Bússola & Cia: Acesso complicado atrasa evolução no comércio eletrônico

Consumidores querem serviços digitais com processos de identificação práticos e seguros na América Latina. E os brasileiros estão entre os mais insatisfeitos com o acesso ao mundo virtual. Além disso, todos querem ficar blindados contra ameaças online. Nova pesquisa da plataforma Auth0 em parceria com a YouGov na América Latina, aponta para imensa frustração do consumidor com os processos de login: 84% dos questionados abandonaram totalmente uma tentativa de compra ou registro devido a uma experiência de login complicada demais. Ou seja, diante das barreiras, o comércio eletrônico deixa de evoluir ainda mais na região.

O Brasil lidera o ranking com 87%, em comparação com México (85%) e Argentina (80%). Os consumidores latinos se disseram mais propensos a se inscrever em um aplicativo/serviço online se ele oferecesse logins sociais — quando o usuário tem uma única forma de login utilizando as informações de suas redes sociais, como Facebook, Twitter ou Google, para entrar em um site, em vez de criar uma conta cada vez que acessa um novo portal, por exemplo. Segundo o levantamento da Auth0, 61% dos entrevistados da América Latina preferem esse tipo de login. Porém, apenas 41% das empresas latino-americanas oferecem a alternativa.

Mercosul na CNC

Nesta sexta-feira, 5, acontecerá a terceira edição da Conferência CI21 Mercosul, pela segunda vez realizada na sede da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no Rio de Janeiro. O evento é promovido pelo Conselho de Câmaras de Comércio do bloco econômico (CCCM), que tem a CNC como atual presidente pro tempore. A conferência terá formato híbrido, com transmissão online, e contará com a participação de autoridades como o Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, do ministro da Economia, Paulo Guedes, além de representantes das câmaras de comércio de Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e da Eurochambres. O principal tema na mesa é o Acordo de Livre-Comércio com a União Europeia.

Dynamic Travel, especializada em atendimento personalizado de viagens corporativas, anuncia expansão na região sul do país, reforçando atuação em todo Brasil e em diversos setores da economia. Os diretores Rafael Malfará e Demetrius Miguel, visitam Curitiba, Joinville, Porto Alegre e Caxias do Sul nos próximos meses para apresentar novidades da marca que estima para 2022 um crescimento superior a 35%, comparado aos níveis pré-pandemia.

A Hospital Care começa nesta quarta-feira, 3, a receber inscrições para a quarta edição do seu Programa de Trainees. São 26 vagas para funções administrativas e de enfermagem para unidades da empresa em Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), São José do Rio Preto (SP), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), além da holding (Campinas). Podem concorrer os graduados em Enfermagem (COREN ativo) e cursos relacionados às áreas de Administração, Gestão, Comunicação, Direito e Engenharias, entre junho de 2018 e dezembro de 2021 e que tenham disponibilidade para mudança de cidade.

Ambos os programas têm cronograma completo de capacitações comportamentais, técnicas e de negócio, apoio especializado em gestão de projetos, coaching em grupo e diversas outras atividades que proporcionam aprendizado e desenvolvimento. Os selecionados iniciarão em março de 2022.

O Instituto de Tecnologia e Liderança, (Inteli), e a W7M Gaming (Rainbow Six Siege, Valorant e CS:GO Feminino) firmaram parceria para fomentar a participação de mulheres no cenário de jogos eletrônicos e games. A agência de marketing Virtual será o meio para ação em projetos que identifiquem talentos feminino no segmento. A iniciativa marca a entrada do Inteli no mercado de games promovendo inovação social.

A unidade Barra da Tijuca da Escola Eleva participará, no próximo dia 11, do décimo International Workshop on Advances in Cleaner Production — um dos principais workshops de sustentabilidade da Europa realizado na Universidade de Ferrara, na Itália. A escola enviou, em forma de resumo, suas ações de reaproveitamento e o tratamento de resíduos e teve o projeto de descarte limpo selecionado pelo fórum que acontecerá 100% online

A Casa do Saber contratou Marcelo Fazolato Asty como Head of Technology & Growth da instituição. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Asty tem especialização em Growth Hacking pela Gama Academy e pelo CXL Institute, e é pós-graduado em marketing e design digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing — ESPM.

Juros sobre Capital Próprio é instrumento tributário que corre risco de extinção e pode deixar o Brasil menos atrativo para investidores. Sem ele, os impostos ficam com boa parte dos lucros e não remuneram o investimento do acionista na própria empresa. Para as companhias, a alternativa será esquecer os acionistas e partir para o endividamento com instituições bancárias.

A Europa estuda instrumento similar ao JCP para replicar em países da UE. O instrumento gera um tratamento tributário neutro e incentiva a captação de recursos com acionistas, como nos IPO’s. Esse formato reduz a alavancagem das empresas e gera mais oportunidades de crescimento a longo prazo.

