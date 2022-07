Boticário leva caminhão de desconto e sustentabilidade para norte do Brasil

O Boticário iniciou o segundo semestre do ano levando o BotiTruck, sua loja itinerante, para a região norte do Brasil. A ação contempla o BotiRecicla, maior programa de logística reversa do país em pontos de coleta. O caminhão da loja itinerante funciona como ponto de arrecadação de embalagens vazias de marcas de cosméticos.

O programa tem como objetivo oferecer o destino correto para os frascos, doando as unidades arrecadadas para cooperativas de reciclagem credenciadas. “É uma forma de incentivar o descarte consciente das embalagens dos produtos, independentemente do tipo ou da marca. Importante ressaltar que todas as lojas físicas do Boticário são pontos de coleta durante todo o ano”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.

O Festival de Parintins, no Amazonas, foi o primeiro evento a receber a visita da marca. Alter do Chão e Marabá, Salinópolis, Conceição do Araguaia, no Pará, já receberam o BotiTruck, que chega amanhã, 28 de julho, em Palmas, no Tocantins.

A loja itinerante também oferece diversos produtos em promoção, com descontos que chegam até 60% de desconto.

