Artesanal abre campanha para arrecadar R$ 100 mil para cestas básicas

Por meio da campanha Artesanal Faz Bem, a rede de 60 lojas do grupo Artesanal, líder no setor de farmácias de manipulação no centro-oeste e em Minas Gerais, se une em prol do Fundo Solidário Artesanal, ação que pretende arrecadar verba para a compra de cestas básicas. A rede (lojas próprias e franquias) estima alcançar o montante de R$ 100 mil com a campanha, que tem início em dezembro.

O valor arrecadado será revertido em cestas básicas e produtos de higiene pessoal, que serão doadas para Organizações Sem Fins Lucrativos (ONG) e instituições filantrópicas que estejam alinhadas com os valores e propósitos do negócio, que se destaca por ser uma marca empregadora, que valoriza seus colaboradores, é referência em inovação, qualidade de insumos, diversidade e promoção e conservação de arte e cultura.

A distribuição será descentralizada e cada loja poderá entregar as cestas localmente nos seis estados onde o grupo atua —Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Pará.

“Um dos pilares do grupo Artesanal é o cuidado com as pessoas. No final do ano, reafirmamos nosso compromisso com a campanha. Nossa expectativa é apoiar o maior número possível de famílias”, diz Evandro Tokarski, presidente da Artesanal.

Já é uma tradição do grupo Artesanal organizar iniciativas de doações nos estados em que a marca está presente. Em maio de 2021, dentro das comemorações de 40 anos da Farmácia Artesanal, foi arrecadado R$ 89.208,72, por meio da campanha Artesanal Solidária. O sucesso da iniciativa se deve a adesão dos clientes no período em que a campanha foi realizada.

Como doar?

Participar da iniciativa é simples: a cada fórmula manipulada ou produto da marca própria adquirido em uma das lojas físicas ou no site da Farmácia Artesanal, R$ 1,00 do valor será automaticamente doado para o Fundo Solidário Artesanal.

A distribuição das cestas e dos produtos de higiene pessoal será realizada em 15 de janeiro de 2022, quando se encerra a campanha, e as instituições beneficiadas serão divulgadas nos canais de comunicação do grupo Artesanal.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também