

  • Investimento inicial: R$ 69.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 24 meses

3. Phone Store

Especializada em smartphones e eletrônicos, a Phone Store direciona sua expansão para cidades de médio porte, priorizando mercados com demanda crescente por tecnologia e menor saturação competitiva. A franqueadora oferece suporte de implantação e operação, além de análise estratégica das regiões escolhidas, considerando consumo, fluxo comercial e concorrência.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil (quiosque) e R$ 150 mil (loja)
  • Faturamento médio mensal: de R$ 12,5 mil até R$ 33 mil
  • Prazo de retorno: de 8 a 24 meses

4. Five Cleaning

A Five Cleaning é uma rede de microfranquias especializada em limpeza e impermeabilização de estofados, colchões, tapetes e superfícies. Fundada por Yago Hernandes, a marca aposta em operação enxuta, baixa necessidade de estrutura física e demanda recorrente no setor de serviços. A rede oferece suporte ao franqueado, padronização de atendimento e produto próprio para impermeabilização.

  • Investimento inicial: R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 12 meses

5. AirLocker

A AirLocker atua no mercado de smart lockers e soluções inteligentes para recebimento e retirada de encomendas, com forte presença no setor condominial. A operação se beneficia do avanço do e-commerce e da busca por mais segurança e conveniência nas entregas. A rede aposta em franqueados locais para ampliar a proximidade com clientes e agilizar o suporte operacional.

  • Investimento inicial: R$ 99 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: 14 a 18 meses

6. Mini Pet Store

A Mini Pet Store opera minimercados autônomos para pets instalados em condomínios residenciais. Com funcionamento 24 horas e proposta voltada à conveniência, a rede combina a força do mercado pet ao avanço do autosserviço. O modelo foi estruturado para oferecer operação simplificada, baixo custo estrutural e potencial de expansão em um segmento de consumo recorrente.

  • Investimento inicial: R$ 47 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 9 mil
  • Prazo de retorno: 14 a 18 meses

7. Bora Pro Jogo

Marca de franquias da EhGol Sports, a Bora Pro Jogo atua na produção e distribuição de uniformes personalizados para clubes, escolas, projetos esportivos e campeonatos. O modelo foi desenhado para ser enxuto: o franqueado atua no relacionamento comercial local, enquanto a retaguarda operacional e produtiva fica centralizada na franqueadora.

  • Investimento inicial: R$ 40 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 26,5 mil
  • Prazo de retorno: 18 meses

8. 4Charge

A 4Charge trabalha com totens de carregamento de smartphones instalados em academias, bares e restaurantes. Além de oferecerem um serviço útil ao consumidor, os equipamentos exibem propagandas digitais, criando uma operação baseada em conveniência e mídia. Com mais de 450 totens espalhados pelo Brasil, a rede aposta em um modelo home based e de operação simplificada.

  • Investimento inicial: R$ 15.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 4.500
  • Prazo de retorno: 5 meses

9. Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede especializada em alfabetização infantil com metodologia própria baseada no uso de cores e aprendizagem lúdica. A marca atua com crianças que apresentam dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. O franqueado pode atuar diretamente nos atendimentos e na prospecção de novos alunos.

  • Investimento inicial: R$ 20 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 12 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

10. Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de minimercados autônomos gourmet que aposta em conveniência, tecnologia e experiência de consumo para crescer no varejo brasileiro. As unidades operam em locais de circulação recorrente e contam com mix variado de produtos, além de áreas equipadas com internet, micro-ondas e forno elétrico. O modelo foi estruturado para oferecer uma gestão simplificada ao franqueado e acompanhar o avanço do varejo autônomo no país.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 45 mil
  • Prazo de retorno: até 24 meses

11. Sua Coxinha

Fundada em Jundiaí (SP), a Sua Coxinha se consolidou no franchising de alimentação com foco em operação simplificada e produção padronizada. A rede produz mais de 2 milhões de coxinhas por mês e trabalha com logística própria, permitindo que parte dos produtos chegue pronta às unidades, exigindo apenas aquecimento e finalização. O modelo reduz custos operacionais e necessidade de equipe.

  • Investimento inicial: R$ 185 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 80 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 18 meses

12. BM Vagas

Especializada em recrutamento e seleção, a BM Vagas combina marketing, comunicação e tecnologia para otimizar processos de RH de empresas em todo o Brasil. A rede conta com mais de 110 unidades e acaba de lançar uma assistente de inteligência artificial para apoiar os franqueados na operação diária. O modelo pode ser operado em home office ou em unidades físicas.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 16.970
  • Faturamento médio mensal: R$ 30 mil
  • Prazo de retorno: a partir de 3 meses

13. Vision AI

Criada por Diego Castro e Douglas Ferro, a Vision AI se apresenta como a primeira franquia de assistentes de inteligência artificial do Brasil. A tecnologia automatiza atendimentos, vendas e agendamentos em canais como WhatsApp, web e CRM. No modelo de operação, o franqueado atua principalmente na prospecção de clientes, enquanto a franqueadora centraliza a parte técnica.

  • Investimento inicial: R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 70 mil
  • Prazo de retorno: 4 meses

14. Acolher e Cuidar

Especializada em assistência domiciliar no modelo Hospital at Home, a Acolher e Cuidar leva estrutura hospitalar e equipes multidisciplinares para dentro da casa dos pacientes. A rede atua em mais de oito estados e aposta em um modelo de franquia voltado ao setor de saúde, unindo suporte operacional, impacto social e potencial de escala.

  • Investimento inicial: R$ 59 mil
  • Faturamento médio mensal: cerca de R$ 90 mil
  • Prazo de retorno: 12 a 16 meses

15. Prime2B

Com atuação em marketing digital há mais de uma década, a Prime2B apoia pequenas e médias empresas em processos de digitalização, fortalecimento de marca e geração de vendas. A rede soma unidades no Brasil e presença internacional, operando com tecnologia própria integrada ao WhatsApp e inteligência artificial. O modelo combina vendas locais com suporte centralizado.

  • Investimento inicial: R$ 15 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 80 mil
  • Prazo de retorno: 4 meses

16. Açaí Fruit Show

A Açaí Fruit Show aposta em cadeia de suprimentos integrada e produção própria para crescer no franchising de alimentação. A marca fornece grande parte dos insumos utilizados pelas lojas, incluindo açaí, cremes, caldas e embalagens, o que ajuda a manter o padrão de qualidade e reduz a dependência de fornecedores externos.

  • Investimento inicial: R$ 270 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 12 meses

17. Líder Aluguel de Motos

Criada em 2019, a Líder Aluguel de Motos atua no aluguel de motocicletas para entregadores e empresas de delivery. A rede opera um modelo incubadora, no qual a franqueadora centraliza áreas como contabilidade, marketing e suporte operacional. O negócio acompanha o crescimento da economia de entregas e a demanda por mobilidade urbana.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 91 mil
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 6,5 mil, podendo superar R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 16 a 24 meses

18. Damaface

Especializada em estética facial, a Damaface atua com procedimentos não cirúrgicos voltados para rejuvenescimento e harmonização facial. A rede oferece tratamentos como toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores de colágeno em modelos considerados mais enxutos dentro do segmento de estética.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil
  • Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 12 meses

19. Capipoint Coffee Business

A Capipoint Coffee Business opera máquinas de café em modelo self service instaladas em locais de grande circulação, como hospitais, estações e centros corporativos. A operação não exige equipe fixa e pode ser administrada com poucas horas semanais de dedicação. A rede também oferece plataforma de monitoramento em tempo real para controle de consumo e reposição.

  • Investimento inicial: R$ 75 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 12 mil
  • Prazo de retorno: 10 a 18 meses

20. Wotë

A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal no Brasil. A operação atua na intermediação e comercialização de produtos regulamentados à base de cannabis, além da formação de relacionamento com profissionais de saúde, prescritores e instituições do setor. O modelo aposta no crescimento do segmento medicinal no país.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil
  • Prazo de retorno: 15 meses

21. Prospecta Obras

Com modelo home based, a Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência artificial e análise de dados. A franqueadora centraliza o mapeamento das obras e entrega informações qualificadas ao cliente, enquanto o franqueado atua no relacionamento comercial com empresas do setor.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil
  • Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 28 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

22. Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based de publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O modelo conecta anunciantes locais a consumidores e aposta em baixo investimento inicial e suporte intensivo nos primeiros meses de operação para acelerar os resultados dos novos franqueados.

  • Investimento inicial: R$ 9.990
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 meses

23. Publicarga

A Publicarga trabalha com totens de carregamento de celulares que também funcionam como mídia publicitária. A operação pode ser feita de casa e o franqueado atua principalmente na comercialização dos espaços publicitários exibidos nos equipamentos. A rede oferece treinamento, suporte e estrutura operacional simplificada.

  • Investimento inicial: a partir de R$ 18.900
  • Faturamento médio mensal: R$ 8 mil
  • Prazo de retorno: 6 a 9 meses
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