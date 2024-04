Como a Livelo alcançou lucro líquido de mais de R$ 1 bilhão em 2023 

Em 2023 a Livelo se manteve na posição de maior empresa de recompensas do país, alcançando resultados com crescimento considerável na comparação com o ano de 2022.

O lucro líquido foi de R$ 1,063 bilhão – crescimento de 25,6%.

O faturamento registrou R$ 5,4 bilhões – alta de 23%.

GMV (gross merchandise volume) aumentou 42%.

O resultado é histórico para a empresa que possui apenas sete anos. Ele foi alcançado graças a iniciativas como o aumento de parcerias para acúmulo de pontos e ações promocionais com grandes players como Grupo Casas Bahia, Amazon Brasil e Magazine Luiza.

Novas parcerias no setor financeiro

As 37 novas parcerias com instituições financeiras correspondem a um aumento de 42% em relação a 2022. Foram agregadas marcas como Banco Pan, Unicred, Banestes e Banco Industrial do Brasil.

Ao todo, os clientes acumularam mais de 179 bilhões de pontos em 2023, volume 13% superior ao do ano anterior, sendo 56% desse montante proveniente de fontes adicionais aos programas de cartões dos bancos sócios.

Esforços para estar ao lado do cliente

Em 2023, a Livelo criou novas soluções para ampliar seu ecossistema e expandir as possibilidades de ganho e uso dos pontos.

Dentre as inovações, a marca destaca:

Acúmulo de pontos Livelo via Nota Fiscal

A possibilidade de utilização dos pontos na Amazon Brasil , Decolar e nas lojas físicas da CVC e de marcas parceiras da Stix .

Em três meses, a parceria com a Stix alcançou a 3ª posição dentre as opções de resgate mais utilizadas e registrou 960 mil transações.

“Com as soluções inovadoras que lançamos em 2023, conseguimos ampliar a presença da marca na rotina dos consumidores de uma forma bastante relevante”, afirma André Fehlauer, CEO da Livelo.

Viagens seguem em alta

O segmento de viagens registrou aumento de 52% na quantidade de pontos resgatados e de 39% no número de transações.

“Aumentamos mais de 50% o investimento em tecnologia. Desse montante, 26% foram dedicados à inovação, adoção de novas tecnologias e impulsionamento de novos negócios. Isso é feito para melhorar a experiência do participante e impulsionar a venda dos nossos parceiros comerciais”, diz André.

Marcos na trajetória

Em 2023 a Livelo foi reconhecida como marca Top of Mind do segmento de Fidelidade, segundo pesquisa da ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização).

A empresa também conquistou destaque em premiações relevantes como Great Place To Work Brasil, ReclameAqui e Conarec.

