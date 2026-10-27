Como vagas afirmativas podem fortalecer os negócios das empresas

RESUMO ＋ A Livelo, empresa com programas de contratação afirmativa, oferece 15 vagas de estágio para universitários pretos e pardos em 2026. O Grupo Pereira, varejista das redes Fort Atacadista e Comper, contrata profissionais 50+, imigrantes, refugiados e reeducandos. Segundo a Pesquisa Ethos 2025/2026, 89,32% das organizações participantes consideram diversidade e inclusão importantes para resultados sustentáveis.

Empresas de diferentes setores têm investido em iniciativas de contratação afirmativa para ampliar a diversidade no ambiente corporativo e atrair profissionais com diferentes experiências e perspectivas.

Essas ações integram estratégias de negócio: segundo a Pesquisa Ethos de Diversidade, Equidade e Inclusão 2025/2026, 89,32% das organizações participantes consideram diversidade e inclusão importantes para a obtenção sustentável de resultados.

Como a Livelo faz?

A Livelo considera a diversidade um componente estratégico para atrair talentos. A companhia investe em programas de contratação afirmativa que contribuem para ampliar o acesso ao mercado de trabalho e incorporar diferentes experiências.

Um exemplo é o Ponto de Partida, programa de estágio afirmativo voltado a pessoas pretas e pardas, que chega à edição de 2026 com 15 vagas para estudantes universitários.

As oportunidades abrangem áreas como Marketing, Planejamento Estratégico, Comercial, Financeiro, Recursos Humanos e Tecnologia, com inscrições abertas até 30 de outubro.

“Acreditamos que equipes diversas são mais inovadoras e preparadas para os desafios do negócio. O Ponto de Partida é uma frente fundamental da nossa estratégia de inclusão.

Queremos atrair profissionais que tragam novas perspectivas e garantir que o nosso ambiente interno reflita a pluralidade da sociedade.

Valorizar essa diversidade é um diferencial competitivo e um impulsionador da nossa cultura”, afirma Danielle Lopes, diretora de Pessoas e Transformação da Livelo.

A companhia também mantém o Expert 50+, iniciativa de contratação afirmativa voltada a profissionais com mais de 50 anos. Com edições anuais desde 2021, o programa já acumulou mais de 7 mil inscrições até 2026.

Atualmente, 45% dos colaboradores da Livelo com mais de 50 anos ingressaram na companhia por meio da iniciativa, com média de idade de 58 anos.

Como o Grupo Pereira faz

O Grupo Pereira desenvolve iniciativas de inclusão voltadas a diferentes públicos, incluindo mulheres, pessoas com deficiência (PCDs), imigrantes, refugiados, profissionais com mais de 50 anos e integrantes do sistema prisional.

Atualmente, 44,2% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres.

A companhia também conta com 2.646 profissionais imigrantes, dos quais 1.802 são refugiados, além de 970 colaboradores PCDs, 228 reeducandos e 18,2% do quadro formado por profissionais com mais de 50 anos.

A valorização de profissionais com 50 anos ou mais é chave para o Grupo Pereira. Desde 2023, a companhia promove semanas exclusivas de contratação voltadas a esse público, com resultados expressivos.

O Grupo Pereira é o primeiro varejista brasileiro a receber o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute a empresas que promovem a contratação e a retenção de profissionais com 50 anos ou mais.

A companhia também trabalha para oferecer a esses talentos oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento profissional, com possibilidades de aceleração de carreira e novas posições dentro da organização.

Já o projeto “Reeducandos”, é uma ponte estruturada entre o sistema prisional e o mercado formal de trabalho, que desde 2014 já transformou a realidade de mais de 800 pessoas.

A iniciativa está ativa nas bandeiras Fort Atacadista, Comper e restaurantes Trudy’s nas regionais do Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os profissionais são integrados em diferentes frentes do negócio, desenvolvendo habilidades em áreas como logística, manutenção, apoio operacional, televendas e nos centros de distribuição.

Além disso, o Grupo mantém duas centrais de manutenção de carrinhos dentro de unidades prisionais, no Centro Penal da Gameleira (MS) e no Complexo da Papuda (DF), onde pessoas em regime fechado realizam manutenção, lavagem e recuperação de carrinhos para as redes Comper e Fort Atacadista.

Os participantes são selecionados mediante a parcerias com as secretarias de administração das penitenciárias locais, e contam com remuneração financeira, alimentação, transporte, uniformes, além de trilhas de capacitação e desenvolvimento, onde recebem orientação sobre ressocialização, comportamento no ambiente de trabalho e educação no processo de transformação.

Eles também garantem o direito à remição de pena.