Ela transformou um cropped em um negócio milionário

Aos 17 anos, a paulista Letícia Vaz pegou 500 reais emprestados e foi ao Brás comprar roupas para pagar a faculdade.

Criada em Bragança Paulista, Vaz cresceu vendo os pais empreenderem — o pai no comércio de autopeças, a mãe em uma loja de enxovais —, e a revenda de roupas virou a alternativa para manter os estudos e a vida na capital.

Depois de perceber que os croppeds (camisetas que deixam a barriga à mostra) já eram tendência no exterior, ela produziu o próprio modelo e testou em festas universitárias. A demanda fez a operação crescer rapidamente e virar a LV Store, marca que hoje tem faturamento superior a 20 milhões de reais por ano.

Hoje, aos 28 anos, Vaz lidera uma holding que reúne marcas digitais e cursos. A loja ainda é a principal fonte de receita e registra cerca de 2.500 pedidos mensais, tíquete médio de 400 reais e taxa de recompra de 45%.