Black Friday: Lello dará descontos para compra e locação até final do mês

A Lello Imóveis, um dos principais grupos imobiliários do Brasil, realizará uma campanha promocional no mês da Black Friday. Promoção, que vai até dia 30 de novembro, vai oferecer aos novos inquilinos R$ 500 de desconto no primeiro aluguel, mais um projeto de decoração de até dois ambientes da unidade alugada, em parceria com a plataforma digital “Arquiteto de Bolso”.

Além disso, a Lello irá conceder a todos os que fecharem contratos de compra de imóveis no período, R$ 5 mil de desconto, mais um projeto de decoração de até oito ambientes da casa nova. Nesse período, os proprietários também podem cadastrar seus imóveis para participar da promoção.

“A Lello quer proporcionar uma experiência diferenciada aos seus clientes na jornada do viver, morar e trabalhar, indo muito além da simples intermediação de vendas e locação e da administração de imóveis alugados”, afirma Pedro Venturini, diretor de Marketing da Lello Imóveis.

Venturini destaca que a empresa foi uma das primeiras imobiliárias de locação e vendas de imóveis de terceiros a participar da Black Friday, desde 2014.

