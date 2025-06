Bússola & Cia: Brasil lidera ranking de vazamento de dados

Um levantamento realizado pela NordVPN, empresa especializada em cibersegurança, aponta o Brasil como líder no ranking global de vazamento de cookies, com mais de 7 bilhões de registros encontrados na dark web, 550 milhões ainda ativos.

A pesquisa analisou 94 bilhões de cookies vazados em 235 países. Entre as informações expostas estão e-mails, senhas e até endereços físicos.

Plataformas como Google e YouTube estão entre as mais afetadas. O uso de malwares como Redline e Vidar tem impulsionado o crescimento desse tipo de ameaça digital.

Compromisso certificado com contratações 50+

O Grupo Pereira, 7º maior varejista do país, conquistou, pela 2ª vez, a certificação CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedida pelo Age-Friendly Institute – organização internacional que reconhece empresas comprometidas em contratar e reter profissionais 50+. Com isso, o grupo se mantém como o primeiro varejista brasileiro a receber o selo, que é um dos principais reconhecimentos mundiais voltados à longevidade no mercado de trabalho.

O grupo tem quatro mil colaboradores com 50 anos ou mais (17% do total), que atuam em centros de distribuição e áreas administrativas.

R$500 mil com vendas pelo WhatsApp

O grupo varejista e atacadista de supermercados Barcelos e Cia apostou no Contato Inteligente da Blip, plataforma líder de inteligência conversacional, junto da Dawntech, consultoria especializada em desenvolvimento de assistentes virtuais, para otimizar a jornada de compras de seus clientes empresariais por meio do WhatsApp. O aplicativo se tornou canal chave para os negócios B2B do Grupo, levando mais agilidade e consistência ao atendimento. Os resultados são expressivos:

Em apenas dois meses, o grupo atingiu R$500 mil em vendas automatizadas

Hoje, o canal já representa R$1,5 milhão mensais em vendas.

Inovação e COP30

Rio Innovation Week, a maior conferência global de tecnologia e inovação, vai dedicar parte da programação de sua nova edição a discussões relacionadas ao tema em um palco dedicado, que contará com nomes nacionais e internacionais. Entre eles está o economista belga Gunter Pauli, autoridade mundial em sustentabilidade e criador do conceito de “Economia Azul”. Outro palestrante confirmado é Sérgio Besserman, reconhecido ambientalista e Presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eles integram a escalação do palco Climate RIW + COP 30, que faz parte da trilha “Impacto Socioambiental e Mudança Climática”, uma das 15 mapeadas pelo evento para a edição de 2025. A curadoria do palco é de Marina Cançado, especialista em investimentos sustentáveis, inovação climática e impacto social, que também participará dessa programação de painéis.

A conferência acontece entre 12 e 15 de agosto no Píer Mauá, Rio de Janeiro, e contará com o tema “Um Olhar Através da Ética”. Os ingressos estão à venda.

5 anos com faturamento de R$ 100 milhões

A Cartpanda, plataforma brasileira de e-commerce fundada em 2020, encerrou 2024 com um faturamento de R$ 100 milhões, o dobro do ano anterior. O crescimento foi impulsionado pelos segmentos de infoprodutos e nutracêuticos, em alta no mercado digital. A startup também expandiu sua atuação internacional com a Cartpanda Global, cujas vendas já superam as nacionais em 30%. Com foco em dados e na experiência do usuário, a empresa se consolida como referência no varejo digital.

Regulação do mercado cripto

Após consulta pública em novembro do ano passado, o Banco Central agora trabalha nas normas para o mercado de criptoativos no país. Operações nacionais e estrangeiras, entretanto, não estão preparadas para atender às exigências do BC, o que levou a CLA Brasil e a Associação Brasileira das Empresas Tokenizadoras de Ativos e Blockchain (ABToken) a criarem um programa de autorregulação que auxilia nesta adequação. O programa tem foco no preparo das empresas Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs / VASPs) para obtenção de conformidade regulatória e licença

Nova empresa no retail media

A MadeiraMadeira anuncia o lançamento do Madeira Ads, sua nova unidade de negócios dedicada a Retail Media, em parceria com a VTEX Ads, maior consolidadora de Retail Media da América Latina. A iniciativa marca um passo estratégico rumo à monetização de sua audiência qualificada e ao fortalecimento do ecossistema de vendas dos sellers parceiros. Por meio do Madeira Ads, parceiros poderão criar campanhas de mídia direcionada dentro da própria plataforma MadeiraMadeira, aproveitando dados proprietários para atingir consumidores com maior precisão e no momento certo da jornada de compra.

Festival com 300 maquininhas da parceira

A Cielo, referência em meios de pagamento, será a maquininha oficial do Festival de Parintins 2025, reforçando seu compromisso com a inclusão e a valorização da cultura brasileira por meio da tecnologia. Em parceria com o Bradesco, a marca disponibilizará cerca de 300 maquininhas e soluções digitais em pontos estratégicos da cidade, proporcionando comodidade, segurança e agilidade para vendedores e visitantes. As cunhãs porangas Marciele Albuquerque e Isabelle Nogueira protagonizarão conteúdos especiais nas redes. Pela primeira vez, a Cielo adota o vermelho e grafismos locais em sua identidade visual, em homenagem ao território e às torcidas.

Campanha de hamburgada

A Maturatta Friboi lança uma nova fase da campanha criada pela agência Ginga, reforçando o hambúrguer como prato social presente em momentos de celebração. Inspirada nos hábitos dos brasileiros, a marca aposta em conteúdo digital, redes sociais e um novo filme intitulado “Hamburgadas”. A campanha também retoma a parceria com o Porta dos Fundos em um vídeo exclusivo no YouTube Shorts. Com o slogan “Pensou em Hamburgada? Só com Hambúrguer Maturatta”, a ação destaca o produto como símbolo de sabor, conexão e experiências compartilhadas.

Inscrições abertas para evento latam

O credenciamento para a in-cosmetics Latin America 2025 está aberto. A feira, voltada ao setor de cosméticos, será nos dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A programação destaca aplicações de inteligência artificial na produção, inovações em bio e nanotecnologia, além de lançamentos em formulações e ingredientes sustentáveis. O evento é gratuito e voltado a profissionais da indústria. As inscrições devem ser feitas no site oficial.

Evento movimenta hotelaria

Equipotel 2025, feira que agrega soluções e tendências para o mercado de hospitalidade, contará com o apoio de mais de 40 associações para impulsionar o mercado. Entre os nomes estão ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação) e FoHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil). O credenciamento já está aberto e é feito gratuitamente pelo site.

Nova conta global de fintech

A fintech Conta Simples lançou sua conta global para unificar a gestão de despesas com operações internacionais. Voltada a PMEs e startups, a solução combina pagamentos, remessas e cartão multimoeda sem IOF em uma única plataforma. Feita com a infraestrutura da Airwallex, a Conta Simples Global oferece estrutura fiscal otimizada para pagamentos de serviços e anúncios no exterior, reduzindo o custo das transações em moeda estrangeira. O lançamento preenche uma lacuna no mercado nacional e a liberação para a base de clientes está sendo gradual.

100 novos clientes

A Mobiis, logtech formada pela fusão da Pathfind com a Fretefy, atingiu a marca de 100 novos clientes ativos. Entre os nomes estão Votorantim Cimentos, Pardal Sorvetes, Apodi e Triunfante. A empresa atua nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste com soluções como roteirização, TMS, YMS, DMS e WMS. A expectativa é crescer 300% até o fim de 2025 e dobrar a base de clientes no ano.

Nova empresa

A ICTS acaba de anunciar a Nexoria, nova empresa especializada na revenda e implementação de soluções digitais para riscos corporativos. Com mais de 80 clientes, 15 parcerias estratégicas e foco em áreas como antifraude, forense digital e privacidade, a Nexoria nasce da evolução do hub de tecnologias da Protiviti Brasil e já movimenta um mercado de R$ 15 bilhões no país.

Evento Sistema B

O Sistema B, comunidade global de líderes por sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e para o planeta, anuncia a sexta edição do Encontro+B Amazônia 2025, em Belém do Pará, nos dias 3, 4 e 5 de setembro.

O evento já passou por países como Colômbia, Chile e Argentina e deve reunir líderes empresariais, comunidades e organizações aliadas com o objetivo de abordar os desafios mais críticos da sociedade e inspirar soluções. A programação envolve experiências, workshops, painéis, arte, cultura e espaços de cocriação.

Nova diretora de marketing

A MakeOne anunciou Simone Bervig como nova diretora de marketing. A executiva será responsável por liderar o rebranding do grupo, repensar a arquitetura de marcas e fortalecer o posicionamento da empresa em áreas como inteligência artificial, dados e cibersegurança. Com 18 anos de experiência, Simone atuou em multinacionais como SAP, Citrix e SAS, com foco em estratégias de marketing para América Latina e Estados Unidos. A nomeação ocorre em um momento de reposicionamento da holding no mercado.

IA democratizada

A fim de democratizar o acesso à Inteligência Artificial, Descomplica, TIM e Google Cloud acabam de lançar um curso sobre o tema. Com foco em empregabilidade, o objetivo é alcançar 30% dos 15 milhões de brasileiros com potencial para qualificação profissional na área. Isso porque, segundo a ABES, a demanda por profissionais deve crescer 150% em 2025. Exclusivo para clientes da operadora, o curso é 100% online, com certificação do Google e dividido em dois módulos: o primeiro gratuito e o segundo por R$ 99.

Parceria para obras 30% mais rápidas

A Espaço Smart, maior ecossistema de steel frame da América Latina, anuncia parceria estratégica com a MRV&CO, grupo que desenvolve soluções habitacionais para diversos segmentos. Com o acordo, a construtech passa a fornecer sistemas de drywall para o grupo, em um movimento que irá reduzir tempo de execução e volume de resíduos nos canteiros de obra.

Fabricado à base de gesso, o drywall reduz o tempo de obra em 30%, comparado à alvenaria, e garante melhor desempenho térmico e acústico, além de mais resistência a impactos e movimentações estruturais, o que evita fissuras e rachaduras.

Litoral Norte de SP atrai incorporadoras

De olho no potencial de valorização do Litoral Norte paulista, a Delfi Incorporadora, liderada por Luiz Carlos Delben Leite, ex-presidente do BNDES, lança o Ruy Barbosa Residencial em Caraguatatuba, em parceria com a Construtora Tabaporã. O projeto será construído no bairro Porto Novo, que recebe investimentos públicos em infraestrutura e atrai novos moradores. Com 108 unidades e duas torres, o residencial reflete o avanço da construção civil em cidades litorâneas com apelo turístico e expansão demográfica.

R$30 mi em 4 horas

A FCE Pharma e a FCE Cosmetique 2025 bateram recordes: movimentaram R$ 27 mi em rodadas de negócios e reuniram 650 marcas e 25 mil visitantes. Com foco em inovação, networking e atualização técnica, o evento teve congressos, premiações e debates sobre temas como IA, Cannabis medicinal e bioimpressão 3D. Expositores e visitantes destacaram a geração de leads qualificados e soluções disruptivas. A próxima edição será de 1 a 3 de junho de 2026, com expansão internacional para a Colômbia.

Novo executivo na cervejaria

A ETAPP, primeira cerveja artesanal sem álcool com DNA 100% esportivo, anuncia a chegada de Fábio Rodrigues como novo Diretor Executivo Comercial. Com 30 anos de experiência em posições de liderança nas áreas de alimentos, bebidas e varejo, o executivo assume o desafio de impulsionar a expansão da marca no varejo tradicional, passo estratégico para o novo momento da empresa.

Fábio ocupou cargos de destaque em grandes companhias. Foi CEO da Estrella Galicia no Brasil por mais de uma década e também atuou como diretor comercial em empresas como Grupo Pão de Açúcar, Parmalat e Bonduelle.

