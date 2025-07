Aplicativo permite pessoas surdas sentirem a música de festas e festivais

Desenvolvido pela TIM, a BETC HAVAS e outros parceiros, a tecnologia TIM Vibe utiliza o microfone do celular para converter som em vibrações táteis em tempo real. A ação de impacto social mira a inclusão de pessoas com deficiência auditiva em eventos musicais como festas e festivais.

A funcionalidade pode ser acessada gratuitamente pelo aplicativo MEU TIM, sem a necessidade de login ou assinatura com a operadora.

O TIM Vibe foi testado e aprovado por pessoas surdas de entidades como a Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos e o Instituto Som Dá Vida; e também por pessoas como o influenciador Gabriel Isaac e a diretora audiovisual Benedita Casé, durante shows patrocinados pela TIM.

O impacto que a música pode gerar

“A música nos conecta com diferentes sensações e queremos que todas as pessoas tenham essa experiência, sem exceções”, conta Camila Ribeiro, diretora de Comunicação e Marca da TIM. Neste ano, a operadora centrou múltiplas estratégias neste universo, incluindo as ações de impacto social.

A operadora tem uma agenda cheia de patrocínios de shows e festivais. Em 2024, 350 mil pessoas passaram pelos eventos onde ela estava presente e, neste ano, a agenda também inclui o festival Na Praia, em Brasília, onde testes da tecnologia do app foram realizados.

O lançamento do TIM Vibe também é acompanhado de campanha nas redes sociais desenvolvida pela BETC HAVAS. “O TIM Vibe é a prova de que boas ideias têm o poder de incluir, emocionar e transformar vidas. É criatividade real a serviço de uma questão social", conclui Flavia Braga, VP de Negócios da BETC HAVAS.

