BAT Brasil abre inscrições para trainee com salários a partir de R$ 8 mil

A BAT Brasil (ex-Souza Cruz) está com as inscrições abertas para mais uma edição do programa internacional de trainee Global Graduate. Ao longo de 12 meses, os profissionais selecionados serão preparados para desenvolverem habilidades e competências de gestão e performance em suas áreas. A programação ainda conta com mentoria individual e duas semanas de imersão online na Academia da BAT Global, quando será possível interagir com todos os participantes do programa no mundo e aprender com a alta liderança da empresa.

“Na BAT Brasil, buscamos pessoas diversas, engajadas, responsáveis, com espírito empreendedor e que queiram realizar um impacto positivo no mundo. O Global Graduate é uma excelente oportunidade para jovens que desejam desenvolver a carreira em uma empresa multinacional, cheia de oportunidades para realizar projetos que desafiem seu crescimento profissional e que contribuam para um futuro mais sustentável”, declara Paula Moreira, Gerente de Talent.

Para participar do Global Graduate, os candidatos devem ter se formado entre 07/2018 e 07/2021, possuir inglês avançado e disponibilidade para viver em outras regiões do país. As vagas serão distribuídas para as áreas de Finanças e Operações, com salário inicial de R$ 8.310, além de um pacote de benefícios competitivo.

Neste ano, a seleção será composta por cinco etapas: teste online, análise de currículo, vídeo-entrevista, dinâmica de grupo, teste de inglês e entrevista final. As inscrições deverão ser realizadas por meio do site, até o dia 11 de agosto.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube