A burocracia brasileira tem um peso ambiental que nem sempre aparece nas planilhas da administração pública. Em um período de 12 meses, a substituição de processos físicos por sistemas digitais desenvolvidos por uma govtech catarinense evitou o consumo de 66 toneladas de papel, o equivalente à impressão de 12,9 milhões de páginas.

Os dados fazem parte do relatório de sustentabilidade da recém-batizada Betha Soluções, empresa de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, com mais de 40 anos de atuação no mercado de tecnologias para a gestão pública e que até então levava o nome de Betha Sistemas.

Os indicadores de 2025 foram debatidos durante o Connected Smart Cities 2026, realizado na semana passada, em São Paulo, evento em que a companhia também anunciou sua mudança de marca.

Segundo o levantamento, o volume de papel economizado corresponde à matéria-prima de aproximadamente 1.320 árvores, o equivalente estimado a 1,3 hectare de floresta. A empresa, presente em mais de 800 municípios de 23 estados brasileiros, também contabilizou outros indicadores de impacto ambiental associados à digitalização.

Duas de suas soluções em nuvem permitiram poupar 131,9 milhões de litros de água, volume equivalente a 53 piscinas olímpicas, além de evitar a emissão de 74,8 toneladas de CO₂, impacto comparável à retirada de 14 carros de circulação durante um ano, segundo o relatório.

Os resultados estão associados à plataforma NoPaper, que substitui a tramitação física de documentos e processos administrativos, e à Beth, assistente virtual baseada em inteligência artificial, que permite aos cidadãos acessar informações e serviços públicos 24 horas por dia, sete dias por semana, sem sair de casa.

Além dos benefícios ambientais, a automatização do atendimento por meio da assistente virtual liberou 6.662 horas de trabalho de servidores públicos, o equivalente a aproximadamente 833 jornadas de oito horas.

Ao todo, 16.815 cidadãos não precisaram comparecer presencialmente às repartições para encaminhar protocolos e realizar consultas. Na prática, foram 84.075 quilômetros em deslocamentos evitados, com uma redução estimada de 10,1 toneladas nas emissões de CO₂ associadas a esses trajetos.

“A transformação digital do setor público não é apenas uma questão de eficiência operacional. Quando uma prefeitura migra para a nuvem, ela reduz drasticamente o consumo de papel, água e energia, além de eliminar deslocamentos desnecessários dos cidadãos. Esses dados comprovam que tecnologia e responsabilidade socioambiental podem — e devem — caminhar juntas”, afirma Wellington Biagio, CEO da Betha Soluções.

O desafio da escala nacional

Durante o encontro na capital paulista, a Betha reuniu, em um palco com programação própria, gestores públicos de Florianópolis, Curitiba e Goiânia, além de representantes da Amazon Web Services (AWS), para debater os caminhos da modernização das cidades.

Entre os temas dos painéis estiveram o uso da inteligência artificial na administração pública, as novas demandas dos cidadãos conectados e os impactos da Reforma Tributária na gestão municipal.

Com mais de 5,5 mil municípios, o Brasil representa um mercado potencial para empresas especializadas em tecnologias voltadas ao setor público. A expansão desse segmento, entretanto, esbarra em desafios que vão além da oferta de ferramentas, como restrições orçamentárias, resistência cultural à mudança e limitações de conectividade, especialmente em regiões remotas.

Segundo Biagio, o evento foi uma oportunidade para “compartilhar essas práticas com gestores públicos e construir caminhos para que mais municípios brasileiros avancem nessa direção”.

Para os órgãos públicos, o desafio é converter os investimentos em tecnologia em ganhos de produtividade, redução de despesas e melhoria dos serviços prestados à população. Os benefícios ambientais acrescentam uma nova variável a essa equação: a sustentabilidade como indicador de eficiência da gestão pública.

Sobre a empresa

Com 41 anos de atuação, a Betha Soluções, sediada em Criciúma (SC), é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de tecnologias para a administração pública. Seu portfólio de sistemas 100% em nuvem contempla áreas como planejamento, contabilidade, gestão financeira, saúde, educação, compras públicas e arrecadação. Atualmente, reúne mais de 3 mil clientes e 2,5 milhões de usuários em 23 estados, com tecnologias que alcançam uma população de 44,5 milhões de cidadãos.