Bússola & Cia: 70 novas vagas no setor de tecnologia

A QI Tech, líder em infraestrutura para serviços financeiros, anuncia vagas de emprego para Trainee na área comercial.

Os profissionais selecionados terão a oportunidade de atuar em diversos setores da unidade para adquirir conhecimento e experiência técnica. Após esse período, a empresa aloca os talentos em áreas específicas do comercial.

Além das oportunidades para trainees, a QI Tech está com outras 70 vagas de emprego em diversas unidades da companhia. Em momento de forte crescimento, a empresa busca profissionais para atuar em frentes estratégicas.

As vagas disponíveis são para atuação presencial no escritório da QI Tech, na Avenida Rebouças, em São Paulo. Os interessados em integrar a equipe podem consultar os requisitos detalhados, benefícios e se candidatar através da página de carreiras da empresa.

Katia Barros, cofundadora e diretora criativa da FARM Rio, leva a criatividade brasileira para Harvard

Katia Barros, cofundadora e diretora criativa da FARM Rio, é uma das convidadas da 12ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT. À frente da FARM Rio, ela construiu uma marca que traduz o espírito vibrante do país em forma de estampa, cor e narrativa.

Fundada em 1997, a partir de um pequeno estande no Rio de Janeiro, a FARM se consolidou como uma das principais marcas de moda e lifestyle do Brasil.

Em Harvard, Katia compartilha essa trajetória com uma audiência formada por jovens que despontam como futuros líderes, reforçando a criatividade como um ativo estratégico do Brasil no cenário global.

Aura Almas atinge padrão global de segurança em gestão de cianeto

A unidade Aura Almas, no Tocantins, concluiu o ciclo de auditorias para conformidade com o Código Internacional de Gestão do Cianeto (ICMI), referência global para o uso seguro desse insumo na mineração.

Ao longo de duas semanas, foram avaliados processos operacionais, ambientais e de segurança. A etapa posiciona a operação em um novo patamar de excelência e reforça o compromisso da Aura com práticas de sustentabilidade responsáveis e padrões internacionais.

O processo segue agora para formalização da certificação junto ao ICMI.

Grupo Equatorial vai adotar a partir de abril novo padrão nacional para identificação de unidades consumidoras na conta de luz

O Grupo Equatorial adotará, a partir de abril, o padrão nacional de identificação das Unidades Consumidoras nas contas de luz, conforme diretrizes da ANEEL.

A mudança inclui nova fatura, mais moderna, com número único de 15 dígitos para cada unidade. A atualização será gradual, começando por MA, PA, PI, AL, GO e AP, e em junho no RS.

O novo modelo traz informações mais claras e não altera contratos nem o fornecimento. O processo será automático, sem ação do cliente.

Usiminas investe R$ 17 milhões em tecnologia para monitoramento ambiental da água em Ipatinga

A Usiminas investiu R$ 17 milhões na Rede Automática de Monitoramento de Efluentes (Rame) em Ipatinga. Com 11 estações operando 24h, o sistema monitora em tempo real parâmetros como pH e turbidez.

A tecnologia substitui a antiga análise visual que levava até uma hora. O investimento em tecnologia permite que a Central de Monitoramento Ambiental identifique falhas instantaneamente.

A inovação permite o acionamento de medidas corretivas imediatas. O projeto reforça o controle preventivo, a transparência e o compromisso da empresa com a preservação hídrica.

Gerdau e Newave Energia inauguram Complexo Solar de Barro Alto (GO) com investimento de R$ 1,3 bi

A Gerdau e a Newave Energia inauguraram o Complexo Solar de Barro Alto, em Goiás, com um investimento de R$ 1,3 bilhão, além da capacidade de abastecer uma cidade de 350 mil habitantes.

O empreendimento reforça o avanço da matriz energética renovável no Brasil e contribui para a transição energética.

Grupo Protege inova e lança cofre inteligente para automatizar a gestão de cédulas no comércio

Novo produto, Protege One, traz o padrão de segurança bancária para o PDV, otimizando o fluxo de caixa e reduzindo perdas.

A solução, de fabricação própria do Grupo Protege, utiliza tecnologia modular e componentes de alta performance para automatizar a gestão de cédulas em setores como supermercados e farmácias.

A tecnologia integra meios de pagamento digitais e físicos, garantindo precisão na contagem e maior eficiência operacional.

Novonor digitaliza obra de seu fundador e reafirma a cultura empresarial como ativo estratégico para o futuro

A Fundação Norberto Odebrecht acaba de lançar a versão digital da coleção "Sobreviver, Crescer e Perpetuar" na Amazon.

A obra sistematiza a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), fundamentada na valorização do ser humano e no espírito de servir. Composta por três volumes, a trilogia aborda desde conceitos filosóficos até diretrizes práticas de produtividade e resultados.

A receita das vendas será revertida para o programa social PDCIS, iniciativa da Fundação Norberto Odebrecht que promove o combate à pobreza e o desenvolvimento sustentável em comunidades rurais no Baixo Sul da Bahia.

Também é possível adquirir a versão física da obra no site da instituição.

No Dia do Peixe-Boi, projeto de conservação ganha reforço logístico em Santarém com investimento da Alcoa

No Dia Estadual de Preservação do Peixe-Boi, a Alcoa reforçou seu protagonismo na proteção da biodiversidade amazônica ao ampliar seu apoio ao ZooUNAMA, em Santarém (PA).

A iniciativa incluiu a entrega de uma caminhonete 4x4 e o anúncio do início da construção de uma base flutuante para reabilitação da espécie, fortalecendo a capacidade de cuidado, pesquisa e conservação.

Com investimento de mais de R$ 860 mil da Alcoa, a iniciativa fortalece a reabilitação do peixe-boi-da-Amazônia, declarado patrimônio cultural e ambiental imaterial do Pará pela Lei nº 10.322/2024.

Com a presença do governador Helder Barbalho, o evento também marcou a inauguração do Memorial Peixe-Boi, celebrando os mais de 150 animais atendidos pelo projeto.

Livelo cresce 10% em receita, avança no B2B e projeta dobrar faturamento até 2029

A Livelo encerrou 2025 com faturamento de R$ 6,5 bilhões e lucro líquido de R$ 814 milhões, registrando altas de 10% e 20%, respectivamente.

A margem líquida atingiu 14% , enquanto a base de clientes superou 58 milhões de pessoas. No ano, foram acumulados 237,5 bilhões de pontos e resgatados 208,3 bilhões.

A vertical B2B já representa 20% do negócio e a meta é dobrar o faturamento para R$ 11 bilhões até 2029. O crescimento médio anual da companhia é de 17% desde 2018.

JoomPulse quer capacitar 2 mil sellers em IA em parceria com Alexandre Nogueira

Com a competição mais acirrada no e-commerce brasileiro, vendedores recorrem a dados para decidir o que vender, como precificar e onde competir.

A JoomPulse, plataforma de análise baseada em IA, firmou parceria com Alexandre Nogueira, fundador da Universidade Marketplaces, para acelerar esse movimento no país.

A iniciativa inclui uma turnê por 12 cidades em 2026, com expectativa de alcançar até 2 mil vendedores. O foco é capacitar o uso de dados na escolha de produtos, análise de concorrência e cálculo de margens.

"Entender demanda, concorrência e margens reais deixou de ser diferencial e passou a ser essencial para quem quer se manter competitivo", afirma Nogueira.

"Nosso objetivo é reduzir essa diferença, permitindo que mais vendedores tomem decisões informadas — e não apenas grandes operações", completa Ivan Kolankov, CEO da JoomPulse.

Gran investe milhões em tecnologia e cria nova assimetria competitiva no ensino digital

O Gran, edtech com mais de 826 mil alunos ativos, investiu R$ 170 milhões em Tecnologia, Produto e Design nos últimos dois anos e projeta mais R$ 114 milhões para 2026.

Referência na preparação para concursos e exames, a empresa busca alcançar 2 milhões de estudantes em 4 anos e espera faturar R$ 620 milhões neste ano.

Para isso, foca no investimento em tecnologia e IA como núcleo de vantagem estrutural de longo prazo, um movimento atípico no setor.

As ferramentas, validadas por curadoria docente e conteúdo proprietário, garantem personalização e precisão alinhada aos editais, elevando o engajamento em 34%.

Sorvetes Nestlé e Nescafé lançam cardápio exclusivo no Rio

Sorvetes Nestlé, em parceria com a Nescafé, apresenta um cardápio exclusivo na orla de Copacabana. A ação foca em drinks refrescantes que posicionam o sorvete como ingrediente central, como em releituras de affogato.

Segundo Angelica Gonçalves, diretora de marketing da Froneri Brasil, o objetivo é expandir o consumo para além do convencional:

"Queremos mostrar que o sorvete pode estar em diferentes momentos do dia e em combinações criativas".

A ativação inclui jogos interativos e eventos ao ar livre. Detalhes e a programação completa estão no Instagram das marcas.

Instituto Stone apoia o Festimar 2026 em Rio Grande (RS)

O Instituto Stone, plataforma de investimento social da Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro, é um dos apoiadores do Festimar 2026, Festival do Mar realizado em Rio Grande (RS).

O patrocínio integra as iniciativas do Instituto voltadas à promoção da cultura regional, ao fortalecimento do empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico local.

Realizado no Centro Histórico da cidade, o Festimar reúne atrações culturais, gastronômicas, artísticas e comerciais ao longo de dez dias de programação gratuita, conectando moradores, turistas, artistas e empreendedores locais.

O evento também conta com uma feira de negócios, apresentações musicais e atividades que valorizam a identidade marítima da região e impulsionam a economia local.

Mont Asset leva gestores brasileiros a Wall Street em missão inédita com gigantes globais

A Mont Asset realizou, pela primeira vez, uma imersão em Wall Street reunindo 18 gestores de fortunas brasileiros em agendas com quatro das maiores instituições financeiras do mundo: Bank of America, BlackRock, Schroders e PIMCO. A iniciativa, batizada de Mont Asset Week, ocorreu entre 24 e 27 de março, em Nova York, e incluiu ainda visita à New York Stock Exchange (NYSE), com direito ao toque do sino.

A missão marca um movimento inédito ao conectar diretamente profissionais de wealth management do Brasil aos principais centros globais de decisão financeira, com foco em alocação internacional, tendências de mercado e diversificação de portfólio.

Serviços a um pacote de distância: Loggi lança programa para PMEs

A Loggi, empresa brasileira que está transformando a logística por meio da tecnologia, acaba de lançar seu novo programa de benefícios para clientes.

Atendendo mais de 22 mil empresas de e-commerce em todo o Brasil, o projeto foca nas pequenas e médias empresas (PMEs), com o objetivo de fomentar o crescimento desses empreendedores.

Com marcas como Agilize, Base., Cogna Educação, Conquer, Métricas Boss e Wbuy, o projeto conta com quatro vertentes diferentes de auxílio: Finanças, Contabilidade, Educação e Marketing.