Bolsonaro e as pesquisas de opinião pública

As pesquisas de opinião pública divulgadas no último fim de semana comprovaram: o presidente Jair Bolsonaro resistiu aos impactos dos mais de 100 mil mortos por conta da pandemia do novo coronavírus. E a avaliação do governo melhorou, aproximando-se do patamar de votos que o presidente teve no segundo turno da disputa de 2018. A melhora deve-se, principalmente, ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 que mitigou os impactos econômicos na parcela mais carente da população.

Mas os desafios continuam grandes. A pandemia não acabou, o desemprego ainda é alto, e ainda existe uma multidão de invisíveis à margem do sistema à espera dos próximos passos da economia. O programa debate as diferenças entre as situações do presidente do Brasil e dos EUA frente à doença. E também o fato de que mesmo com as críticas da comunidade científica – e da oposição- sobre como o presidente Bolsonaro tratou a pandemia, quase metade da população o isentou de responsabilidade sobre as mortes.

Participam do debate o analista político da FSB, Alon Feuerwerker; a sócia-diretora da FSB, Gabriela Wolthers; e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski. A apresentação é de Paulo de Tarso. E a edição de Guilherme Baldi. Escute esse episódio abaixo, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. O A+ faz parte da Bússola, uma parceria da Exame e do Grupo FSB.

Confira: