O que o profissional PJ precisa fazer para ter um décimo terceiro salário

RESUMO ＋ Profissionais PJ não recebem automaticamente o 13º salário e precisam reservar parte da remuneração ao longo do ano, afirma Amanda Carvalho, CEO e fundadora da Adaflow, startup de contabilidade inteligente. Para formar uma reserva equivalente a um salário mensal em 12 meses, a referência apresentada é separar cerca de 8,3% da renda por mês.

Quem não recebe 13º precisa planejar o ano inteiro

Por Amanda Carvalho*

Todo fim de ano, o décimo terceiro salário aparece como um respiro financeiro para milhões de trabalhadores.

É o dinheiro que chega em novembro ou dezembro e pode ajudar a pagar impostos, quitar dívidas, viajar, fazer compras ou simplesmente reforçar a reserva financeira.

Para quem trabalha como pessoa jurídica, porém, essa entrada extraordinária não acontece da mesma maneira.

Isso não significa que o profissional PJ necessariamente ganhe menos.

Significa que ele precisa assumir uma responsabilidade que, para o trabalhador contratado pelo regime CLT, é parcialmente organizada pelo próprio modelo de remuneração.

O 13º é um direito dos empregados e corresponde a uma parcela anual equivalente a um salário mensal, de forma integral ou proporcional conforme o período trabalhado.

Para quem atua como PJ, não existe essa mesma previsão automática. Por isso, esperar dezembro para organizar as contas pode ser um erro de planejamento.

O ideal é transformar ao longo dos meses uma parte da própria remuneração em recursos destinados às despesas que aparecem de forma concentrada durante o ano.

O impacto do trabalho por conta própria no planejamento financeiro

A relevância desse tema é maior do que pode parecer.

Segundo o IBGE, o Brasil tinha 26,1 milhões de trabalhadores por conta própria em 2025, número que representou crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre, 25,3% da população ocupada trabalhava por conta própria.

É importante fazer uma ressalva. Nem todo trabalhador por conta própria é necessariamente PJ, assim como nem todo PJ está nessa categoria estatística do IBGE.

Ainda assim, os números mostram a dimensão de um mercado de trabalho em que uma parcela relevante da população não está inserida no modelo tradicional de emprego.

Por que o profissional PJ precisa separar faturamento e renda disponível

Nesse cenário, planejamento financeiro deixa de ser uma atividade feita apenas quando sobra dinheiro. Passa a ser uma ferramenta para distribuir a renda ao longo do ano.

O primeiro passo é separar o que é receita profissional do que efetivamente pode ser considerado renda disponível.

Para quem atua como PJ, o valor que entra na conta da empresa não deveria ser automaticamente tratado como dinheiro para consumo pessoal.

Existem impostos, custos da atividade, períodos sem faturamento e outras despesas que precisam ser considerados antes de definir quanto pode ser retirado para uso pessoal.

Também é preciso pensar nas despesas que não chegam todos os meses. Impostos, seguros, manutenção de equipamentos, cursos, férias, períodos de menor faturamento e gastos de início de ano podem comprometer o orçamento quando não são previstos.

Como criar uma reserva equivalente ao 13º salário

É justamente aí que o planejamento inspirado no 13º pode fazer diferença.

Em vez de esperar uma receita extraordinária no fim do ano, o profissional pode estabelecer mensalmente uma parcela destinada a essas despesas.

Se o objetivo for criar uma reserva equivalente a um salário adicional ao longo de 12 meses, por exemplo, seria necessário separar aproximadamente 8,3% da renda mensal destinada a esse objetivo.

O percentual é uma referência matemática, não uma recomendação universal, já que cada profissional tem uma realidade de renda, custos e responsabilidades diferente.

Como planejar férias e períodos sem faturamento

O mesmo raciocínio vale para as férias. Um profissional contratado como PJ pode não ter uma remuneração adicional automática durante o período em que decide parar de trabalhar.

Se não houver uma reserva construída previamente, os dias sem faturamento podem representar uma redução significativa da renda disponível.

O Banco Central define o orçamento pessoal como uma ferramenta para acompanhar quanto se ganha, quanto se gasta e com o que se gasta.

A instituição também destaca que o planejamento ajuda a definir prioridades, administrar imprevistos e formar poupança para emergências e objetivos futuros.

Como o planejamento financeiro ajuda a lidar com a renda variável

Para o PJ, essa lógica precisa ser ainda mais disciplinada porque existe uma diferença fundamental entre receber dinheiro e ter dinheiro disponível para gastar.

Planejar financeiramente ao longo do ano também muda a relação com meses de maior faturamento.

Um projeto maior, um bônus contratual ou um período excepcionalmente bom de vendas deixa de ser automaticamente interpretado como aumento permanente do padrão de vida.

Parte dessa receita pode compensar meses mais fracos, financiar períodos de descanso ou construir uma reserva.

Isso não significa viver em estado permanente de contenção. Pelo contrário. Ter clareza sobre quanto pode ser gasto torna o consumo mais previsível e reduz a necessidade de tomar decisões financeiras no improviso.

O principal desafio de quem trabalha como PJ talvez seja justamente entender que a ausência do 13º não elimina a necessidade de criar uma espécie de décimo terceiro próprio.

A diferença é que, nesse caso, ele não chega pronto em dezembro. É construído ao longo dos 12 meses.

Por que o planejamento do PJ deve começar quando o dinheiro entra

No fim, planejamento financeiro para quem trabalha como PJ não deveria começar quando o ano está acabando. Deveria começar quando o dinheiro entra.

A autonomia de trabalhar por conta própria também traz a responsabilidade de organizar aquilo que, no emprego tradicional, já vem incorporado à estrutura da remuneração.

Quanto antes essa lógica fizer parte da rotina, menor a chance de dezembro transformar uma necessidade previsível em um problema financeiro.

*Amanda Carvalho é fundadora e CEO da Adaflow, startup de contabilidade inteligente que simplifica a rotina de profissionais PJ, especialmente os que atuam no exterior.