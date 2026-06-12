Copa do Mundo 2026: horário e onde assistir aos jogos desta sexta, 12

O segundo dia da Copa do Mundo 2026 contará com mais dois jogos, um válido pelo grupo B e outro pela chave D do torneio. O primeiro acontece às 16h (de Brasília), entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, em Toronto, no Canadá. A segunda partida será entre Estados Unidos e Paraguai, às 22h (de Brasília), em Los Angeles.

Vale lembrar que também será o segundo dia da cerimônia de abertura do torneio, que terá a presença de diversos cantores, como Anitta, Katy Perry, Future, Tyle e mais.

De um lado, os canadenses, um dos anfitriões, querem mudar sua história no torneio. Nas duas edições em que participaram, estrearam com derrotas, sendo uma contra a França, em 1986, e contra a Bélgica em 2022. A Bósnia e Herzegovina também estreou com derrota, em 2014, em sua única participação em Copa.

Já os Estados Unidos estrearam com empate em sua última participação no Mundial. A partida foi diante do País de Gales e terminou em 1 a 1, no Qatar. O Paraguai também estreou com empate em sua última edição, em 2010, diante da Itália.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira está perto de estrear na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O time comandado por Carlo Ancelotti disputará os jogos nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo grupo C do torneio.

Jogos da Copa do Mundo 2026 desta sexta-feira, 11

12/06 - Canadá x Bósnia x Herzegovina - às 16h (de Brasília) - BMO Field, em Toronto

12/06 - Estados Unidos x Paraguai - 22h (de Brasília) - SoFi Stadium, em Los Angeles

Onde assistir os jogos de hoje?

Canadá x Bósnia x Herzegovina

TV aberta: sem transmissão

TV fechada: sem transmissão

Streaming: CazéTV

Estados Unidos x Paraguai