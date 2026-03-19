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Ela transformou um cropped em um negócio milionário

Jovem de 28 anos criou uma marca de roupas para pagar as contas; hoje, fatura milhões por ano

Letícia Vaz, fundadora da LV Holding: a loja ainda é a principal fonte de receita, com taxa de recompra de 45% (LV Holding/Divulgação)

Letícia Vaz, fundadora da LV Holding: a loja ainda é a principal fonte de receita, com taxa de recompra de 45% (LV Holding/Divulgação)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 06h00.

Aos 17 anos, a paulista Letícia Vaz pegou 500 reais emprestados e foi ao Brás comprar roupas para pagar a faculdade.

Criada em Bragança Paulista, Vaz cresceu vendo os pais empreenderem — o pai no comércio de autopeças, a mãe em uma loja de enxovais —, e a revenda de roupas virou a alternativa para manter os estudos e a vida na capital.

Depois de perceber que os croppeds (camisetas que deixam a barriga à mostra) já eram tendência no exterior, ela produziu o próprio modelo e testou em festas universitárias. A demanda fez a operação crescer rapidamente e virar a LV Store, marca que hoje tem faturamento superior a 20 milhões de reais por ano.

Hoje, aos 28 anos, Vaz lidera uma holding que reúne marcas digitais e cursos. A loja ainda é a principal fonte de receita e registra cerca de 2.500 pedidos mensais, tíquete médio de 400 reais e taxa de recompra de 45%.

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