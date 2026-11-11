'Carnaval do conhecimento': festival leva inovação às ruas do Recife com 850 atividades gratuitas

RESUMO ＋ O REC’n’Play 2026 começa nesta quarta-feira, 11, no Bairro do Recife, com 850 atividades gratuitas sobre tecnologia, negócios e cultura e expectativa de 85 mil pessoas até sábado, 14, segundo Pierre Lucena, presidente do distrito de inovação Porto Digital. Organizado pelo Porto Digital e pela instituição Sebrae Pernambuco, o festival terá oficinas, palestras, encontros com investidores e shows.

RECIFE (PE) - Na capital de Pernambuco, o carnaval também serve de referência para reunir gente em torno de tecnologia e negócios. Começa nesta quarta-feira, 11, em Recife, o REC’n’Play, festival que leva palestras, oficinas, encontros com investidores e shows às ruas e aos edifícios históricos do Bairro do Recife. A expectativa é receber cerca de 85 mil pessoas até sábado, 14, segundo Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

É o que Lucena chama de “carnaval do conhecimento”. Em sua oitava edição, o evento tem 850 atividades gratuitas e ocupa o bairro que abriga o Porto Digital, distrito de inovação com 541 empresas e mais de 24 mil profissionais. A EXAME está no Recife para acompanhar o festival e mostrar os negócios, as tecnologias e os empreendedores que passam por essa programação.

Realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o REC’n’Play traz neste ano o tema “O Futuro Nasce Aqui”. A proposta é discutir o papel da cidade nas transformações tecnológicas e aproximar esse mercado de quem ainda não se vê trabalhando nele.

“Não se faz inovação sem povo. A inovação surge da resolução de problemas, e o Brasil está cheio de problemas para resolver”, diz Lucena.

A mobilização tem relação com uma necessidade das empresas do distrito: formar profissionais para sustentar o crescimento. Segundo o executivo, o Porto Digital passou de cerca de 9 mil trabalhadores, quando ele assumiu sua gestão, em 2018, para os atuais 24 mil. Hoje, aproximadamente 5 mil alunos de graduação estudam no distrito.

Para Lucena, abrir os espaços do bairro ajuda a apresentar esse caminho a jovens de outras partes da cidade, inclusive de comunidades de baixa renda. A ideia é que conheçam as oportunidades de formação e entendam como podem ingressar no setor.

Como o festival pretende aproximar o público da tecnologia

Uma das mudanças desta edição está no formato das atividades. Segundo Lucena, quase metade da programação será composta de oficinas, ampliando o espaço para o aprendizado prático em relação às palestras e aos debates.

“Estamos propondo que todo mundo venha para cá e saia com um conhecimento específico”, afirma.

A construção da agenda também teve participação de professores, universidades, empresas e outros interessados, que enviaram propostas por edital. Segundo o presidente do Porto Digital, foram recebidas mais de 2 mil sugestões, das quais cerca de 300 foram selecionadas.

“Todo mundo é palco e plateia ao mesmo tempo”, diz Lucena.

Outra novidade é a realização de grandes palestras na rua. A Rua da Moeda passa a integrar o circuito e recebe, nesta quarta-feira, a comunicadora Déia Freitas, criadora do podcast Não Inviabilize, às 10h, e o escritor Fabrício Carpinejar, às 16h40. As conversas abordam temas como conexão em comunidade, saúde mental e convivência na era digital.

Onde entram as startups e os investidores

A frente empresarial do festival se concentra na Arena Pernambuco de Negócios, que nesta edição passa a funcionar no NERD, plataforma de negócios do Porto Digital.

O espaço reúne exposição de startups, encontros com fundos de investimento e conexões comerciais com potenciais clientes e parceiros. Na edição anterior, segundo a organização, a arena recebeu mais de 200 expositores de base tecnológica e registrou mais de mil conexões comerciais.

Neste ano, a Startup Expo terá empresas como Manguetech, MindFocus e Novvus Healthtech. Já o roadshow de investimentos inclui startups como Antenou, ChamaVet e Íris Biotec, em encontros com fundos de venture capital, investidores corporativos e redes de investidores.

A agenda prevê ainda missões empresariais de setores como indústria, educação, mercado financeiro e logística, além de uma jornada voltada a cerca de 100 líderes com poder de decisão.

Para Lucena, uma das oportunidades está no desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial para resolver problemas de empresas e da sociedade. “O Brasil precisa decidir se quer ser fornecedor ou comprador”, afirma.

O que acompanhar nos quatro dias

A programação combina essas discussões com cinema de rua, moda autoral e apresentações musicais. Otto, Lenine e Cordel do Fogo Encantado estão entre as atrações gratuitas. No sábado, um cortejo de manifestações da cultura popular pernambucana leva o carnaval também para as ruas do festival.

Entre os destaques anunciados estão:

Quarta-feira, 11: Déia Freitas, às 10h, e Fabrício Carpinejar, às 16h40, na Rua da Moeda; Murilo Gun, às 15h, no auditório É do Povo, no Cais do Sertão; Devotos, às 20h30, e Otto, às 22h, no Palco Recife Cidade da Música.

Quinta-feira, 12: Caco Barcellos, às 10h, no auditório É do Povo, no Cais do Sertão; Gunzito, às 20h30, e Cordel do Fogo Encantado, às 22h, no Palco Recife.

Sexta-feira, 13: show de Lenine, às 22h, no Palco Recife Cidade da Música.

Sábado, 14: apresentação do Mundo Bita, às 16h, e cortejo de cultura popular, com concentração às 16h na Rua Mariz e Barros e saída às 18h. O dia terá também um aulão de revisão para o Enem.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia. A programação completa, com locais e horários, está disponível no aplicativo oficial e pode ser atualizada pela organização.

Nos próximos dias, a EXAME publicará reportagens sobre os debates, as empresas e as oportunidades de negócios que movimentam o REC’n’Play.