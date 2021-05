Assaí tem 70 vagas para pessoas com deficiência em SP e no Rio

Por Bússola

O Assaí Atacadista tem mais de 70 vagas disponíveis para pessoas com deficiência para atuar no escritório, nas lojas e nos centros de distribuição de São Paulo, Cajamar (SP) e Rio de Janeiro. A iniciativa está entre as estratégias para fomentar o respeito, o combate à discriminação, a inclusão e a diversidade em seu quadro de colaboradores. A valorização de pessoas com deficiência é um dos principais pilares do Programa de Diversidade do Assaí.

Hoje, a companhia conta com 5,3% colaboradores com deficiência. A meta é ampliar esse quadro, além de desenvolver novos talentos por meio de capacitações e promoções internas e, também, ofertar vagas em diferentes posições – inclusive de liderança.

As oportunidades são todas efetivas e abrangem diferentes cargos e áreas – incluindo posições em que comandar as equipes será parte da rotina.

Na matriz da rede, em São Paulo há 20 oportunidades nas áreas de Marketing, RH, Financeiro e Sustentabilidade. Entre as oportunidades, estão cargos como: Analista de Sustentabilidade Sênior – Reporting & Comunicação, Analista de Remuneração Sênior, Consultor de Marketing, dentre outras. Em Cajamar, região metropolitana de São Paulo, e no Rio de Janeiro, são mais 50 vagas com funções diversas.

“Tenho muita empatia por outras pessoas com deficiência e já tive a oportunidade de contratar algumas. Como subgerente, acredito na pluralidade do time; importante é sempre termos uma equipe unida, feliz e trabalhando com respeito”, diz José Edivaldo de Oliveira, subgerente da loja Nordestina, na cidade de São Paulo. Depois de realizar uma cirurgia na coluna, Oliveira sofreu uma sequela que o deixou com dificuldades de locomoção em uma das pernas. Com experiência no varejo, decidiu se candidatar a uma vaga de trabalho no Assaí e está há mais de 20 anos de companhia.

“No Assaí, valorizamos a diversidade e, para nós, contribuir com o desenvolvimento de nossos colaboradores, independentemente de qualquer fator, é o melhor caminho para que sejamos surpreendidos com suas potencialidades e aplicabilidade plena de seu trabalho”, diz Sandra Vicari, diretora de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Assaí.

