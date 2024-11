Bússola & Cia: Brado registra recorde de movimento de contêiners no comércio internacional

A Brado alcançou recorde histórico na sua operação, movimentando 10.708 contêiners em outubro, considerando a atuação em exportação, importação e interno. O segundo melhor resultado mensal havia sido em agosto do ano passado, com 10.137 contêineres.

O mercado externo puxou o crescimento, registrando recordes de movimentação de commodities como algodão, madeira e minério. No mercado interno, os destaques foram os defensivos agrícolas e produtos de higiene e limpeza.

Entre as rotas operadas pela Brado, o Corredor Norte – ida e volta entre Rondonópolis (MT) e Sumaré (SP) e Santos (SP) – registrou o maior volume da história da empresa. No Paraná, o fluxo entre Cascavel e Paranaguá também atingiu sua maior movimentação.

Cerca

Levantamento sobre o consumo de cerveja no Brasil revelou que 61% dos brasileiros bebem cerveja, com a participação de 1.715 pessoas de todas as regiões. As marcas mais consumidas regularmente são Brahma (43,1%), Heineken (40,6%), Skol (36,6%), Amstel (33,2%) e Budweiser (28,8%). As favoritas são Heineken (16,7%), Brahma (16,2%), Skol (14,2%), Antarctica (7,4%), Budweiser (7,4%) e Amstel (6,6%), indicando que a marca preferida nem sempre é a mais consumida diariamente.

Capitalização

Em São Paulo, a arrecadação por meio da Capitalização atingiu R$ 7,77 bilhões entre janeiro e agosto de 2024, um aumento de 9,2% em relação ao ano anterior, representando 65,8% da arrecadação do Sudeste e 37,7% do total nacional. A FenaCap destaca que R$ 6,5 bilhões foram pagos em sorteios e resgates no mesmo período, o que, segundo seu presidente, Denis Morais, fortalece a economia local.

Oceana

Relatório da ONG Oceana aponta o Brasil como o oitavo maior poluidor com plásticos no mundo, lançando 1,3 milhão de toneladas anuais nos oceanos. O CEO da Mush, Ubiratan Sá, vê no micélio, material biodegradável de fungos, uma alternativa sustentável para substituir polímeros sintéticos.

Preferência

Estudo da Forma Turismo sobre jovens da Geração Z mostrou que Netflix (99,8%), Prime Video (56,7%) e HBOMax (43,3%) são os streamings mais usados por jovens de 16 a 19 anos. A pesquisa contou com 4.700 participantes de todo o Brasil.

Assessor

A Zaxo M&A Partners foi o assessor financeiro exclusivo da HT3 Investimentos no aporte de R$ 10 milhões na Central da Visão, visando expandir tecnologias para clínicas oftalmológicas. Para Tiago Simon Egídio, CEO da HT3, a iniciativa marca a primeira investida do grupo em startups de saúde.

Serviço

A Veloe Go lançou um serviço de Gestão de Manutenção em parceria com a Bosch Car Service, oferecendo cobertura nacional e manutenção preventiva para gestores de frota, com atendimento facilitado via WhatsApp.

Locação

A Voke, especializada em locação de hardware, adquiriu as empresas Renter e ATTA Tecnologia, ampliando a presença no interior de São Paulo e reforçando soluções para o setor de varejo alimentício.

Escolha

A Nubimetrics, especializada em dados para e-commerce, aponta que na Black Friday o consumidor brasileiro busca moda, acessórios de cabelo, cosméticos, livros e eletrônicos, itens com alta demanda sazonal.

Captação

A Auddas captou R$ 75 milhões em CRI para financiar o Max Tulum, projeto imobiliário em Maragogi (AL), com VGV de R$ 300 milhões. A operação incluiu "roadshows" e negociações com investidores, coordenadas por Leo Pinho, líder de funding da Auddas.

Parceria

A Cogra firmou parceria com a chinesa HPRT para representar no Brasil produtos de automação e impressão, com meta de dobrar a empresa até 2025, segundo o CEO Heverton B. Cruz.

Previsão

Celebrando 50 anos, a Sá Cavalcante prevê crescimento de 15% em 2024. A empresa, que administra seis shopping centers, passou por rebranding em parceria com a FutureBrand para modernizar sua marca.

Prêmio

O Prêmio Ibrac-TIM, na 14ª edição, premiou os melhores trabalhos sobre defesa da concorrência. Na pós-graduação, o vencedor foi Bernardo Mueller; na graduação, Roney Olimpio levou o primeiro lugar.

Tech

A Maratona Tech beneficiou um milhão de estudantes em sua 3ª edição, promovida pelo Movimento Tech 2023 e Associação Cactus, com apoio de empresas como iFood e Mercado Livre.

Saúde

O Grupo Vivhas, focado em inovação em saúde, registrou crescimento de 22% em novos clientes e aumento de 20% na receita, ultrapassando R$ 25 milhões em seu primeiro ano de operação.

IA

A Descomplica para Empresas, com forte uso de IA em educação corporativa, projeta expandir sua base de clientes em 30% até janeiro de 2025.

Átrio

A Atrio Hotel Management começará a operar o ibis Budget GRU Airport em dezembro, com investimentos de R$ 95 milhões, ampliando sua presença em regiões aeroportuárias.

Plataforma

O Broto, plataforma do Banco do Brasil para o setor agro, realiza o Broto Agro Show até 3 de dezembro, oferecendo produtos com condições especiais.

Evento

A Macfor realizará em São Paulo, no dia 28 de novembro, o evento "Melhores Cases de Marketing Agro 2024", com o lançamento de um anuário de cases e networking em Agro Marketing.

Mais

O Instituto Assaí de Sustentabilidade iniciou nova fase do projeto Mais Escolha, beneficiando 2 mil pessoas no Norte e Nordeste com acesso a alimentos em lojas Assaí.

Foco

A fintech Trademaster, focada em potencializar vendas ao varejo, foi premiada como uma das Top 10 Fintechs no Brasil pelo prêmio 100 Open Startups e reconhecida como Melhor Fintech do Brasil 2024 pela Global Banking & Finance Review. Com sócios como os bancos Sofisa e BV, a empresa ultrapassou R$ 35 bilhões transacionados.

Demanda

A Woba, rede de coworkings, cresceu 123% em 2024 e prevê chegar a um milhão de reservas até o final do ano.

Comunica

Adriane Soares Biz é a nova diretora de Comunicação da Sodexo Brasil, com a missão de fortalecer a reputação da empresa, que é um mercado-chave global.

CEO

A Godiva Propaganda anunciou Juliano Russo como CEO para impulsionar negócios, após crescimento de 24% em 2024.

Marketing

A Lyons Produções contratou André Braz como Diretor Comercial e de Relacionamento, agregando experiência em marketing digital e estratégia.

Câmbio

A B&T Câmbio contratou Roberta Folgueral como superintendente de operações, com o objetivo

