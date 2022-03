Banco Safra contrata novo executivo para avançar em segmento digital

O Banco Safra tem ampliado sua participação no segmento de pessoas físicas, investindo de forma crescente em atividades digitais e na diversificação de produtos. Como parte dessa estratégia, o Safra trouxe Mario Mello para o cargo de diretor do segmento digital da pessoa física, que tem tido alto crescimento e ampliação dos canais de atendimento a um público cada vez mais diversificado e jovem.

Com grande experiência em tecnologia, tendo sido diretor geral da América Latina do PayPal, serviço de pagamentos, compras e vendas online fundado por Elon Musk, Mario Mello se junta ao time Safra, reforçando a expansão digital e ampliação de serviços financeiros para pessoas físicas que o banco tem realizado desde 2020.

O AgZero é um banco 100% digital, sem agências físicas, mas que traz inúmeros diferenciais em relação aos concorrentes. Voltado a alcançar como marca distintiva um perfil de cliente que valoriza a relação simples, ágil, onde tudo se resolve pelo APP, mas que não dispensa a segurança de uma organização sólida e confiável, o AgZero oferece uma nova experiência para o correntista de qualquer renda e não cobra tarifas.

A experiência AgZero inclui acesso ao cartão múltiplo, crédito pessoal e consignado, saque aniversário do FGTS, seguro prestamista, saques nos caixas do Banco24Horas, portabilidade de salários, pagamentos, transferências e cobranças, débito automático, débito direto autorizado (DDA), Pix. O Agzero é um banco prático, para clientes que desejam eficiência no autosserviço bancário, que permite total autonomia para resolver tudo pelo celular, contando com a expertise financeira do Banco Safra.

O segmento digital de pessoas física do Safra, que vai além do Agzero, tem avançado também com o crescimento das Contas Digitais ainda mais individualizadas, que dão acesso a uma ampla gama de opções de investimentos em ativos no Brasil e no Exterior e instrumentos de crédito através do seu APP e de inúmeras possibilidades de interação na plataforma Safra.

O Banco Safra entende que os meios digitais são chave para aumentar rapidamente o acesso da população brasileira aos benefícios que o sistema bancário pode proporcionar à sociedade, democratizando as vantagens dos novos meios de pagamento, de investimento e de crédito pessoal, de empreendedores e empresas, com menor custo, segurança e qualidade de atendimento.

A instituição considera a transformação digital e educação financeira pautas perenes, já que no mercado financeiro a mudança é constante e a ampliação das oportunidades para as pessoas permanentes.

