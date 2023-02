Commodities: o que são, como investir e os diferentes tipos

O mercado de commodities é um dos mais antigos e variados do mundo financeiro.

Desde o petróleo bruto até o trigo, as commodities são negociadas globalmente e podem ser uma parte importante de uma carteira diversificada.

O que são commodities

Commodities são bens tangíveis, como matérias-primas, agricultura e metais, que são produzidos e vendidos com poucas diferenças de qualidade.

Esses bens são negociados globalmente, e seu preço é influenciado por uma variedade de fatores, como a oferta e a demanda, condições climáticas e políticas governamentais.

Tipos de commodities

Commodities podem ser divididos em vários tipos, incluindo: commodities agrícolas, minerais, energéticas e financeiras.

Commodities agrícolas:

Grãos (trigo, milho, soja)

Alimentos básicos (arroz, açúcar, café)

Frutas (laranja, maçã)

Produtos hortícolas (tomate, alface)

Commodities ambientais:

Energias renováveis (eólica, solar)

Carbono (créditos de carbono)

Commodities minerais:

Metais (ouro, prata, cobre)

Petróleo e gás natural

Minerais industriais (cálcio, ferro)

Commodities financeiras:

Moedas (dólar, euro, iene)

Taxas de juros

Índices de ações (S&P 500, NASDAQ, DAX)

Como funciona o mercado de commodities?

O mercado de commodities funciona através da negociação de contratos futuros entre compradores e vendedores.

Os compradores e vendedores acordam em comprar ou vender uma determinada quantidade de uma commodity a um preço específico em uma data futura.

No Brasil, a negociação de commodities começou no século XIX, quando o país começou a se desenvolver e a se tornar uma importante potência agrícola e mineradora.

Com a crescente demanda por produtos agrícolas, minerais e outros bens naturais, as commodities se tornaram um importante objeto de negociação no mercado financeiro.

O Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo, incluindo produtos agrícolas como café, soja e açúcar, além de minerais como ferro, níquel e cobre.

Por que investir em commodities

O investimento em commodities pode ser uma forma de diversificar sua carteira, pois seus preços geralmente não estão correlacionados com os preços das ações ou títulos.

Além disso, a volatilidade do preço das commodities pode ser uma oportunidade para ganhos potenciais em momentos de alta, bem como uma forma de proteção em momentos de incerteza econômica.

Fatores que afetam o preço das commodities

Os preços das commodities são altamente influenciados por uma ampla gama de fatores, incluindo oferta e demanda, condições climáticas, eventos políticos e econômicos, mudanças tecnológicas e outros.

A oferta e a demanda são provavelmente os fatores mais influentes na determinação do preço das commodities.

Quando a demanda por uma commodity aumenta, aumenta também o seu preço. Por outro lado, se a oferta aumenta e a demanda permanece estável, isso pode levar a uma queda no preço da commodity.

As condições climáticas também desempenham um papel importante na determinação do preço das commodities agrícolas, como grãos e produtos agrícolas.

Por exemplo, secas prolongadas, tempestades ou inundações podem afetar a produção de uma commodity, o que pode resultar em uma escassez e, consequentemente, em preços mais elevados.

Eventos políticos e econômicos, como guerras, sanções comerciais e mudanças nas taxas de juros, também podem afetar os preços das commodities. Por exemplo, sanções comerciais impostas a um país produtor de petróleo podem reduzir a oferta global de petróleo e, portanto, aumentar o preço do petróleo.

Como investir em commodities

Existem três maneiras principais de investir em commodities: ações de empresas de commodities, ETFs e contratos futuros.

Ações de empresas de commodities

Investir em ações de empresas de commodities é uma forma de se envolver diretamente na produção e venda de bens.

Empresas como mineradoras, agricultoras e petroleiras são exemplos de empresas de commodities que podem ser incluídas na carteira de um investidor.

O valor dessas ações depende não só do preço da commodity específica que a empresa está vendendo, mas também da saúde financeira da empresa e do setor em geral.

ETFs

ETFs, ou fundos negociados em bolsa, permitem que os investidores invistam em uma ampla gama de commodities, incluindo metais preciosos, agricultura e energia, sem a necessidade de comprar e armazenar as commodities físicas.

Além disso, os ETFs podem ser negociados como ações, permitindo aos investidores comprar e vender facilmente suas participações.

No entanto, os investidores devem estar cientes de que alguns ETFs são alavancados, o que significa que eles usam dívida para aumentar seu retorno potencial, mas também aumentam o risco.

Contratos futuros

Os contratos futuros são um acordo entre duas partes para comprar ou vender uma commodity a um preço específico em uma data futura.

Eles são usados principalmente pelas empresas para gerenciar seu risco de preço, mas também estão disponíveis para investidores individuais.

No entanto, os contratos futuros são uma forma avançada de investimento em commodities e exigem um conhecimento sólido dos mercados e uma compreensão de como funcionam os contratos futuros.

Além disso, os investidores precisam ter uma conta especial com uma corretora e podem ser obrigados a depositar uma quantidade significativa de capital como garantia.

Riscos e recompensas do investimento em commodities

Investir em commodities pode ser uma forma potencialmente rentável de diversificar a carteira, mas também vem com alguns riscos.

A volatilidade do preço das commodities é um dos maiores riscos a serem considerados. Os preços das commodities são altamente influenciados por fatores externos, como condições climáticas, mudanças nas políticas governamentais e flutuações na economia global.

Além disso, o aumento da produção e a diminuição da demanda também podem afetar o preço das commodities.

O investimento em commodities também pode ser uma forma de proteção contra a inflação, pois os preços das commodities tendem a subir quando a inflação aumenta.

Análise técnica e fundamentalista para commodities

A análise técnica e a análise fundamentalista são duas abordagens comuns para avaliar o desempenho futuro de uma commodity e tomar decisões de investimento.

A análise técnica envolve o uso de gráficos e indicadores para identificar tendências e pontos de entrada e saída no mercado.

Já a análise fundamentalista envolve avaliar fatores econômicos e políticos que podem afetar a oferta e a demanda de uma commodity.

Commodities no mercado financeiro

No mercado financeiro brasileiro, as commodities são negociadas através de bolsas de valores, como a B3, que possibilita a compra e venda de ativos de commodities, incluindo minério de ferro, café, açúcar, entre outros.

Além disso, existem também os contratos futuros, que permitem a negociação de commodities com base em preços futuros, permitindo que investidores e produtores hedgem suas posições e reduzam o risco de preços flutuantes.

Este artigo foi escrito com auxílio de inteligência artificial.